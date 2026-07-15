Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdi
FIFA 2026 jahon chempionati yarim finalida Ispaniya Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, finalga yo‘l oldi.
Dallasdagi Arlington stadionida o‘tgan uchrashuvda Ispaniya har ikki golni ham asosiy vaqtda urdi. 22-daqiqada Mikel Oyarsabal hisobni ochdi. 58-daqiqada Pedro Porro ikkinchi golni kiritib, ispanlarning ustunligini mustahkamladi.
Fransiya o‘yin davomida ko‘proq zarba berdi. Jamoa 14 marta darvoza tomon harakat qildi, shulardan 4 tasi aniq chiqdi. Ispaniyada esa 10 ta zarba va 2 ta aniq zarba qayd etildi.
To‘p nazoratida katta farq bo‘lmadi. Ispaniya 51 foiz, Fransiya 49 foiz vaqt to‘pga egalik qildi. Paslar sonida ispanlar oldinda bo‘ldi: 487 ta uzatma. Fransiya 407 ta pas amalga oshirdi.
Fransiya burchak to‘plarida 7:1 hisobida ustunlik qildi, ammo gol urishga erisha olmadi. Ispaniya esa yaratgan imkoniyatlaridan samarali foydalandi.
Shu tariqa, Ispaniya jahon chempionati finaliga chiqdi. Fransiya esa yarim finalda musobaqadagi ishtirokini yakunladi.
…