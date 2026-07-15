Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdi

·42·Sport
Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdi

FIFA 2026 jahon chempionati yarim finalida Ispaniya Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, finalga yo‘l oldi.

Dallasdagi Arlington stadionida o‘tgan uchrashuvda Ispaniya har ikki golni ham asosiy vaqtda urdi. 22-daqiqada Mikel Oyarsabal hisobni ochdi. 58-daqiqada Pedro Porro ikkinchi golni kiritib, ispanlarning ustunligini mustahkamladi.

Fransiya o‘yin davomida ko‘proq zarba berdi. Jamoa 14 marta darvoza tomon harakat qildi, shulardan 4 tasi aniq chiqdi. Ispaniyada esa 10 ta zarba va 2 ta aniq zarba qayd etildi.

To‘p nazoratida katta farq bo‘lmadi. Ispaniya 51 foiz, Fransiya 49 foiz vaqt to‘pga egalik qildi. Paslar sonida ispanlar oldinda bo‘ldi: 487 ta uzatma. Fransiya 407 ta pas amalga oshirdi.

Fransiya burchak to‘plarida 7:1 hisobida ustunlik qildi, ammo gol urishga erisha olmadi. Ispaniya esa yaratgan imkoniyatlaridan samarali foydalandi.

Shu tariqa, Ispaniya jahon chempionati finaliga chiqdi. Fransiya esa yarim finalda musobaqadagi ishtirokini yakunladi.

IspaniyaFransiyaMikel OyarsabalPedro PorroFIFA 2026Final
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladiBugun, 02:55Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiErling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiBugun, 02:33Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinArsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinBugun, 02:18Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiFransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiBugun, 02:18Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 02:12Ispaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiIspaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi