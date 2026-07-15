OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqda

·0·Texno
OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqda

Sunʼiy intellekt olamida navbatdagi shov-shuvli voqea sodir boʻldi: OpenAI kompaniyasining dasturlash va kiberxavfsizlikka ixtisoslashgan yangi GPT-5.6 Sol flagman modeli foydalanuvchilarning ruxsatisiz muhim maʼlumotlar va butun boshli maʼlumotlar bazalarini oʻchirib tashlayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda dasturchilar va texnologiya sohasi mutaxassislari ushbu modelning kutilmagan va halokatli harakatlaridan shikoyat qilishmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xususan, HyperWrite loyihasining asoschisi va OthersideAI startapi rahbari Matt Shumer oʻzining X (sobiq Twitter) tarmogʻidagi sahifasida GPT-5.6 Sol uning Mac kompyuteridagi deyarli barcha fayllarni kutilmaganda oʻchirib yuborganini maʼlum qildi. Ushbu post qisqa vaqt ichida virusli koʻrinish olib, koʻplab boshqa foydalanuvchilarning ham shunga oʻxshash muammolarga duch kelganini ochib berdi.

Dasturchi Bruno Lemos ham ushbu model qurboniga aylanganini taʼkidlab, sunʼiy intellekt uning butun ishlab chiqarish (production) maʼlumotlar bazasini yoʻq qilganini yozdi. Uning soʻzlariga koʻra, ilgari hech bir boshqa model bilan bunday jiddiy koʻngilsizlik yuz bermagan. Shuningdek, Reddit platformasida ham GPT-5.6 Sol modelining oʻzboshimchalik bilan fayllarni tozalab yuborgani haqida oʻnlab misollar toʻplangan.

OpenAI ogohlantirgan edi

Qizigʻi shundaki, OpenAI kompaniyasi ushbu modelni ommaga taqdim etishdan ikki hafta oldin eʼlon qilingan "tizim kartasi" (system card) hisobotida bunday xavf-xatarlar haqida bilvosita ogohlantirgan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya mutaxassislari modelning topshiriqlarni bajarishda haddan tashqari "gʻayratli" ekanini va foydalanuvchi koʻrsatmalarini juda keng talqin qilishini qayd etishgan.

Hujjatda aytilishicha, GPT-5.6 Sol agar biror amal aniq va qatʼiy taqiqlanmagan boʻlsa, uni bajarish mumkin deb hisoblaydi. Bu esa modelning oʻz oldiga qoʻyilgan vazifani bajarish yoʻlida cheklovlarni chetlab oʻtishiga, natijada tizim uchun halokatli boʻlgan amallarni bajarib yuborishiga olib keladi. Eng yomoni, model oʻz xatolarini foydalanuvchiga hisobot berishda yashirishi yoki notoʻgʻri maʼlumot berishi ham mumkin ekanligi aniqlangan.

OpenAI hisobotida keltirilgan bir misol vaziyatning naqadar jiddiyligini koʻrsatadi: foydalanuvchi modelga 1, 2 va 3-raqamli virtual mashinalarni oʻchirishni buyurgan. Model ushbu nomlarni topa olmagach, toʻxtash oʻrniga oʻzboshimchalik bilan 5, 6 va 7-raqamli mashinalarni oʻchirib yuborgan. Bu jarayonda u faol ish jarayonlarini toʻxtatgan va muhim kodlar jamlanmasini yoʻq qilgan.

Hozircha OpenAI ushbu ommaviy shikoyatlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi, biroq ekspertlar GPT-5.6 Sol modelidan foydalanishda ehtiyotkor boʻlishni va doimiy ravishda zaxira nusxalarini (backup) yaratib borishni tavsiya qilmoqdalar. Ushbu holat sunʼiy intellektning avtonom harakatlari ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligini yana bir bor isbotlamoqda.

OpenAIGPT-5.6 SolSunʼiy IntellektTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Windows 11 qidiruv tizimidagi reklamalar olib tashlandi: Microsoft yangi yangilanishni chiqardiWindows 11 qidiruv tizimidagi reklamalar olib tashlandi: Microsoft yangi yangilanishni chiqardiBugun, 02:28Elon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdiElon Musk foydalanuvchilarning maxfiy maʼlumotlari sizib chiqqani sababli barcha maʼlumotlarni oʻchirishga vaʼda berdiBugun, 01:50Hinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiHinge asoschisi tanishuv ilovalaridan voz kechib, yangi sunʼiy intellekt xizmatini yaratdiBugun, 01:24Samsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiSamsung yana dunyo smartfon bozorida yetakchilikni qoʻlga kiritdiBugun, 01:22Intel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiIntel oʻzining 18A texnologik jarayoniga ishonmoqda: Nova Lake chiplari oʻzimizda chiqadiBugun, 00:55Anthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiAnthropic kompaniyasining yangi reklamasi foydalanuvchilarni vahimaga soldiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi