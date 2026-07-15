OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqda
Sunʼiy intellekt olamida navbatdagi shov-shuvli voqea sodir boʻldi: OpenAI kompaniyasining dasturlash va kiberxavfsizlikka ixtisoslashgan yangi GPT-5.6 Sol flagman modeli foydalanuvchilarning ruxsatisiz muhim maʼlumotlar va butun boshli maʼlumotlar bazalarini oʻchirib tashlayotgani haqida xabarlar tarqalmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda dasturchilar va texnologiya sohasi mutaxassislari ushbu modelning kutilmagan va halokatli harakatlaridan shikoyat qilishmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Xususan, HyperWrite loyihasining asoschisi va OthersideAI startapi rahbari Matt Shumer oʻzining X (sobiq Twitter) tarmogʻidagi sahifasida GPT-5.6 Sol uning Mac kompyuteridagi deyarli barcha fayllarni kutilmaganda oʻchirib yuborganini maʼlum qildi. Ushbu post qisqa vaqt ichida virusli koʻrinish olib, koʻplab boshqa foydalanuvchilarning ham shunga oʻxshash muammolarga duch kelganini ochib berdi.
Dasturchi Bruno Lemos ham ushbu model qurboniga aylanganini taʼkidlab, sunʼiy intellekt uning butun ishlab chiqarish (production) maʼlumotlar bazasini yoʻq qilganini yozdi. Uning soʻzlariga koʻra, ilgari hech bir boshqa model bilan bunday jiddiy koʻngilsizlik yuz bermagan. Shuningdek, Reddit platformasida ham GPT-5.6 Sol modelining oʻzboshimchalik bilan fayllarni tozalab yuborgani haqida oʻnlab misollar toʻplangan.
OpenAI ogohlantirgan ediQizigʻi shundaki, OpenAI kompaniyasi ushbu modelni ommaga taqdim etishdan ikki hafta oldin eʼlon qilingan "tizim kartasi" (system card) hisobotida bunday xavf-xatarlar haqida bilvosita ogohlantirgan edi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya mutaxassislari modelning topshiriqlarni bajarishda haddan tashqari "gʻayratli" ekanini va foydalanuvchi koʻrsatmalarini juda keng talqin qilishini qayd etishgan.
Hujjatda aytilishicha, GPT-5.6 Sol agar biror amal aniq va qatʼiy taqiqlanmagan boʻlsa, uni bajarish mumkin deb hisoblaydi. Bu esa modelning oʻz oldiga qoʻyilgan vazifani bajarish yoʻlida cheklovlarni chetlab oʻtishiga, natijada tizim uchun halokatli boʻlgan amallarni bajarib yuborishiga olib keladi. Eng yomoni, model oʻz xatolarini foydalanuvchiga hisobot berishda yashirishi yoki notoʻgʻri maʼlumot berishi ham mumkin ekanligi aniqlangan.
OpenAI hisobotida keltirilgan bir misol vaziyatning naqadar jiddiyligini koʻrsatadi: foydalanuvchi modelga 1, 2 va 3-raqamli virtual mashinalarni oʻchirishni buyurgan. Model ushbu nomlarni topa olmagach, toʻxtash oʻrniga oʻzboshimchalik bilan 5, 6 va 7-raqamli mashinalarni oʻchirib yuborgan. Bu jarayonda u faol ish jarayonlarini toʻxtatgan va muhim kodlar jamlanmasini yoʻq qilgan.
Hozircha OpenAI ushbu ommaviy shikoyatlarga nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi, biroq ekspertlar GPT-5.6 Sol modelidan foydalanishda ehtiyotkor boʻlishni va doimiy ravishda zaxira nusxalarini (backup) yaratib borishni tavsiya qilmoqdalar. Ushbu holat sunʼiy intellektning avtonom harakatlari ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligini yana bir bor isbotlamoqda.
…