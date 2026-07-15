Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladi
Angliya terma jamoasining 1966-yilgi jahon chempionatidagi qahramoni Sir Geoff Hurst Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingemning bosh murabbiy Thomas Tuchel tanqidiga qaytargan keskin javobini qoʻllab-quvvatladi. Norvegiyaga qarshi chorak final bahsidagi gʻalabadan soʻng yuzaga kelgan ushbu vaziyat Angliya futbol jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Hurst yosh futbolchining oʻziga boʻlgan ishonchini yuqori baholab, buni jamoa ichidagi sogʻlom muhit belgisi deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gap shundaki, Thomas Tuchel chorak finaldagi gʻalabaga qaramay, jamoaning umumiy oʻyinidan koʻngli toʻlmaganini va futbolchilar oʻz darajasida harakat qilmaganini taʼkidlagan edi. Bunga javoban Jud Bellingem qisqa va loʻnda qilib "nima boʻpti?" (whatever) deya munosabat bildirdi. Goal.com xabariga koʻra, 84 yoshli afsonaviy hujumchi Hurst yosh yulduzning bu gapidan zavqlanganini yashirmadi.
"Tuchelning jamoa eng yaxshi holatda emasligi haqidagi gaplari qiziq, lekin Bellinghamning bunga 'nima boʻpti' deb javob bergani meni chindan kuldirdi. Menga bunday xarakter yoqadi, bu ajoyib reaksiya boʻldi", — dedi Hurst The Mirror nashriga bergan intervyusida. Uning fikricha, bunday oʻziga ishonch Angliyaga uzoq kutilgan chempionlikni olib kelishi mumkin.
Tarixiy natija sari qadamAngliya terma jamoasi yarim finalda Argentina bilan toʻqnash kelishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Geoff Hurst hozirgi tarkibning imkoniyatlarini yuqori baholar ekan, Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoaning jahon chempioni boʻlishiga ishonmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, turnirning toʻrt yarim finalchisi aynan mutaxassislar taxmin qilgan eng kuchli jamoalardir.
Shu bilan birga, Hurst bir muhim statistikaga ham eʼtibor qaratdi: shu paytgacha hech bir terma jamoa xorijlik murabbiy bilan jahon chempionligini qoʻlga kiritmagan. Agar Thomas Tuchel bu vazifani uddalasa, u Angliya futboli tarixida 60 yil avvalgi muvaffaqiyat muallifi Sir Alf Ramsey bilan bir qatorga qoʻyiladi. Hurst nemis mutaxassisining raqibni oʻrganish borasidagi mahoratiga shubha qilmaydi.
Hurstning taʼkidlashicha, hozirgi Angliya terma jamoasidagi eng muhim jihat — bu jamoaviy ruhdir. U 1966-yilgi gʻolib tarkib bilan hozirgi avlod oʻrtasida oʻxshashlik borligini qayd etdi. "Tuchel jamoa haqida gapiradi va bu hayotning har qanday sohasida, ayniqsa futbolda gʻalaba qozonishning eng asosiy omilidir. Ular bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilmoqda", — deya qoʻshimcha qildi afsonaviy sobiq futbolchi.
Bellinghamning Real Madrid safidagi muvaffaqiyatli mavsumidan soʻng terma jamoada ham yetakchilikni oʻz qoʻliga olishi, Angliya muxlislari uchun katta umid bagʻishlamoqda. Murabbiy va oʻyinchi oʻrtasidagi kichik kelishmovchilik esa, Hurstning fikricha, jamoani yanada jipslashtirishga xizmat qiladi. Endilikda barcha eʼtibor Argentina bilan boʻladigan hal qiluvchi bahsga qaratilgan.
…