Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladi

·0·Sport
Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Sir Geoff Hurst yosh yulduzni yoqladi

Angliya terma jamoasining 1966-yilgi jahon chempionatidagi qahramoni Sir Geoff Hurst Real Madrid yarim himoyachisi Jud Bellingemning bosh murabbiy Thomas Tuchel tanqidiga qaytargan keskin javobini qoʻllab-quvvatladi. Norvegiyaga qarshi chorak final bahsidagi gʻalabadan soʻng yuzaga kelgan ushbu vaziyat Angliya futbol jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Hurst yosh futbolchining oʻziga boʻlgan ishonchini yuqori baholab, buni jamoa ichidagi sogʻlom muhit belgisi deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gap shundaki, Thomas Tuchel chorak finaldagi gʻalabaga qaramay, jamoaning umumiy oʻyinidan koʻngli toʻlmaganini va futbolchilar oʻz darajasida harakat qilmaganini taʼkidlagan edi. Bunga javoban Jud Bellingem qisqa va loʻnda qilib "nima boʻpti?" (whatever) deya munosabat bildirdi. Goal.com xabariga koʻra, 84 yoshli afsonaviy hujumchi Hurst yosh yulduzning bu gapidan zavqlanganini yashirmadi.

"Tuchelning jamoa eng yaxshi holatda emasligi haqidagi gaplari qiziq, lekin Bellinghamning bunga 'nima boʻpti' deb javob bergani meni chindan kuldirdi. Menga bunday xarakter yoqadi, bu ajoyib reaksiya boʻldi", — dedi Hurst The Mirror nashriga bergan intervyusida. Uning fikricha, bunday oʻziga ishonch Angliyaga uzoq kutilgan chempionlikni olib kelishi mumkin.

Tarixiy natija sari qadam

Angliya terma jamoasi yarim finalda Argentina bilan toʻqnash kelishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Geoff Hurst hozirgi tarkibning imkoniyatlarini yuqori baholar ekan, Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoaning jahon chempioni boʻlishiga ishonmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, turnirning toʻrt yarim finalchisi aynan mutaxassislar taxmin qilgan eng kuchli jamoalardir.

Shu bilan birga, Hurst bir muhim statistikaga ham eʼtibor qaratdi: shu paytgacha hech bir terma jamoa xorijlik murabbiy bilan jahon chempionligini qoʻlga kiritmagan. Agar Thomas Tuchel bu vazifani uddalasa, u Angliya futboli tarixida 60 yil avvalgi muvaffaqiyat muallifi Sir Alf Ramsey bilan bir qatorga qoʻyiladi. Hurst nemis mutaxassisining raqibni oʻrganish borasidagi mahoratiga shubha qilmaydi.

Hurstning taʼkidlashicha, hozirgi Angliya terma jamoasidagi eng muhim jihat — bu jamoaviy ruhdir. U 1966-yilgi gʻolib tarkib bilan hozirgi avlod oʻrtasida oʻxshashlik borligini qayd etdi. "Tuchel jamoa haqida gapiradi va bu hayotning har qanday sohasida, ayniqsa futbolda gʻalaba qozonishning eng asosiy omilidir. Ular bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilmoqda", — deya qoʻshimcha qildi afsonaviy sobiq futbolchi.

Bellinghamning Real Madrid safidagi muvaffaqiyatli mavsumidan soʻng terma jamoada ham yetakchilikni oʻz qoʻliga olishi, Angliya muxlislari uchun katta umid bagʻishlamoqda. Murabbiy va oʻyinchi oʻrtasidagi kichik kelishmovchilik esa, Hurstning fikricha, jamoani yanada jipslashtirishga xizmat qiladi. Endilikda barcha eʼtibor Argentina bilan boʻladigan hal qiluvchi bahsga qaratilgan.

AngliyaJude BellinghamThomas TuchelReal MadridJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiErling Xoland jamoadoshlari uchun Texasda 10 ming dollarlik ziyofat uyushtirdiBugun, 02:33Arsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinArsenal va Fransiya terma jamoasi xavotirda: William Saliba jarrohlik stoliga yotishi mumkinBugun, 02:18Fransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiFransiya terma jamoasi Ispaniyaga magʻlub boʻlib, Jahon chempionatini tark etdiBugun, 02:18Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?Bugun, 02:12Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiIspaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga chiqdiBugun, 02:01Ispaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiIspaniya Fransiyani magʻlub etib, JCh-2026 finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritdiBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi