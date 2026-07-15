Fransiya va Ispaniya o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?
FIFA 2026 jahon chempionati yarim finalida Ispaniya Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, finalga chiqdi. Uchrashuvdan keyin futbolchilarning baholari e’lon qilindi.
Ispaniya tarkibida eng yuqori baho Mark Kukurelyaga berildi. U 7,6 ball oldi. Pedro Porro ham 7,6 ball bilan baholandi. Lamin Yamal 6,3 ball, Rodri 7,2, Pau Kubarsi 7,4 ball olgan.
Ispaniya futbolchilari baholari:
• Unai Simon — 7,3
• Mark Kukurelya — 7,6
• Emerik Lyaport — 6,9
• Pau Kubarsi — 7,4
• Pedro Porro — 7,6
• Fabian Ruis — 7,2
• Rodri — 7,2
• Aleks Baena — 6,1
• Dani Olmo — 7,3
• Mikel Oyarsabal — 6,7
• Lamin Yamal — 6,3
Zaxiradan tushgan ispaniyaliklar baholari:
• Ferran Torres — 6,7
• Mikel Merino — 6,8
• Pedri — 6,5
• Markos Lorente — baho ko‘rsatilmagan
• Niko Uilyams — baho ko‘rsatilmagan
Fransiya safida eng yuqori baho Adriyen Raboga berildi. U 6,9 ball oldi. Dembele 6,5, Barkola va Olise 6,4 ball bilan baholandi.
Fransiya futbolchilari baholari:
• Mayk Menyan — 5,5
• Lyuka Din — 5,4
• Bredli Barkola — 6,4
• Adriyen Rabo — 6,9
• Vilyam Saliba — 6,0
• Dayo Upamekano — 5,7
• Orelen Tchuameni — 6,6
• Jyul Kunde — 6,2
• Usmon Dembele — 6,5
• Maykl Olise — 6,4
• Kilian Mbappe — 5,7
Zaxiradan tushgan fransuzlar baholari:
• Malo Gyusto Lakrua — 6,6
• Manu Kone — 5,6
• Dezire Due — 6,8
• Rayan Sherki — 6,7
• Teo Ernandes — 6,3
Umumiy baholarga ko‘ra, Ispaniyada himoya chizig‘i va markaziy yarim himoya vakillari yuqori natija qayd etdi. Fransiyada esa Rabo jamoadagi eng yaxshi bahoni oldi.
…