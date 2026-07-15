Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?
UFC afsonasi Xabib Nurmagomedov JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaning Fransiya ustidan qozongan g‘alabasidan keyin jamoadoshi Zubayra Tuxugovni tabrikladi. Tuxugov Ispaniya terma jamoasi muxlisi sifatida tanilgan, “La Roxa” esa 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan finalga yo‘l oldi.
Xabibdan Ispaniya muxlislariga tabrik
Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqlarda Ispaniyaning finalga chiqishiga munosabat bildirdi va jamoadoshi Zubayra Tuxugovni alohida tilga oldi.
“Bizning birodarimiz va Ispaniya termasiga muxlislik qiladigan barcha ishqibozlarni tabriklayman. Ular chin ma’noda yuqori darajadagi futbol namoyish qilishdi”, — deb yozdi Xabib.
Bu post futbol dunyosidagi katta o‘yinlar faqat futbolchilar va muxlislar emas, boshqa sport yulduzlari e’tiborida ham ekanini ko‘rsatdi.
Tuxugov uchun alohida kecha
Zubayra Tuxugov UFC muxlislariga yaxshi tanish. U Xabib jamoasi vakili sifatida ko‘pchilikka ma’lum. Bu safar esa u futbol ishqibozi sifatida e’tibor markaziga tushdi.
Ispaniyaning Fransiya ustidan g‘alabasi Tuxugov uchun shaxsiy quvonchli voqeaga aylangan. Xabibning uni tabriklashi esa bu holatni yanada qiziqarli qildi.
Sportda ba’zan jamoadoshlik oktagon yoki zal bilan cheklanib qolmaydi. Futbol kechasida ham “bratskiy” tabrik o‘z o‘rnini topdi.
Ispaniya haqiqatan ham yuqori daraja ko‘rsatdi
Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Mikel Oyarsabal penaltidan hisobni ochgan, Pedro Porro esa ikkinchi golni kiritib, Ispaniyani finalga olib chiqqan.
“La Roxa” bu bahsda to‘p nazorati, yuqori pressing va himoyadagi tartib orqali Fransiyaning asosiy hujum qurollarini ishlattirmadi.
O‘yin
Natija
Ispaniya — Fransiya
2:0
Gollar
Oyarsabal, Pedro Porro
Natija
Ispaniya finalga chiqdi
Finaldagi raqib
Argentina — Angliya g‘olibi
Xabib avval ham Ispaniyani yuqori baholagandi
Bu Xabibning Ispaniya futboliga birinchi qiziqishi emas. Avvalroq u Ispaniya terma jamoasi haqida ijobiy fikr bildirib, bu jamoani turnirdagi eng kuchli nomzodlardan biri sifatida tilga olgandi.
Ispaniyaning Fransiyaga qarshi o‘yini esa bu fikrni yana bir bor kuchaytirdi. Jamoa favoritlardan biriga qarshi shovqinsiz, lekin juda ishonchli g‘alaba qozondi.
Finalda kim raqib bo‘ladi?
Ispaniya finalda Argentina — Angliya o‘yini g‘olibi bilan to‘qnash keladi.
Bu yarimfinal 15 iyul kuni o‘tkaziladi. G‘olib jamoa 19 iyul kuni Ispaniyaga qarshi JCH-2026 bosh sovrini uchun maydonga tushadi.
Agar Argentina finalga chiqsa, Ispaniya Lionel Messi yetakchiligidagi amaldagi chempion bilan o‘ynaydi. Agar Angliya g‘alaba qozonsa, finalda Yevropa futbolidagi yana bir katta duel yuzaga keladi.
Oktagondan futbolgacha yetgan quvonch
Xabib Nurmagomedovning tabrigi bu g‘alabaning faqat Ispaniya muxlislari emas, butun sport olamida aks-sado berganini ko‘rsatdi.
Fransiya ustidan 2:0 hisobidagi g‘alaba Ispaniyani finalga olib chiqdi. Zubayra Tuxugov uchun esa bu kecha jamoasiga bo‘lgan muxlisligi bilan esda qoladigan voqeaga aylandi.
Endi asosiy savol shu: Xabib tabriklagan Ispaniya finalda ham shu darajada yuqori futbol ko‘rsata oladimi?
…