Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?

·63·Sport
Xabib Ispaniya g‘alabasidan keyin kimni tabrikladi?

UFC afsonasi Xabib Nurmagomedov JCH-2026 yarimfinalida Ispaniyaning Fransiya ustidan qozongan g‘alabasidan keyin jamoadoshi Zubayra Tuxugovni tabrikladi. Tuxugov Ispaniya terma jamoasi muxlisi sifatida tanilgan, “La Roxa” esa 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan finalga yo‘l oldi.

Xabibdan Ispaniya muxlislariga tabrik

Nurmagomedov ijtimoiy tarmoqlarda Ispaniyaning finalga chiqishiga munosabat bildirdi va jamoadoshi Zubayra Tuxugovni alohida tilga oldi.

“Bizning birodarimiz va Ispaniya termasiga muxlislik qiladigan barcha ishqibozlarni tabriklayman. Ular chin ma’noda yuqori darajadagi futbol namoyish qilishdi”, — deb yozdi Xabib.

Bu post futbol dunyosidagi katta o‘yinlar faqat futbolchilar va muxlislar emas, boshqa sport yulduzlari e’tiborida ham ekanini ko‘rsatdi.

Tuxugov uchun alohida kecha

Zubayra Tuxugov UFC muxlislariga yaxshi tanish. U Xabib jamoasi vakili sifatida ko‘pchilikka ma’lum. Bu safar esa u futbol ishqibozi sifatida e’tibor markaziga tushdi.

Ispaniyaning Fransiya ustidan g‘alabasi Tuxugov uchun shaxsiy quvonchli voqeaga aylangan. Xabibning uni tabriklashi esa bu holatni yanada qiziqarli qildi.

Sportda ba’zan jamoadoshlik oktagon yoki zal bilan cheklanib qolmaydi. Futbol kechasida ham “bratskiy” tabrik o‘z o‘rnini topdi.

Ispaniya haqiqatan ham yuqori daraja ko‘rsatdi

Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Mikel Oyarsabal penaltidan hisobni ochgan, Pedro Porro esa ikkinchi golni kiritib, Ispaniyani finalga olib chiqqan.

“La Roxa” bu bahsda to‘p nazorati, yuqori pressing va himoyadagi tartib orqali Fransiyaning asosiy hujum qurollarini ishlattirmadi.

O‘yin

Natija

Ispaniya — Fransiya

2:0

Gollar

Oyarsabal, Pedro Porro

Natija

Ispaniya finalga chiqdi

Finaldagi raqib

Argentina — Angliya g‘olibi

Xabib avval ham Ispaniyani yuqori baholagandi

Bu Xabibning Ispaniya futboliga birinchi qiziqishi emas. Avvalroq u Ispaniya terma jamoasi haqida ijobiy fikr bildirib, bu jamoani turnirdagi eng kuchli nomzodlardan biri sifatida tilga olgandi.

Ispaniyaning Fransiyaga qarshi o‘yini esa bu fikrni yana bir bor kuchaytirdi. Jamoa favoritlardan biriga qarshi shovqinsiz, lekin juda ishonchli g‘alaba qozondi.

Finalda kim raqib bo‘ladi?

Ispaniya finalda Argentina — Angliya o‘yini g‘olibi bilan to‘qnash keladi.

Bu yarimfinal 15 iyul kuni o‘tkaziladi. G‘olib jamoa 19 iyul kuni Ispaniyaga qarshi JCH-2026 bosh sovrini uchun maydonga tushadi.

Agar Argentina finalga chiqsa, Ispaniya Lionel Messi yetakchiligidagi amaldagi chempion bilan o‘ynaydi. Agar Angliya g‘alaba qozonsa, finalda Yevropa futbolidagi yana bir katta duel yuzaga keladi.

Oktagondan futbolgacha yetgan quvonch

Xabib Nurmagomedovning tabrigi bu g‘alabaning faqat Ispaniya muxlislari emas, butun sport olamida aks-sado berganini ko‘rsatdi.

Fransiya ustidan 2:0 hisobidagi g‘alaba Ispaniyani finalga olib chiqdi. Zubayra Tuxugov uchun esa bu kecha jamoasiga bo‘lgan muxlisligi bilan esda qoladigan voqeaga aylandi.

Endi asosiy savol shu: Xabib tabriklagan Ispaniya finalda ham shu darajada yuqori futbol ko‘rsata oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Skaloni tanqidlarga javob berdi: Argentina hali tirik...Bugun, 16:59Lionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishLionel Messi toʻxtatib boʻlmas kuch: Argentina va Angliya oʻrtasidagi yarim final oldidan ogohlantirishBugun, 16:56Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Kilian Mbappe mag‘lubiyatni tan oldi: “Futbol hech kimni kutmaydi”Bugun, 16:56Maykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiMaykl Ouen Angliya terma jamoasi vingerlarini tanqid qildi: Ular kutilgan oʻyinni koʻrsatmayaptiBugun, 16:55Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Jasurbek Jaloliddinov “Navbahor”da: “lochinlar”ga yangi kuch...Bugun, 16:50Sir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiSir Geoff Hurst: Harry Kane Angliya tarixidagi eng yaxshi hujumchiBugun, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi