52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi
Gaiti milliy jamoasi uchun tarixiy JCH-2026dan keyin kutilmagan qaror qabul qilindi. Terma jamoani 52 yillik tanaffusdan so‘ng mundialga olib chiqqan Sebasten Mine bosh murabbiylik lavozimini tark etdi.
Tarixiy yo‘llanmadan keyin xayrlashuv
Gaiti futbol federatsiyasi 53 yoshli fransuz mutaxassisi Sebasten Mine bilan hamkorlik yakunlanganini rasman ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, shartnoma tomonlarning o‘zaro kelishuviga ko‘ra bekor qilingan. Federatsiya murabbiyga terma jamoa boshidagi professionalizmi, ishga sadoqati va fidoyiligi uchun minnatdorlik bildirdi.
Bu xayrlashuv oddiy kadr o‘zgarishi emas. Chunki Mine Gaiti futboli tarixida alohida iz qoldirdi — u jamoani 1974 yildan keyin ilk bor Jahon chempionatiga olib chiqdi.
52 yillik kutishga nuqta qo‘ygan murabbiy
Gaiti uchun JCH-2026ga chiqish butun mamlakat futbolida katta voqea bo‘ldi. Jamoa oradan 52 yil o‘tib, yana dunyoning eng nufuzli turnirida ishtirok etish imkoniga ega bo‘ldi.
Mine aynan shu natija bilan yodda qoladi. Federatsiya ham o‘z bayonotida uning ishi Gaiti termasiga tarixiy yo‘llanma keltirganini alohida ta’kidladi.
Murabbiy
Sebasten Mine
Millati
Fransiya
Yoshi
53
Gaitida ish boshlagan yili
2024
Asosiy yutug‘i
JCH-2026 yo‘llanmasi
Qaror
shartnoma o‘zaro kelishuv bilan bekor qilindi
Mundialda natija og‘ir bo‘ldi
Gaiti uchun jahon chempionatida ishtirok etishning o‘zi tarixiy yutuq edi. Ammo maydonda jamoa uchun sinovlar juda og‘ir kechdi.
“S” guruhida Gaiti Braziliya, Marokash va Shotlandiya bilan to‘qnash keldi. Jamoa uchala o‘yinda ham mag‘lub bo‘ldi:
Raqib
Natija
Braziliya
0:3
Marokash
2:4
Shotlandiya
0:1
Shu tariqa Gaiti guruhda to‘rtinchi o‘rinni egallab, turnirni erta yakunladi.
Natija yomon, ammo hikoya katta edi
Bir qarashda uchta mag‘lubiyat — muvaffaqiyatsizlik. Ammo Gaiti holatida masala faqat hisoblarda emas.
Jamoa yarim asrdan ko‘proq vaqtdan keyin Jahon chempionatiga qaytdi. Bu mamlakat futboli, muxlislar va butun Gaiti jamiyati uchun ruhiy jihatdan katta voqea bo‘ldi.
Mine shogirdlari guruhdan chiqa olmagan bo‘lsa-da, ular Gaiti futbolini yana jahon sahnasiga olib chiqdi. Ba’zan futbolda eng katta g‘alaba kubok emas, qayta ishonish hissi bo‘ladi.
Federatsiya minnatdorlik bildirdi
FHF rasmiy bayonotida Minening Gaiti futboli rivojiga qo‘shgan hissasi uchun samimiy minnatdorlik bildirdi.
Federatsiya murabbiyning faoliyati Gaiti terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatiga tarixiy yo‘llanma olgani bilan esda qolishini ta’kidladi.
Bu bayonot murabbiy bilan xayrlashuv keskin mojaro emas, balki hurmat bilan yakunlangan hamkorlik sifatida ko‘rilganini anglatadi.
Endi Gaitida yangi bosqich boshlanadi
Minening ketishi Gaiti terma jamoasi uchun yangi savollarni ochadi. Endi federatsiyaga jamoani keyingi saralashlar va xalqaro musobaqalarga tayyorlaydigan yangi mutaxassis topish vazifasi turibdi.
Muhimi, Gaiti JCH-2026dan keyin ortga emas, oldinga qarashi kerak. Chunki tarixiy yo‘llanma tasodifiy voqea sifatida qolib ketmasligi uchun tizimli ish davom etishi shart.
Yangi murabbiydan asosiy vazifa — Mine boshlagan jarayonni yo‘qotmaslik, jamoani raqobatbardosh qilish va guruh bosqichidagi og‘ir saboqlardan to‘g‘ri xulosa chiqarish bo‘ladi.
Mine nomi tarixda qoladi
Sebasten Mine Gaiti termasidan ketdi. Ammo uning nomi mamlakat futbol tarixida qoladi.
Chunki u jamoani 52 yillik tanaffusdan keyin Jahon chempionatiga olib chiqqan murabbiy sifatida esda qoladi. Mundialdagi natijalar bahs qilinishi mumkin, ammo tarixiy yo‘llanma — alohida sahifa.
Endi savol boshqa: Gaiti bu tarixiy qaytishni kelajakda barqaror o‘sishga aylantira oladimi?
…