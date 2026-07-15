52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi

·67·Sport
52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi

Gaiti milliy jamoasi uchun tarixiy JCH-2026dan keyin kutilmagan qaror qabul qilindi. Terma jamoani 52 yillik tanaffusdan so‘ng mundialga olib chiqqan Sebasten Mine bosh murabbiylik lavozimini tark etdi.

Tarixiy yo‘llanmadan keyin xayrlashuv

Gaiti futbol federatsiyasi 53 yoshli fransuz mutaxassisi Sebasten Mine bilan hamkorlik yakunlanganini rasman ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, shartnoma tomonlarning o‘zaro kelishuviga ko‘ra bekor qilingan. Federatsiya murabbiyga terma jamoa boshidagi professionalizmi, ishga sadoqati va fidoyiligi uchun minnatdorlik bildirdi.

Bu xayrlashuv oddiy kadr o‘zgarishi emas. Chunki Mine Gaiti futboli tarixida alohida iz qoldirdi — u jamoani 1974 yildan keyin ilk bor Jahon chempionatiga olib chiqdi.

52 yillik kutishga nuqta qo‘ygan murabbiy

Gaiti uchun JCH-2026ga chiqish butun mamlakat futbolida katta voqea bo‘ldi. Jamoa oradan 52 yil o‘tib, yana dunyoning eng nufuzli turnirida ishtirok etish imkoniga ega bo‘ldi.

Mine aynan shu natija bilan yodda qoladi. Federatsiya ham o‘z bayonotida uning ishi Gaiti termasiga tarixiy yo‘llanma keltirganini alohida ta’kidladi.

Murabbiy

Sebasten Mine

Millati

Fransiya

Yoshi

53

Gaitida ish boshlagan yili

2024

Asosiy yutug‘i

JCH-2026 yo‘llanmasi

Qaror

shartnoma o‘zaro kelishuv bilan bekor qilindi

Mundialda natija og‘ir bo‘ldi

Gaiti uchun jahon chempionatida ishtirok etishning o‘zi tarixiy yutuq edi. Ammo maydonda jamoa uchun sinovlar juda og‘ir kechdi.

“S” guruhida Gaiti Braziliya, Marokash va Shotlandiya bilan to‘qnash keldi. Jamoa uchala o‘yinda ham mag‘lub bo‘ldi:

Raqib

Natija

Braziliya

0:3

Marokash

2:4

Shotlandiya

0:1

Shu tariqa Gaiti guruhda to‘rtinchi o‘rinni egallab, turnirni erta yakunladi.

Natija yomon, ammo hikoya katta edi

Bir qarashda uchta mag‘lubiyat — muvaffaqiyatsizlik. Ammo Gaiti holatida masala faqat hisoblarda emas.

Jamoa yarim asrdan ko‘proq vaqtdan keyin Jahon chempionatiga qaytdi. Bu mamlakat futboli, muxlislar va butun Gaiti jamiyati uchun ruhiy jihatdan katta voqea bo‘ldi.

Mine shogirdlari guruhdan chiqa olmagan bo‘lsa-da, ular Gaiti futbolini yana jahon sahnasiga olib chiqdi. Ba’zan futbolda eng katta g‘alaba kubok emas, qayta ishonish hissi bo‘ladi.

Federatsiya minnatdorlik bildirdi

FHF rasmiy bayonotida Minening Gaiti futboli rivojiga qo‘shgan hissasi uchun samimiy minnatdorlik bildirdi.

Federatsiya murabbiyning faoliyati Gaiti terma jamoasining 2026 yilgi jahon chempionatiga tarixiy yo‘llanma olgani bilan esda qolishini ta’kidladi.

Bu bayonot murabbiy bilan xayrlashuv keskin mojaro emas, balki hurmat bilan yakunlangan hamkorlik sifatida ko‘rilganini anglatadi.

Endi Gaitida yangi bosqich boshlanadi

Minening ketishi Gaiti terma jamoasi uchun yangi savollarni ochadi. Endi federatsiyaga jamoani keyingi saralashlar va xalqaro musobaqalarga tayyorlaydigan yangi mutaxassis topish vazifasi turibdi.

Muhimi, Gaiti JCH-2026dan keyin ortga emas, oldinga qarashi kerak. Chunki tarixiy yo‘llanma tasodifiy voqea sifatida qolib ketmasligi uchun tizimli ish davom etishi shart.

Yangi murabbiydan asosiy vazifa — Mine boshlagan jarayonni yo‘qotmaslik, jamoani raqobatbardosh qilish va guruh bosqichidagi og‘ir saboqlardan to‘g‘ri xulosa chiqarish bo‘ladi.

Mine nomi tarixda qoladi

Sebasten Mine Gaiti termasidan ketdi. Ammo uning nomi mamlakat futbol tarixida qoladi.

Chunki u jamoani 52 yillik tanaffusdan keyin Jahon chempionatiga olib chiqqan murabbiy sifatida esda qoladi. Mundialdagi natijalar bahs qilinishi mumkin, ammo tarixiy yo‘llanma — alohida sahifa.

Endi savol boshqa: Gaiti bu tarixiy qaytishni kelajakda barqaror o‘sishga aylantira oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Bugun, 19:538 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:53Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferGrinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferBugun, 19:49Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiLionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiBugun, 19:20Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaChelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaBugun, 18:59Galatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinGalatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi