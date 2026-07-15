Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transfer
Turkiyaning “Fenerbahche” klubi hujum chizig‘ini kuchli nom bilan to‘ldirdi. “Marsel”da samarali mavsum o‘tkazgan Meyson Grinvud 39 million yevro evaziga Istanbul klubi futbolchisiga aylandi.
Transfer rasman e’lon qilindi
“Fenerbahche” 24 yoshli angliyalik vingerni “Marsel”dan sotib olganini rasman ma’lum qildi. Klublar o‘rtasidagi kelishuv qiymati 39 million yevroni tashkil etadi.
Reuters ma’lumotiga ko‘ra, transfer puli uch yil davomida uchta teng to‘lov orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, “Fenerbahche” FIFA qoidalariga muvofiq solidarlik to‘lovlarini ham qoplaydi.
Futbolchi
Meyson Grinvud
Yoshi
24
Ampluasi
vinger/hujumchi
Qaysi klubdan keldi
“Marsel”
Yangi klub
“Fenerbahche”
Transfer qiymati
39 mln yevro
Shartnoma muddati
4 yil
“Fenerbahche” nima uchun katta pul to‘ladi?
Grinvud so‘nggi mavsumda Fransiya chempionatida o‘zini yana yuqori darajadagi hujumchi sifatida ko‘rsatdi. U Liga 1 doirasida “Marsel” safida 32 ta o‘yinda maydonga tushib, 16 ta gol va 7 ta assist qayd etdi.
Bunday statistika “Fenerbahche” uchun juda muhim. Turkiya klubi chempionlik poygasida va Yevropa musobaqalarida hujumda hal qiluvchi futbolchiga muhtoj edi.
Grinvud esa ikki qanotda ham o‘ynay oladi, jarima maydoniga kirib borishni yaxshi biladi va chap oyog‘i bilan xavfli zarbalar beradi.
Istanbulda yangi bosqich
Grinvud “Fenerbahche” bilan 4 yillik shartnoma imzoladi. Bu futbolchi uchun faoliyatida yangi katta chaqiriq bo‘ladi.
“Fenerbahche” — muxlislar bosimi, katta talab va har doim chempionlik uchun kurash bilan yashaydigan klub. Bu yerda kuchli o‘yin ko‘rsatishning o‘zi yetarli emas, natija ham kerak.
Ayniqsa, 39 million yevrolik transferdan keyin Grinvuddan darhol gollar, assistlar va muhim o‘yinlarda farq yaratish kutilsa ajab emas.
“Marsel”dagi mavsum uni yana bozorga qaytardi
Grinvud “Marsel”da o‘z faoliyatini qayta yuqori darajaga olib chiqdi. U Fransiyada gol urish, hujumni tezlashtirish va raqib himoyasini individual harakatlar bilan ochishda foydali bo‘ldi.
Reuters ma’lumotida Grinvud “Marsel”da ikki mavsum davomida ligada 66 o‘yinda 37 ta gol urgani qayd etilgan.
Bu ko‘rsatkichlar uni Turkiya giganti uchun jozibali nomga aylantirdi.
“Manchester Yunayted” tarbiyalanuvchisidan yangi yo‘l
Meyson Grinvud “Manchester Yunayted” akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U Angliya klubida katta umidlar bilan asosiy tarkibga chiqqan, keyinroq “Xetafe”da ijara asosida o‘ynagan.
2024 yilda u “Marsel”ga o‘tgan edi. Endi esa uning faoliyati Turkiyada davom etadi.
Bu yo‘l futbolchi uchun yangi imkoniyat: Istanbulda u yana Yevropa futbolida o‘zini kuchli hujumchi sifatida tasdiqlashi mumkin.
“Fenerbahche” uchun signal transfer
Bu xarid Turkiya klubining maqsadi katta ekanini ko‘rsatadi. “Fenerbahche” shunchaki tarkibni to‘ldirmadi, hujumda o‘yin taqdirini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan futbolchini olib keldi.
Grinvud quyidagi jihatlarda jamoaga yordam berishi mumkin:
• qanotlarda tezlik va individual mahorat qo‘shish;
• markazga kirib zarba berish imkoniyatini oshirish;
• hujumda raqobatni kuchaytirish;
• katta o‘yinlarda gol xavfini oshirish;
• Yevropa musobaqalarida tajriba berish.
Endi bosim ham katta bo‘ladi
39 million yevro — Turkiya futboli uchun jiddiy summa. Shu sababli Grinvudga nisbatan talab ham yuqori bo‘ladi.
Uning vazifasi faqat statistika emas, balki “Fenerbahche” hujumining yetakchi figuralaridan biriga aylanish. Istanbulda muxlislar tez sevishi mumkin, lekin tez talab ham qiladi.
Grinvud esa bu bosimni gollar bilan yengishi kerak bo‘ladi.
Katta transfer, katta savol
Meyson Grinvud “Fenerbahche” futbolchisiga aylandi. “Marsel”dagi samarali o‘yindan keyin u endi Turkiyada o‘zining yangi bobini boshlaydi.
Bu transfer “Fenerbahche”ning chempionlik va Yevropa ambitsiyalarini yanada jiddiylashtiradi. Ammo asosiy savol hali ochiq: Grinvud Istanbulda 39 million yevrolik ishonchni oqlay oladimi?
…