Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transfer

·0·Sport
Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transfer

Turkiyaning “Fenerbahche” klubi hujum chizig‘ini kuchli nom bilan to‘ldirdi. “Marsel”da samarali mavsum o‘tkazgan Meyson Grinvud 39 million yevro evaziga Istanbul klubi futbolchisiga aylandi.

Transfer rasman e’lon qilindi

“Fenerbahche” 24 yoshli angliyalik vingerni “Marsel”dan sotib olganini rasman ma’lum qildi. Klublar o‘rtasidagi kelishuv qiymati 39 million yevroni tashkil etadi.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, transfer puli uch yil davomida uchta teng to‘lov orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, “Fenerbahche” FIFA qoidalariga muvofiq solidarlik to‘lovlarini ham qoplaydi.

Futbolchi

Meyson Grinvud

Yoshi

24

Ampluasi

vinger/hujumchi

Qaysi klubdan keldi

“Marsel”

Yangi klub

“Fenerbahche”

Transfer qiymati

39 mln yevro

Shartnoma muddati

4 yil

“Fenerbahche” nima uchun katta pul to‘ladi?

Grinvud so‘nggi mavsumda Fransiya chempionatida o‘zini yana yuqori darajadagi hujumchi sifatida ko‘rsatdi. U Liga 1 doirasida “Marsel” safida 32 ta o‘yinda maydonga tushib, 16 ta gol va 7 ta assist qayd etdi.

Bunday statistika “Fenerbahche” uchun juda muhim. Turkiya klubi chempionlik poygasida va Yevropa musobaqalarida hujumda hal qiluvchi futbolchiga muhtoj edi.

Grinvud esa ikki qanotda ham o‘ynay oladi, jarima maydoniga kirib borishni yaxshi biladi va chap oyog‘i bilan xavfli zarbalar beradi.

Istanbulda yangi bosqich

Grinvud “Fenerbahche” bilan 4 yillik shartnoma imzoladi. Bu futbolchi uchun faoliyatida yangi katta chaqiriq bo‘ladi.

“Fenerbahche” — muxlislar bosimi, katta talab va har doim chempionlik uchun kurash bilan yashaydigan klub. Bu yerda kuchli o‘yin ko‘rsatishning o‘zi yetarli emas, natija ham kerak.

Ayniqsa, 39 million yevrolik transferdan keyin Grinvuddan darhol gollar, assistlar va muhim o‘yinlarda farq yaratish kutilsa ajab emas.

“Marsel”dagi mavsum uni yana bozorga qaytardi

Grinvud “Marsel”da o‘z faoliyatini qayta yuqori darajaga olib chiqdi. U Fransiyada gol urish, hujumni tezlashtirish va raqib himoyasini individual harakatlar bilan ochishda foydali bo‘ldi.

Reuters ma’lumotida Grinvud “Marsel”da ikki mavsum davomida ligada 66 o‘yinda 37 ta gol urgani qayd etilgan.

Bu ko‘rsatkichlar uni Turkiya giganti uchun jozibali nomga aylantirdi.

Manchester Yunayted” tarbiyalanuvchisidan yangi yo‘l

Meyson Grinvud “Manchester Yunayted” akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U Angliya klubida katta umidlar bilan asosiy tarkibga chiqqan, keyinroq “Xetafe”da ijara asosida o‘ynagan.

2024 yilda u “Marsel”ga o‘tgan edi. Endi esa uning faoliyati Turkiyada davom etadi.

Bu yo‘l futbolchi uchun yangi imkoniyat: Istanbulda u yana Yevropa futbolida o‘zini kuchli hujumchi sifatida tasdiqlashi mumkin.

“Fenerbahche” uchun signal transfer

Bu xarid Turkiya klubining maqsadi katta ekanini ko‘rsatadi. “Fenerbahche” shunchaki tarkibni to‘ldirmadi, hujumda o‘yin taqdirini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan futbolchini olib keldi.

Grinvud quyidagi jihatlarda jamoaga yordam berishi mumkin:

• qanotlarda tezlik va individual mahorat qo‘shish;
• markazga kirib zarba berish imkoniyatini oshirish;
• hujumda raqobatni kuchaytirish;
• katta o‘yinlarda gol xavfini oshirish;
• Yevropa musobaqalarida tajriba berish.

Endi bosim ham katta bo‘ladi

39 million yevro — Turkiya futboli uchun jiddiy summa. Shu sababli Grinvudga nisbatan talab ham yuqori bo‘ladi.

Uning vazifasi faqat statistika emas, balki “Fenerbahche” hujumining yetakchi figuralaridan biriga aylanish. Istanbulda muxlislar tez sevishi mumkin, lekin tez talab ham qiladi.

Grinvud esa bu bosimni gollar bilan yengishi kerak bo‘ladi.

Katta transfer, katta savol

Meyson Grinvud “Fenerbahche” futbolchisiga aylandi. “Marsel”dagi samarali o‘yindan keyin u endi Turkiyada o‘zining yangi bobini boshlaydi.

Bu transfer “Fenerbahche”ning chempionlik va Yevropa ambitsiyalarini yanada jiddiylashtiradi. Ammo asosiy savol hali ochiq: Grinvud Istanbulda 39 million yevrolik ishonchni oqlay oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiLionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiBugun, 19:20Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaChelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaBugun, 18:5952 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdiBugun, 18:57Galatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinGalatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinBugun, 18:51Lamine Yamalning uyiga hujum: Ispaniya gʻalabasidan soʻng yuz bergan qoʻrqinchli voqeaLamine Yamalning uyiga hujum: Ispaniya gʻalabasidan soʻng yuz bergan qoʻrqinchli voqeaBugun, 18:18JCH-2026. Angliya — Argentina: finalga bir qadam qoldiJCH-2026. Angliya — Argentina: finalga bir qadam qoldiBugun, 18:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi