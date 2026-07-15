AQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladi
AQSH prokuraturasi Rossiyaning uch nafar fuqarosi va ikki yirik xosting provayderiga nisbatan kiberhujumlar, fitna uyushtirish hamda jinoiy daromadlarni legallashtirish boʻyicha rasmiy ayblovlarni ilgari surdi. Mazkur shaxslar tomonidan boshqarilgan tarmoqlar Amerika biznesiga oʻn millionlab dollar miqdorida zarar yetkazgani aytilmoqda. Ushbu holat xalqaro kiberxavfsizlik tizimida davlatlararo ziddiyatlarning yangi bosqichini koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Adliya vazirligi maʼlumotlariga koʻra, Sankt-Peterburgda istiqomat qiluvchi Aleksandr Volosovik, Kirill Zatolokin va Yuliya Pankova Media Land hamda ML.Cloud xosting kompaniyalariga egalik qilgan. Ushbu platformalar kiberjinoyatchilar va davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan xakerlar uchun xavfsiz «boshpana» vazifasini oʻtab kelgan. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur kompaniyalar oʻz xizmatlarini «oʻq oʻtmas» (bulletproof) xosting sifatida taqdim etib, mijozlarini huquq-tartibot idoralari soʻrovlaridan himoya qilishga vaʼda bergan.
62 million dollarlik zarar va kiberhujumlar koʻlamiTergov materiallarida keltirilishicha, ushbu xosting infratuzilmasidan foydalangan xakerlar AQSHning 20 dan ortiq shtatidagi oʻnlab korxonalarga hujum uyushtirgan. Natijada jinoyatchilar jami 62 million dollar miqdoridagi mablagʻni oʻzlashtirgan. Hujumlar orasida veb-saytlarni ishdan chiqaruvchi DDoS hujumlari, foydalanuvchi maʼlumotlarini oʻgʻirlashga qaratilgan fishing hamda oʻta muhim infratuzilmalarga qilingan kiberhujumlar mavjud.
Bundan tashqari, AQSH Gʻaznachiligi avvalroq Media Land va ML.Cloud kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy etgan edi. Chunki ushbu provayderlar LockBit, BlackSuit va Play kabi mashhur tovlamachi guruhlarga (ransomware) oʻz serverlaridan foydalanish imkoniyatini yaratib bergan. Sanksiyalar Amerika fuqarolari va kompaniyalariga ushbu rossiyaliklar bilan har qanday moliyaviy aloqalarni taqiqlaydi.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va tadbirkorlar uchun ham bu kabi xabarlar muhim ahamiyatga ega. Global tarmoqdagi kiberhujumlar koʻpincha chegarasiz boʻlib, «oʻq oʻtmas» xostinglar orqali amalga oshiriladigan hujumlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi infratuzilmalarga ham xavf tugʻdirishi mumkin. Xalqaro ekspertlar xavfsiz va litsenziyalangan xosting xizmatlaridan foydalanishni tavsiya etadi.
Hozirda ayblanayotgan rossiyaliklarning qoʻlga olinishi ehtimoli past deb baholanmoqda. Rossiya oʻz fuqarolarini xorijiy davlatlarga ekstraditsiya qilmasligi maʼlum. Biroq, AQSH Adliya vazirligi vakili Taysen Duva taʼkidlaganidek, huquq-tartibot idoralari kiberjinoyatchilarning tarmoqlarini parchalash va muhim infratuzilmalarni himoya qilishda davom etadi. Agar gumonlanuvchilar AQSH bilan ekstraditsiya shartnomasi bor davlatlarga sayohat qilsa, ular hibsga olinishi mumkin.
…