AQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladi

·25·Texno
AQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladi

AQSH prokuraturasi Rossiyaning uch nafar fuqarosi va ikki yirik xosting provayderiga nisbatan kiberhujumlar, fitna uyushtirish hamda jinoiy daromadlarni legallashtirish boʻyicha rasmiy ayblovlarni ilgari surdi. Mazkur shaxslar tomonidan boshqarilgan tarmoqlar Amerika biznesiga oʻn millionlab dollar miqdorida zarar yetkazgani aytilmoqda. Ushbu holat xalqaro kiberxavfsizlik tizimida davlatlararo ziddiyatlarning yangi bosqichini koʻrsatib bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Adliya vazirligi maʼlumotlariga koʻra, Sankt-Peterburgda istiqomat qiluvchi Aleksandr Volosovik, Kirill Zatolokin va Yuliya Pankova Media Land hamda ML.Cloud xosting kompaniyalariga egalik qilgan. Ushbu platformalar kiberjinoyatchilar va davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan xakerlar uchun xavfsiz «boshpana» vazifasini oʻtab kelgan. TechCrunch nashri xabariga koʻra, mazkur kompaniyalar oʻz xizmatlarini «oʻq oʻtmas» (bulletproof) xosting sifatida taqdim etib, mijozlarini huquq-tartibot idoralari soʻrovlaridan himoya qilishga vaʼda bergan.

62 million dollarlik zarar va kiberhujumlar koʻlami

Tergov materiallarida keltirilishicha, ushbu xosting infratuzilmasidan foydalangan xakerlar AQSHning 20 dan ortiq shtatidagi oʻnlab korxonalarga hujum uyushtirgan. Natijada jinoyatchilar jami 62 million dollar miqdoridagi mablagʻni oʻzlashtirgan. Hujumlar orasida veb-saytlarni ishdan chiqaruvchi DDoS hujumlari, foydalanuvchi maʼlumotlarini oʻgʻirlashga qaratilgan fishing hamda oʻta muhim infratuzilmalarga qilingan kiberhujumlar mavjud.

Bundan tashqari, AQSH Gʻaznachiligi avvalroq Media Land va ML.Cloud kompaniyalariga nisbatan sanksiyalar joriy etgan edi. Chunki ushbu provayderlar LockBit, BlackSuit va Play kabi mashhur tovlamachi guruhlarga (ransomware) oʻz serverlaridan foydalanish imkoniyatini yaratib bergan. Sanksiyalar Amerika fuqarolari va kompaniyalariga ushbu rossiyaliklar bilan har qanday moliyaviy aloqalarni taqiqlaydi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va tadbirkorlar uchun ham bu kabi xabarlar muhim ahamiyatga ega. Global tarmoqdagi kiberhujumlar koʻpincha chegarasiz boʻlib, «oʻq oʻtmas» xostinglar orqali amalga oshiriladigan hujumlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi infratuzilmalarga ham xavf tugʻdirishi mumkin. Xalqaro ekspertlar xavfsiz va litsenziyalangan xosting xizmatlaridan foydalanishni tavsiya etadi.

Hozirda ayblanayotgan rossiyaliklarning qoʻlga olinishi ehtimoli past deb baholanmoqda. Rossiya oʻz fuqarolarini xorijiy davlatlarga ekstraditsiya qilmasligi maʼlum. Biroq, AQSH Adliya vazirligi vakili Taysen Duva taʼkidlaganidek, huquq-tartibot idoralari kiberjinoyatchilarning tarmoqlarini parchalash va muhim infratuzilmalarni himoya qilishda davom etadi. Agar gumonlanuvchilar AQSH bilan ekstraditsiya shartnomasi bor davlatlarga sayohat qilsa, ular hibsga olinishi mumkin.

KiberxavfsizlikAQSHRossiyaXakerlarSanksiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55Hindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiHindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiBugun, 19:53Redmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorRedmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 19:28Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 18:57Reelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiReelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi