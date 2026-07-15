Redmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyator
Xiaomi kompaniyasining Redmi brendi oʻzining hamyonbop smartfonlar qatorini yangiladi va kutilmagan texnik xususiyatlarga ega Redmi Note 17 modelini namoyish etdi. Yangi qurilma oʻzining ulkan displeyi va rekord darajadagi energiya sigʻimi bilan zamonaviy smartfonlar bozorida alohida ajralib turibdi. Bu model nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki kontent isteʼmol qilishni xush koʻruvchilar uchun ham ajoyib tanlov boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning eng asosiy jihati — bu 7 dyuymli OLED displeydir. Bunday oʻlcham smartfonni deyarli planshetlar toifasiga yaqinlashtiradi. Displey 2396 x 1080 pikselli ruxsatga, 120 Gs yangilanish tezligiga va 1800 kd/m2 gacha boʻlgan eng yuqori yorqinlikka ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ekranga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan, shuningdek, nam qoʻllar bilan ishlash imkonini beruvchi Wet Touch 2.0 va maxsus qoʻlqop rejimlari joriy etilgan.
Quvvat va samaradorlikRedmi Note 17 oʻzining avtonom ishlash qobiliyati bilan koʻpchilikni hayratda qoldirishi aniq. Qurilma 8000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u odatdagi foydalanish rejimida 2,3 sutkagacha quvvat saqlay oladi. Bu koʻrsatkich bugungi kundagi aksariyat flagmanlardan ikki baravar koʻpdir. Qurilma 45 W quvvatli tezkor quvvatlash va 22,5 W quvvatli teskari simli quvvatlash funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Smartfonning ichki qismida 4 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan Snapdragon 4 Gen 4 protsessori oʻrnatilgan. Qurilma 8 GB gacha LPDDR4X operativ xotira va 256 GB gacha UFS 2.2 doimiy xotira bilan taʼminlangan. Eng eʼtiborli jihati, foydalanuvchilar microSD kartalari yordamida xotirani 2 TB gacha kengaytirishlari mumkin, bu esa katta hajmdagi video va fayllarni saqlash imkonini beradi.
Kamera va aqlli funksiyalarKamera imkoniyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, asosiy datchik 50 megapikselli aniqlikda suratga oladi, old kamera esa 8 megapikselni tashkil etadi. Qurilma yangi HyperOS 3 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Tizim sunʼiy intellektga asoslangan bir qator xavfsizlik funksiyalariga ega, jumladan, firibgar qoʻngʻiroqlarni aniqlash va videoqoʻngʻiroqlar paytida yuzni soxtalashtirish (deepfake) holatlarini tanish imkoniyati mavjud.
Smartfonning boshqa texnik xususiyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:
- IP65 darajasidagi chang va suvdan himoya;
- NFC moduli va maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil port;
- Qora, och firuza va binafsharang korpus variantlari;
- Ikki tomonlama simli quvvatlash imkoniyati.
Redmi Note 17 narxi xotira hajmiga qarab farqlanadi. 6/128 GB talqini taxminan 180 dollardan boshlanadi, eng yuqori 8/256 GB model esa 223 dollar atrofida baholanmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu narxlar bojxona va logistika xarajatlari hisobiga biroz yuqoriroq boʻlishi mumkin, biroq u oʻz toifasidagi eng raqobatbardosh qurilmalardan biri boʻlib qolishi shubhasiz.
…