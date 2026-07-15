Redmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyator

·60·Texno
Redmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyator

Xiaomi kompaniyasining Redmi brendi oʻzining hamyonbop smartfonlar qatorini yangiladi va kutilmagan texnik xususiyatlarga ega Redmi Note 17 modelini namoyish etdi. Yangi qurilma oʻzining ulkan displeyi va rekord darajadagi energiya sigʻimi bilan zamonaviy smartfonlar bozorida alohida ajralib turibdi. Bu model nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki kontent isteʼmol qilishni xush koʻruvchilar uchun ham ajoyib tanlov boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning eng asosiy jihati — bu 7 dyuymli OLED displeydir. Bunday oʻlcham smartfonni deyarli planshetlar toifasiga yaqinlashtiradi. Displey 2396 x 1080 pikselli ruxsatga, 120 Gs yangilanish tezligiga va 1800 kd/m2 gacha boʻlgan eng yuqori yorqinlikka ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ekranga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan, shuningdek, nam qoʻllar bilan ishlash imkonini beruvchi Wet Touch 2.0 va maxsus qoʻlqop rejimlari joriy etilgan.

Quvvat va samaradorlik

Redmi Note 17 oʻzining avtonom ishlash qobiliyati bilan koʻpchilikni hayratda qoldirishi aniq. Qurilma 8000 mAs sigʻimli ulkan akkumulyator bilan jihozlangan boʻlib, u odatdagi foydalanish rejimida 2,3 sutkagacha quvvat saqlay oladi. Bu koʻrsatkich bugungi kundagi aksariyat flagmanlardan ikki baravar koʻpdir. Qurilma 45 W quvvatli tezkor quvvatlash va 22,5 W quvvatli teskari simli quvvatlash funksiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Smartfonning ichki qismida 4 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan Snapdragon 4 Gen 4 protsessori oʻrnatilgan. Qurilma 8 GB gacha LPDDR4X operativ xotira va 256 GB gacha UFS 2.2 doimiy xotira bilan taʼminlangan. Eng eʼtiborli jihati, foydalanuvchilar microSD kartalari yordamida xotirani 2 TB gacha kengaytirishlari mumkin, bu esa katta hajmdagi video va fayllarni saqlash imkonini beradi.

Kamera va aqlli funksiyalar

Kamera imkoniyatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, asosiy datchik 50 megapikselli aniqlikda suratga oladi, old kamera esa 8 megapikselni tashkil etadi. Qurilma yangi HyperOS 3 operatsion tizimi boshqaruvida ishlaydi. Tizim sunʼiy intellektga asoslangan bir qator xavfsizlik funksiyalariga ega, jumladan, firibgar qoʻngʻiroqlarni aniqlash va videoqoʻngʻiroqlar paytida yuzni soxtalashtirish (deepfake) holatlarini tanish imkoniyati mavjud.

Smartfonning boshqa texnik xususiyatlari quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

  • IP65 darajasidagi chang va suvdan himoya;
  • NFC moduli va maishiy texnikani boshqarish uchun infraqizil port;
  • Qora, och firuza va binafsharang korpus variantlari;
  • Ikki tomonlama simli quvvatlash imkoniyati.

Redmi Note 17 narxi xotira hajmiga qarab farqlanadi. 6/128 GB talqini taxminan 180 dollardan boshlanadi, eng yuqori 8/256 GB model esa 223 dollar atrofida baholanmoqda. Oʻzbekiston bozorida ushbu narxlar bojxona va logistika xarajatlari hisobiga biroz yuqoriroq boʻlishi mumkin, biroq u oʻz toifasidagi eng raqobatbardosh qurilmalardan biri boʻlib qolishi shubhasiz.

RedmiXiaomiSmartfonSnapdragonHyperOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55Hindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiHindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiBugun, 19:53AQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiAQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiBugun, 19:23Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 18:57Reelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiReelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi