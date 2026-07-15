Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdi

·37·Sport
Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdi

Lionel Messi nafaqat maydondagi mahorati, balki oʻzining vazmin va jiddiy xarakteri bilan ham boshqa yulduzlardan ajralib turadi. Uning Inter Mayami klubidagi sobiq jamoadoshlari argentinalik hujumchining jamoaga kelishi va muhim oʻyinlar oldidan oʻzini qanday tutishi haqida qiziqarli maʼlumotlar bilan boʻlishishdi. Maʼlum boʻlishicha, Messi jamoaga qoʻshilgan ilk kunlardanoq klubdagi muhit butunlay oʻzgargan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kamal Millerning Goal.com nashriga bergan intervyusiga koʻra, Lionel Messi kelishidan oldin klubda xavfsizlik choralari misli koʻrilmagan darajada kuchaytirilgan. Mashgʻulot bazasiga kirish uchun maxsus kodlar joriy etilgan, qoʻriqchilar soni koʻpaygan. Futbolchilar 10-raqamni soʻrashganda, rahbariyat bu raqam bandligini aytib, rad javobini bergan. Bu belgilarning barchasi jahon futboli afsonasining kelishidan darak bergan edi.

Qizigʻi shundaki, Messi mashgʻulot markaziga hech kimga bildirmasdan, hamma uxlab yotgan mahalda kirib kelgan. Jamoadoshlari mashgʻulotga kelishganida, u allaqachon binoda boʻlgan. Millerning taʼkidlashicha, futbolchilar hayratlarini yashirishga va oʻzlarini xotirjam koʻrsatishga harakat qilishgan, biroq Messining aurasi darhol sezilgan.

Gʻalaba sari yetaklovchi sukut

Lionel Messi kiyinish xonasida koʻp gapiradigan yoki balandparvoz nutqlar soʻzlaydigan sardorlar sirasiga kirmaydi. Aksincha, oʻyin masʼuliyati oshgan sari u yanada jim boʻlib qoladi. Sobiq jamoadoshlarining soʻzlariga koʻra, hal qiluvchi bahslar oldidan Messi oʻziga xos "jangovar rejim"ga oʻtadi. Uning bu holati butun jamoaga taʼsir qilib, sheriklarini yanada kuchliroq oʻynashga majbur qiladi.

Bu shunchaki jimjitlik emas, balki gʻalabaga boʻlgan kuchli konsentratsiyadir. Messi maydonga tushganda uning borligi va xotirjamligi jamoadoshlariga ishonch bagʻishlaydi. Inter Mayami tarkibida u koʻp gapirmasdan ham jamoani qanday boshqarish mumkinligini isbotladi. Uning aurasi va oʻyinga boʻlgan yondashuvi har qanday motivatsion nutqdan koʻra kuchliroq taʼsir koʻrsatadi.

Hozirda Lionel Messi MLS doirasida oʻzining yuksak darajasini namoyish etishda davom etmoqda. Uning har bir harakati va mashgʻulotlardagi intizomi yosh futbolchilar uchun haqiqiy maktab vazifasini oʻtayapti. Argentinalik yulduzning AQSH futboliga olib kirgan yangi standartlari nafaqat maydonda, balki klubning ichki madaniyatida ham oʻz aksini topmoqda.

Lionel MessiInter MayamiMLSFutbol YangiliklariArgentina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Bugun, 19:538 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:53Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferGrinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferBugun, 19:49Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaChelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaBugun, 18:5952 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdiBugun, 18:57Galatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinGalatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi