Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdi
Lionel Messi nafaqat maydondagi mahorati, balki oʻzining vazmin va jiddiy xarakteri bilan ham boshqa yulduzlardan ajralib turadi. Uning Inter Mayami klubidagi sobiq jamoadoshlari argentinalik hujumchining jamoaga kelishi va muhim oʻyinlar oldidan oʻzini qanday tutishi haqida qiziqarli maʼlumotlar bilan boʻlishishdi. Maʼlum boʻlishicha, Messi jamoaga qoʻshilgan ilk kunlardanoq klubdagi muhit butunlay oʻzgargan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kamal Millerning Goal.com nashriga bergan intervyusiga koʻra, Lionel Messi kelishidan oldin klubda xavfsizlik choralari misli koʻrilmagan darajada kuchaytirilgan. Mashgʻulot bazasiga kirish uchun maxsus kodlar joriy etilgan, qoʻriqchilar soni koʻpaygan. Futbolchilar 10-raqamni soʻrashganda, rahbariyat bu raqam bandligini aytib, rad javobini bergan. Bu belgilarning barchasi jahon futboli afsonasining kelishidan darak bergan edi.
Qizigʻi shundaki, Messi mashgʻulot markaziga hech kimga bildirmasdan, hamma uxlab yotgan mahalda kirib kelgan. Jamoadoshlari mashgʻulotga kelishganida, u allaqachon binoda boʻlgan. Millerning taʼkidlashicha, futbolchilar hayratlarini yashirishga va oʻzlarini xotirjam koʻrsatishga harakat qilishgan, biroq Messining aurasi darhol sezilgan.
Gʻalaba sari yetaklovchi sukutLionel Messi kiyinish xonasida koʻp gapiradigan yoki balandparvoz nutqlar soʻzlaydigan sardorlar sirasiga kirmaydi. Aksincha, oʻyin masʼuliyati oshgan sari u yanada jim boʻlib qoladi. Sobiq jamoadoshlarining soʻzlariga koʻra, hal qiluvchi bahslar oldidan Messi oʻziga xos "jangovar rejim"ga oʻtadi. Uning bu holati butun jamoaga taʼsir qilib, sheriklarini yanada kuchliroq oʻynashga majbur qiladi.
Bu shunchaki jimjitlik emas, balki gʻalabaga boʻlgan kuchli konsentratsiyadir. Messi maydonga tushganda uning borligi va xotirjamligi jamoadoshlariga ishonch bagʻishlaydi. Inter Mayami tarkibida u koʻp gapirmasdan ham jamoani qanday boshqarish mumkinligini isbotladi. Uning aurasi va oʻyinga boʻlgan yondashuvi har qanday motivatsion nutqdan koʻra kuchliroq taʼsir koʻrsatadi.
Hozirda Lionel Messi MLS doirasida oʻzining yuksak darajasini namoyish etishda davom etmoqda. Uning har bir harakati va mashgʻulotlardagi intizomi yosh futbolchilar uchun haqiqiy maktab vazifasini oʻtayapti. Argentinalik yulduzning AQSH futboliga olib kirgan yangi standartlari nafaqat maydonda, balki klubning ichki madaniyatida ham oʻz aksini topmoqda.
…