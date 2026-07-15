Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadi

·0·Texno
Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadi

Yaponiya aerokosmik tadqiqotlar agentligi (JAXA) oʻzining yangi avlod Epsilon S raketasini ishga tushirish boʻyicha navbatdagi rejasini eʼlon qildi. Avvalgi urinishlarda yuz bergan ikki yirik portlash loyihani toʻxtatib qoʻygan edi, biroq kunchiqar yurt mutaxassislari muammolarni bartaraf etib, parvozni 2027-yilning mart oyiga qadar amalga oshirishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NHK telekanali xabariga koʻra, JAXA muhandislari asosiy eʼtiborni raketaning eng zaif nuqtasi boʻlib qolayotgan ikkinchi bosqich dvigateliga qaratishgan. Ushbu modernizatsiya qilingan qismni alohida sinovdan oʻtkazish joriy yilning 23-iyul kuni Kagoshima prefekturasidagi Tanegashima kosmodromida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Bu sinov butun loyihaning kelajagini belgilab beradi.

Texnik muammolar va oʻtmishdagi avariyalar

Epsilon S loyihasi soʻnggi yillarda jiddiy toʻsiqlarga duch keldi. Xususan, raketaning ikkinchi bosqichi ikki marta vayron boʻlgani yapon muhandislari uchun katta zarba boʻldi. Birinchi avariya 2023-yilda Akita prefekturasidagi yer usti sinovlari paytida yuz bergan boʻlsa, ikkinchi portlash 2024-yilda Tanegashima kosmodromida qayd etildi.

Mazkur nosozliklar raketaning toʻliq hajmdagi parvoz sinovlariga oʻtishiga toʻsqinlik qilib kelmoqda. Mutaxassislar hozirda aniqlangan barcha konstruktiv nuqsonlarni bartaraf etish va dvigatelning chidamliligini oshirish ustida ish olib bormoqda. Epsilon S — bu 2013-yildan buyon rivojlantirib kelinayotgan Epsilon oilasining takomillashtirilgan, qattiq yonilgʻida ishlaydigan versiyasidir.

Kichik sunʼiy yoʻldoshlar bozori uchun yangi imkoniyat

Ushbu uch bosqichli raketa JAXA va IHI aviashozlik kompaniyasi hamkorligida ishlab chiqilgan. Uning asosiy vazifasi kichik hajmdagi sunʼiy yoʻldoshlarni orbitaga olib chiqishdan iborat. Hozirgi kunda jahon kosmik bozorida ixcham qurilmalarni arzon va tezkor uchirishga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Epsilon S Yaponiyaning ushbu sohadagi mavqeini mustahkamlashi kutilmoqda.

Yaponiya uchun oʻz raketa tashuvchilariga ega boʻlish nafaqat ilmiy, balki strategik ahamiyatga ham ega. Agar 2027-yilgacha moʻljallangan parvoz muvaffaqiyatli yakunlansa, mamlakat xalqaro tijoriy uchirishlar bozorida AQSH va Xitoy kompaniyalari bilan raqobatga kirisha oladi. Hozircha barcha diqqat-eʼtibor iyul oyidagi muhim texnik sinovga qaratilgan.

YaponiyaJAXAEpsilon SKosmosRaketa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55Hindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiHindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiBugun, 19:53Redmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorRedmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 19:28AQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiAQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiBugun, 19:23Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 18:57Reelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiReelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi