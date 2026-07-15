Hindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchi

·0·Texno
Hindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchi

Hindiston hukumati global elektronika bozorida oʻz mavqeini mustahkamlash va smartfon ishlab chiqarish zanjirida Xitoyning ustunligiga barham berish maqsadida koʻp milliard dollarlik yangi ragʻbatlantirish dasturini eʼlon qildi. Nyu-Dehli tomonidan taqdim etilgan ushbu strategik reja nafaqat qurilmalarni yigʻish, balki butlovchi qismlarni mahalliylashtirish va yarimoʻtkazgichlar sanoatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi eʼlon qilingan "Mobile Phone Manufacturing Scheme" dasturi doirasida besh yil davomida 6,5 milliard dollar (625 milliard rupiya) miqdorida mablagʻ ajratiladi. Mazkur dastur ishlab chiqaruvchilarga sotuv hajmidan kelib chiqib 2,25 foizdan 5 foizgacha keshbek koʻrinishidagi subsidiyalar taqdim etadi. Agar kompaniyalar asosiy butlovchi qismlarni bevosita Hindistonning oʻzida ishlab chiqarsa, ularga qoʻshimcha 1,5 foizlik imtiyoz ham berilishi koʻzda tutilgan.

Yarimoʻtkazgichlar va butlovchi qismlar uchun ulkan investitsiya

TechCrunch nashri xabariga koʻra, Hindiston hukumati faqat smartfonlar bilan cheklanib qolmoqchi emas. Yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni qoʻllab-quvvatlash uchun qoʻshimcha 13,3 milliard dollar mablagʻ yoʻnaltirilmoqda. Bu mablagʻlar chiplarni loyihalash, tadqiqotlar oʻtkazish va zaruriy materiallar bilan taʼminlash tizimini yoʻlga qoʻyishga sarflanadi. Bu 2021-yilda boshlangan chip ishlab chiqarish dasturining mantiqiy davomidir.

Soʻnggi oʻn yillikda Hindiston Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo va Vivo kabi gigantlar uchun muhim ishlab chiqarish markaziga aylandi. Ayniqsa, Apple kompaniyasi oʻz taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish maqsadida Hindistonga alohida eʼtibor qaratmoqda. Hozirda dunyodagi barcha iPhone qurilmalarining qariyb 25 foizi aynan Hindistondagi Foxconn va Tata Group zavodlarida yigʻilmoqda.

Counterpoint Research maʼlumotlariga koʻra, Hindiston hozircha global smartfon ishlab chiqarishning 18 foizini egallab turibdi. Taqqoslash uchun, Xitoyning ulushi 63 foizni tashkil etadi. Nyu-Dehli ushbu tafovutni qisqartirish uchun nafaqat yirik brendlarni jalb qilmoqda, balki import bojlarini ham kamaytirmoqda. Masalan, yaqinda smartfon butlovchi qismlari uchun bojlar bekor qilindi, bu esa Apple va Xiaomi kabi kompaniyalarning ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada pasaytiradi.

Iqtisodiy samaradorlik va yangi ish oʻrinlari

Ekspertlarning taʼkidlashicha, yangi dastur Hindistonning "shunchaki yigʻish" strategiyasidan "chuqur mahalliylashtirish va tadqiqotlar" (R&D) bosqichiga oʻtishini anglatadi. IDC tadqiqot firmasi vitse-prezidenti Navkendar Singhning soʻzlariga koʻra, bu qadam Apple kabi kompaniyalarga Xitoyga qaramlikni kamaytirish va Hindistonda toʻliq ishlab chiqarish siklini yaratish uchun ishonch bagʻishlaydi.

Hukumat hisob-kitoblariga koʻra, 2031-yil martigacha davom etadigan ushbu dastur natijasida quyidagi koʻrsatkichlarga erishish kutilmoqda:

  • Jami 405 milliard dollarlik mobil qurilmalar ishlab chiqarish;
  • Sohada 60 mingdan ortiq toʻgʻridan-toʻgʻri yangi ish oʻrinlarini yaratish;
  • Mahalliy butlovchi qismlar ekotizimini shakllantirish va xorijiy valyuta chiqib ketishini kamaytirish.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, xotira chiplari va boshqa detallar narxi koʻtarilayotgan bir paytda, Hindistonning ushbu tashabbusi global brendlar uchun xarajatlarni tejashning eng maqbul yoʻliga aylanishi mumkin. Agar reja muvaffaqiyatli amalga oshsa, Osiyo mintaqasida texnologik yetakchilik uchun kurash yangi bosqichga koʻtariladi.

HindistonSmartfonAppleTexnologiyaIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55Redmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorRedmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 19:28AQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiAQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiBugun, 19:23Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 18:57Reelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiReelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi