Hindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchi
Hindiston hukumati global elektronika bozorida oʻz mavqeini mustahkamlash va smartfon ishlab chiqarish zanjirida Xitoyning ustunligiga barham berish maqsadida koʻp milliard dollarlik yangi ragʻbatlantirish dasturini eʼlon qildi. Nyu-Dehli tomonidan taqdim etilgan ushbu strategik reja nafaqat qurilmalarni yigʻish, balki butlovchi qismlarni mahalliylashtirish va yarimoʻtkazgichlar sanoatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi eʼlon qilingan "Mobile Phone Manufacturing Scheme" dasturi doirasida besh yil davomida 6,5 milliard dollar (625 milliard rupiya) miqdorida mablagʻ ajratiladi. Mazkur dastur ishlab chiqaruvchilarga sotuv hajmidan kelib chiqib 2,25 foizdan 5 foizgacha keshbek koʻrinishidagi subsidiyalar taqdim etadi. Agar kompaniyalar asosiy butlovchi qismlarni bevosita Hindistonning oʻzida ishlab chiqarsa, ularga qoʻshimcha 1,5 foizlik imtiyoz ham berilishi koʻzda tutilgan.
Yarimoʻtkazgichlar va butlovchi qismlar uchun ulkan investitsiyaTechCrunch nashri xabariga koʻra, Hindiston hukumati faqat smartfonlar bilan cheklanib qolmoqchi emas. Yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarishni qoʻllab-quvvatlash uchun qoʻshimcha 13,3 milliard dollar mablagʻ yoʻnaltirilmoqda. Bu mablagʻlar chiplarni loyihalash, tadqiqotlar oʻtkazish va zaruriy materiallar bilan taʼminlash tizimini yoʻlga qoʻyishga sarflanadi. Bu 2021-yilda boshlangan chip ishlab chiqarish dasturining mantiqiy davomidir.
Soʻnggi oʻn yillikda Hindiston Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo va Vivo kabi gigantlar uchun muhim ishlab chiqarish markaziga aylandi. Ayniqsa, Apple kompaniyasi oʻz taʼminot zanjirini diversifikatsiya qilish maqsadida Hindistonga alohida eʼtibor qaratmoqda. Hozirda dunyodagi barcha iPhone qurilmalarining qariyb 25 foizi aynan Hindistondagi Foxconn va Tata Group zavodlarida yigʻilmoqda.
Counterpoint Research maʼlumotlariga koʻra, Hindiston hozircha global smartfon ishlab chiqarishning 18 foizini egallab turibdi. Taqqoslash uchun, Xitoyning ulushi 63 foizni tashkil etadi. Nyu-Dehli ushbu tafovutni qisqartirish uchun nafaqat yirik brendlarni jalb qilmoqda, balki import bojlarini ham kamaytirmoqda. Masalan, yaqinda smartfon butlovchi qismlari uchun bojlar bekor qilindi, bu esa Apple va Xiaomi kabi kompaniyalarning ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada pasaytiradi.
Iqtisodiy samaradorlik va yangi ish oʻrinlariEkspertlarning taʼkidlashicha, yangi dastur Hindistonning "shunchaki yigʻish" strategiyasidan "chuqur mahalliylashtirish va tadqiqotlar" (R&D) bosqichiga oʻtishini anglatadi. IDC tadqiqot firmasi vitse-prezidenti Navkendar Singhning soʻzlariga koʻra, bu qadam Apple kabi kompaniyalarga Xitoyga qaramlikni kamaytirish va Hindistonda toʻliq ishlab chiqarish siklini yaratish uchun ishonch bagʻishlaydi.
Hukumat hisob-kitoblariga koʻra, 2031-yil martigacha davom etadigan ushbu dastur natijasida quyidagi koʻrsatkichlarga erishish kutilmoqda:
- Jami 405 milliard dollarlik mobil qurilmalar ishlab chiqarish;
- Sohada 60 mingdan ortiq toʻgʻridan-toʻgʻri yangi ish oʻrinlarini yaratish;
- Mahalliy butlovchi qismlar ekotizimini shakllantirish va xorijiy valyuta chiqib ketishini kamaytirish.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, xotira chiplari va boshqa detallar narxi koʻtarilayotgan bir paytda, Hindistonning ushbu tashabbusi global brendlar uchun xarajatlarni tejashning eng maqbul yoʻliga aylanishi mumkin. Agar reja muvaffaqiyatli amalga oshsa, Osiyo mintaqasida texnologik yetakchilik uchun kurash yangi bosqichga koʻtariladi.
…