Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5

·69·Texno
Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5

Smartfonlar bozorida uzoq vaqt quvvat saqlash va yuqori unumdorlik oʻrtasidagi muvozanatni topish doimiy muammo boʻlib kelgan. Motorola kompaniyasi oʻzining yangi Edge 70 Max flagmani bilan ushbu masalaga yakuniy yechim taklif qilmoqda. Qurilma nafaqat eng soʻnggi avlod protsessori, balki rekord darajadagi sigʻimga ega kremniy-uglerodli akkumulyatori bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning toʻrtinchi avlod kremniy-uglerodli (silicon-carbon) batareyasidir. 7100 mA·soat sigʻimga ega boʻlishiga qaramay, muhandislar qurilma korpusini hayratlanarli darajada yupqa — bor-yoʻgʻi 8,29 mm qalinlikda saqlab qolishga muvaffaq boʻlishdi. Bu texnologiya anʼanaviy litiy-ion batareyalarga qaraganda koʻproq energiya zichligini taʼminlaydi, bu esa zamonaviy smartfonlar uchun yangi standart hisoblanadi.

Ekran va unumdorlik choʻqqisi

Motorola Edge 70 Max displey borasida ham murosasiz yondashuvni namoyish etgan. Qurilma 6,8 dyuymli Quad HD+ Extreme AMOLED LTPO paneli bilan jihozlangan boʻlib, u 144 Gs adaptiv yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Eng hayratlanarlisi, ekranning eng yuqori yorqinligi 7000 nitga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham tasvirning mukammal koʻrinishini kafolatlaydi. Gorilla Glass 7i oynasi esa ekranni tashqi taʼsirlardan himoya qiladi.

Qurilma ichki quvvati Qualcomm kompaniyasining eng kuchli Snapdragon 8 Gen 5 platformasiga tayanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfon 8 yoki 12 GB LPDDR5X operativ xotira hamda 256 GB hajmdagi UFS 4.1 doimiy xotirasi bilan taʼminlangan. Bunday texnik koʻrsatkichlar eng ogʻir oʻyinlar va sunʼiy intellektga asoslangan murakkab vazifalarni ham soniyalar ichida bajarish imkonini beradi.

Kamera va himoya tizimi

Fotografiya ixlosmandlari uchun Motorola Sony kompaniyasi bilan hamkorlikda 50 megapikselli Sony LYTIA-710 asosiy sensorini oʻrnatgan. Optik stabilizatsiya (OIS) tizimi bilan jihozlangan ushbu kamera tungi va harakatdagi tasvirlarni sifatli muhrlaydi. Shuningdek, 8 megapikselli keng burchakli makro-modul va 32 megapikselli old kamera mavjud. Dasturiy taʼminot darajasida Hello UX qobigʻi ostidagi Android 16 tizimi ishlaydi.

Smartfonning chidamliligi harbiy standartlar darajasiga koʻtarilgan. U nafaqat IP68 va IP69 suvdan himoya sertifikatlariga, balki AQSH harbiy-sanoat standarti MIL-STD-810H talablariga ham javob beradi. Bu degani, Edge 70 Max ekstremal harorat, zarba va bosimga bardoshli qilib ishlangan. Quvvatlash borasida esa quyidagi imkoniyatlar taqdim etilgan:

  • 90 W quvvatga ega TurboPower simli tezkor quvvatlash;
  • 25 W quvvatli Qi2 magnitli simsiz quvvatlash;
  • 5 W quvvatli teskari (reverse) quvvatlash funksiyasi.
Motorola Edge 70 Max global bozorda taxminan 570 dollardan boshlanadigan narxda sotuvga chiqadi. Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga uchta yirik Android yangilanishi va besh yillik xavfsizlik tizimi yangilanishlarini vaʼda qilmoqda, bu esa qurilmaning uzoq muddat davomida dolzarb boʻlib qolishini taʼminlaydi.

MotorolaSmartfonSnapdragonTexnologiyaAkkumulyator
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55Hindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiHindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiBugun, 19:53Redmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorRedmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 19:28AQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiAQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiBugun, 19:23Reelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiReelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi