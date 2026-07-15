Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5
Smartfonlar bozorida uzoq vaqt quvvat saqlash va yuqori unumdorlik oʻrtasidagi muvozanatni topish doimiy muammo boʻlib kelgan. Motorola kompaniyasi oʻzining yangi Edge 70 Max flagmani bilan ushbu masalaga yakuniy yechim taklif qilmoqda. Qurilma nafaqat eng soʻnggi avlod protsessori, balki rekord darajadagi sigʻimga ega kremniy-uglerodli akkumulyatori bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelning asosiy oʻziga xosligi uning toʻrtinchi avlod kremniy-uglerodli (silicon-carbon) batareyasidir. 7100 mA·soat sigʻimga ega boʻlishiga qaramay, muhandislar qurilma korpusini hayratlanarli darajada yupqa — bor-yoʻgʻi 8,29 mm qalinlikda saqlab qolishga muvaffaq boʻlishdi. Bu texnologiya anʼanaviy litiy-ion batareyalarga qaraganda koʻproq energiya zichligini taʼminlaydi, bu esa zamonaviy smartfonlar uchun yangi standart hisoblanadi.
Ekran va unumdorlik choʻqqisiMotorola Edge 70 Max displey borasida ham murosasiz yondashuvni namoyish etgan. Qurilma 6,8 dyuymli Quad HD+ Extreme AMOLED LTPO paneli bilan jihozlangan boʻlib, u 144 Gs adaptiv yangilanish chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi. Eng hayratlanarlisi, ekranning eng yuqori yorqinligi 7000 nitga yetadi, bu esa quyoshli kunda ham tasvirning mukammal koʻrinishini kafolatlaydi. Gorilla Glass 7i oynasi esa ekranni tashqi taʼsirlardan himoya qiladi.
Qurilma ichki quvvati Qualcomm kompaniyasining eng kuchli Snapdragon 8 Gen 5 platformasiga tayanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfon 8 yoki 12 GB LPDDR5X operativ xotira hamda 256 GB hajmdagi UFS 4.1 doimiy xotirasi bilan taʼminlangan. Bunday texnik koʻrsatkichlar eng ogʻir oʻyinlar va sunʼiy intellektga asoslangan murakkab vazifalarni ham soniyalar ichida bajarish imkonini beradi.
Kamera va himoya tizimiFotografiya ixlosmandlari uchun Motorola Sony kompaniyasi bilan hamkorlikda 50 megapikselli Sony LYTIA-710 asosiy sensorini oʻrnatgan. Optik stabilizatsiya (OIS) tizimi bilan jihozlangan ushbu kamera tungi va harakatdagi tasvirlarni sifatli muhrlaydi. Shuningdek, 8 megapikselli keng burchakli makro-modul va 32 megapikselli old kamera mavjud. Dasturiy taʼminot darajasida Hello UX qobigʻi ostidagi Android 16 tizimi ishlaydi.
Smartfonning chidamliligi harbiy standartlar darajasiga koʻtarilgan. U nafaqat IP68 va IP69 suvdan himoya sertifikatlariga, balki AQSH harbiy-sanoat standarti MIL-STD-810H talablariga ham javob beradi. Bu degani, Edge 70 Max ekstremal harorat, zarba va bosimga bardoshli qilib ishlangan. Quvvatlash borasida esa quyidagi imkoniyatlar taqdim etilgan:
- 90 W quvvatga ega TurboPower simli tezkor quvvatlash;
- 25 W quvvatli Qi2 magnitli simsiz quvvatlash;
- 5 W quvvatli teskari (reverse) quvvatlash funksiyasi.
…