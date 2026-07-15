8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!

·0·Sport
8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!

Indoneziya poytaxti Jakartada o‘tayotgan boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida O‘zbekiston qizlari katta natija qayd etdi. U19 toifasida vakillarimiz 4 ta oltin va 2 ta kumush medal bilan umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.

Jakartadagi ringda o‘zbekcha xarakter

O‘zbekistonlik qizlar chempionatda 10 ta vazn toifasining 8 tasida ishtirok etdi. Shunga qaramay, terma jamoamiz 6 ta medal jamg‘arib, qit’ada eng kuchli jamoaga aylandi.

Bu natija faqat medallar soni bilan emas, sifat bilan ham ahamiyatli. 6 ta medalning 4 tasi oltin ekani qizlarimiz finallarda qanchalik ishonchli harakat qilganini ko‘rsatadi.

Oltin medal sohibalari

Jakartada O‘zbekiston bayrog‘ini eng yuqoriga ko‘targan bokschi qizlarimiz:

Vazn

Bokschi

-54 kg

Sabrina Chakomanova

-60 kg

Sevara Mamatova

-65 kg

Rushanabonu Isoyeva

-75 kg

Samira Turg‘unova

Sabrina Chakomanova, Sevara Mamatova, Rushanabonu Isoyeva va Samira Turg‘unova o‘z vaznlarida qit’a chempionligini qo‘lga kiritdi. Bu yosh sportchilar uchun katta g‘alaba, O‘zbekiston boks maktabi uchun esa yana bir kuchli signal bo‘ldi.

Kumush ham kam natija emas

Finalgacha yetib borishning o‘zi Osiyo chempionatida katta mehnat talab qiladi. Nazokat Mardonova va Maftuna Yangiyeva ham o‘z vaznlarida kumush medal bilan shohsupaga ko‘tarildi.

Vazn

Bokschi

-51 kg

Nazokat Mardonova

-70 kg

Maftuna Yangiyeva

Ular finalda oltingacha bir qadam qolgan bo‘lsa-da, terma jamoaning umumiy g‘alabasiga muhim hissa qo‘shdi.

8 ishtirok, 6 medal — juda kuchli ko‘rsatkich

Bu natijaning eng e’tiborli tomoni shundaki, O‘zbekiston qizlari barcha 10 ta vaznda emas, 8 ta vaznda ringga chiqqan. Shunday holatda 6 ta medal qo‘lga kiritish juda yuqori samaradorlik hisoblanadi.

Oddiy qilib aytganda, ringga chiqqan deyarli har bir sportchimiz medal uchun jiddiy kurashdi. Bu esa faqat alohida iqtidorlar emas, butun tizim ishlayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekiston boksida yangi avlod o‘smoqda

So‘nggi yillarda O‘zbekiston boksi nafaqat kattalar, balki yoshlar va qizlar o‘rtasida ham natija bera boshladi. Jakartadagi g‘alaba ana shu jarayonning davomi bo‘ldi.

U19 toifasidagi bunday natija kelajak uchun katta umid beradi. Chunki bu sportchilar yaqin yillarda yoshlar, U23 va kattalar terma jamoasi tarkibida ham O‘zbekiston sharafini himoya qilishi mumkin.

Qit’a chempionligi — katta ishonch

Umumjamoa hisobida birinchi o‘rin — tasodifiy natija emas. Bu tayyorgarlik, intizom, murabbiylar mehnati va ringdagi xarakterning umumiy mahsuli.

Jakartadagi musobaqa O‘zbekiston qizlar boksi endi Osiyo miqyosida jiddiy kuchga aylanganini yana bir bor isbotladi.

Eng muhimi, bu g‘alaba yosh sportchilarga katta ishonch beradi. Chunki Osiyoda birinchi bo‘lgan jamoa ertaga jahon arenasida ham katta maqsadlar qo‘yishi tabiiy.

Jakartadan kelgan kuchli xabar

4 ta oltin, 2 ta kumush va umumjamoa hisobida birinchi o‘rin — bu O‘zbekiston sporti uchun quvonarli xabar. Ayniqsa, bu natijani yosh qizlar qo‘lga kiritgani yanada muhim.

Endi navbat — bu avlodni to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlash, ularga xalqaro tajriba berish va katta musobaqalarga tayyorlashda.

Sizningcha, bugungi U19 qizlarimizdan qay biri kelajakda kattalar terma jamoasining yetakchisiga aylanishi mumkin?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferGrinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferBugun, 19:49Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiLionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiBugun, 19:20Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaChelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaBugun, 18:5952 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdiBugun, 18:57Galatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinGalatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinBugun, 18:51Lamine Yamalning uyiga hujum: Ispaniya gʻalabasidan soʻng yuz bergan qoʻrqinchli voqeaLamine Yamalning uyiga hujum: Ispaniya gʻalabasidan soʻng yuz bergan qoʻrqinchli voqeaBugun, 18:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi