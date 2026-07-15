8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!
Indoneziya poytaxti Jakartada o‘tayotgan boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi Osiyo chempionatida O‘zbekiston qizlari katta natija qayd etdi. U19 toifasida vakillarimiz 4 ta oltin va 2 ta kumush medal bilan umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.
Jakartadagi ringda o‘zbekcha xarakter
O‘zbekistonlik qizlar chempionatda 10 ta vazn toifasining 8 tasida ishtirok etdi. Shunga qaramay, terma jamoamiz 6 ta medal jamg‘arib, qit’ada eng kuchli jamoaga aylandi.
Bu natija faqat medallar soni bilan emas, sifat bilan ham ahamiyatli. 6 ta medalning 4 tasi oltin ekani qizlarimiz finallarda qanchalik ishonchli harakat qilganini ko‘rsatadi.
Oltin medal sohibalari
Jakartada O‘zbekiston bayrog‘ini eng yuqoriga ko‘targan bokschi qizlarimiz:
Vazn
Bokschi
-54 kg
Sabrina Chakomanova
-60 kg
Sevara Mamatova
-65 kg
Rushanabonu Isoyeva
-75 kg
Samira Turg‘unova
Sabrina Chakomanova, Sevara Mamatova, Rushanabonu Isoyeva va Samira Turg‘unova o‘z vaznlarida qit’a chempionligini qo‘lga kiritdi. Bu yosh sportchilar uchun katta g‘alaba, O‘zbekiston boks maktabi uchun esa yana bir kuchli signal bo‘ldi.
Kumush ham kam natija emas
Finalgacha yetib borishning o‘zi Osiyo chempionatida katta mehnat talab qiladi. Nazokat Mardonova va Maftuna Yangiyeva ham o‘z vaznlarida kumush medal bilan shohsupaga ko‘tarildi.
Vazn
Bokschi
-51 kg
Nazokat Mardonova
-70 kg
Maftuna Yangiyeva
Ular finalda oltingacha bir qadam qolgan bo‘lsa-da, terma jamoaning umumiy g‘alabasiga muhim hissa qo‘shdi.
8 ishtirok, 6 medal — juda kuchli ko‘rsatkich
Bu natijaning eng e’tiborli tomoni shundaki, O‘zbekiston qizlari barcha 10 ta vaznda emas, 8 ta vaznda ringga chiqqan. Shunday holatda 6 ta medal qo‘lga kiritish juda yuqori samaradorlik hisoblanadi.
Oddiy qilib aytganda, ringga chiqqan deyarli har bir sportchimiz medal uchun jiddiy kurashdi. Bu esa faqat alohida iqtidorlar emas, butun tizim ishlayotganini ko‘rsatadi.
O‘zbekiston boksida yangi avlod o‘smoqda
So‘nggi yillarda O‘zbekiston boksi nafaqat kattalar, balki yoshlar va qizlar o‘rtasida ham natija bera boshladi. Jakartadagi g‘alaba ana shu jarayonning davomi bo‘ldi.
U19 toifasidagi bunday natija kelajak uchun katta umid beradi. Chunki bu sportchilar yaqin yillarda yoshlar, U23 va kattalar terma jamoasi tarkibida ham O‘zbekiston sharafini himoya qilishi mumkin.
Qit’a chempionligi — katta ishonch
Umumjamoa hisobida birinchi o‘rin — tasodifiy natija emas. Bu tayyorgarlik, intizom, murabbiylar mehnati va ringdagi xarakterning umumiy mahsuli.
Jakartadagi musobaqa O‘zbekiston qizlar boksi endi Osiyo miqyosida jiddiy kuchga aylanganini yana bir bor isbotladi.
Eng muhimi, bu g‘alaba yosh sportchilarga katta ishonch beradi. Chunki Osiyoda birinchi bo‘lgan jamoa ertaga jahon arenasida ham katta maqsadlar qo‘yishi tabiiy.
Jakartadan kelgan kuchli xabar
4 ta oltin, 2 ta kumush va umumjamoa hisobida birinchi o‘rin — bu O‘zbekiston sporti uchun quvonarli xabar. Ayniqsa, bu natijani yosh qizlar qo‘lga kiritgani yanada muhim.
Endi navbat — bu avlodni to‘g‘ri qo‘llab-quvvatlash, ularga xalqaro tajriba berish va katta musobaqalarga tayyorlashda.
Sizningcha, bugungi U19 qizlarimizdan qay biri kelajakda kattalar terma jamoasining yetakchisiga aylanishi mumkin?
…