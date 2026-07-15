Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqda

·42·Sport
Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqda

Londonning Chelsi klubi yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida yangi mavsumga tayyorgarlikni boshladi. Ispaniyalik mutaxassis jamoaga kelishi bilan birinchi navbatda futbolchilarning jismoniy holatiga eʼtibor qaratdi. Oʻtgan mavsumda "koʻklar" deyarli barcha raqiblaridan yugurish koʻrsatkichlari boʻyicha ortda qolgani rahbariyat va murabbiylar shtabini jiddiy tashvishga solgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

BBC xabariga koʻra, Alonso Kobxemdagi mashgʻulotlar bazasida oʻta ogʻir va talabchan jismoniy mashqlar tizimini joriy qildi. Bu uslub koʻpchilikda Maurisio Pochettino davridagi yuqori intensivlikni yodga solmoqda. Yangi murabbiyning asosiy maqsadi — Chelsi futbolchilarini Angliya Premer-ligasining eng chidamli va jismonan baquvvat jamoasiga aylantirishdir. Buning uchun u maxsus mutaxassis Ismael Camenforte Lopezni ham shtabga jalb qilgan.

Koul Palmerdan kutilmagan natija

Jamoaning asosiy yulduzi Koul Palmer oʻtgan mavsumdagi jarohatlariga qaramay, yangi murabbiyning sinovlarida oʻzini koʻrsata oldi. Oʻtkazilgan maxsus chidamlilik testida (bleep test) Palmer kutilmagan natija qayd etib, jamoada ikkinchi oʻrinni egalladi. Birinchi oʻrinni yosh iqtidor Redji Uolsh qoʻlga kiritgan boʻlsa, kuchli uchlikni braziliyalik yangi xarid Estevao Willian yakunlab berdi.

Xabi Alonso Palmerning intilishini yuqori baholadi: "U jismonan tayyor boʻlishni istamoqda va oʻtgan yilgi jarohatlarni ortda qoldirishga tayyor. Koul — oʻziga xos futbolchi, agar u yaxshi kayfiyatda boʻlsa, bizning asosiy qurolimizga aylanadi. Hozircha hammasi koʻngildagidek ketmoqda", — deya taʼkidladi murabbiy.

Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Alonso klubda shunchaki bosh murabbiy emas, balki keng vakolatlarga ega menejer maqomida ish boshlagan. Bu unga klubning sport direktorlari bilan bevosita ishlash va transfer siyosatiga kuchliroq taʼsir oʻtkazish imkonini beradi. Ispaniyalik mutaxassis allaqachon Enso Fernandes bilan kelajakdagi rejalari haqida gaplashib olgan va yangi futbolchilar bilan aloqa oʻrnatgan.

Alonso jamoani Chempionlar ligasiga qaytarishni asosiy vazifa qilib belgilagan. Uning fikricha, jamoada kuchli poydevor mavjud, biroq dunyoning eng raqobatbardosh ligasida gʻoliblik uchun kurashish uchun tarkibni yanada kuchaytirish zarur. Shu sababli, yaqin kunlarda Chelsi transfer bozorida faollashishi kutilmoqda.

Mavsumoldi tayyorgarlikning keyingi bosqichi global tur doirasida davom etadi. Unda taktik mashgʻulotlarga koʻproq urgʻu beriladi, biroq ungacha futbolchilar Alonso talab qilgan jismoniy formaga kirib olishlari shart. "Ruh, maqsad va ijobiy energiya" — yangi murabbiyning Stamford Brijdagi inqilobi aynan shu tamoyillarga asoslanmoqda.

ChelsiXabi AlonsoKoul PalmerAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Bugun, 19:538 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:53Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferGrinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferBugun, 19:49Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiLionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiBugun, 19:2052 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdiBugun, 18:57Galatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinGalatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi