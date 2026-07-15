Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqda
Londonning Chelsi klubi yangi bosh murabbiy Xabi Alonso qoʻl ostida yangi mavsumga tayyorgarlikni boshladi. Ispaniyalik mutaxassis jamoaga kelishi bilan birinchi navbatda futbolchilarning jismoniy holatiga eʼtibor qaratdi. Oʻtgan mavsumda "koʻklar" deyarli barcha raqiblaridan yugurish koʻrsatkichlari boʻyicha ortda qolgani rahbariyat va murabbiylar shtabini jiddiy tashvishga solgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
BBC xabariga koʻra, Alonso Kobxemdagi mashgʻulotlar bazasida oʻta ogʻir va talabchan jismoniy mashqlar tizimini joriy qildi. Bu uslub koʻpchilikda Maurisio Pochettino davridagi yuqori intensivlikni yodga solmoqda. Yangi murabbiyning asosiy maqsadi — Chelsi futbolchilarini Angliya Premer-ligasining eng chidamli va jismonan baquvvat jamoasiga aylantirishdir. Buning uchun u maxsus mutaxassis Ismael Camenforte Lopezni ham shtabga jalb qilgan.
Koul Palmerdan kutilmagan natijaJamoaning asosiy yulduzi Koul Palmer oʻtgan mavsumdagi jarohatlariga qaramay, yangi murabbiyning sinovlarida oʻzini koʻrsata oldi. Oʻtkazilgan maxsus chidamlilik testida (bleep test) Palmer kutilmagan natija qayd etib, jamoada ikkinchi oʻrinni egalladi. Birinchi oʻrinni yosh iqtidor Redji Uolsh qoʻlga kiritgan boʻlsa, kuchli uchlikni braziliyalik yangi xarid Estevao Willian yakunlab berdi.
Xabi Alonso Palmerning intilishini yuqori baholadi: "U jismonan tayyor boʻlishni istamoqda va oʻtgan yilgi jarohatlarni ortda qoldirishga tayyor. Koul — oʻziga xos futbolchi, agar u yaxshi kayfiyatda boʻlsa, bizning asosiy qurolimizga aylanadi. Hozircha hammasi koʻngildagidek ketmoqda", — deya taʼkidladi murabbiy.
Goal.com maʼlumotlariga koʻra, Alonso klubda shunchaki bosh murabbiy emas, balki keng vakolatlarga ega menejer maqomida ish boshlagan. Bu unga klubning sport direktorlari bilan bevosita ishlash va transfer siyosatiga kuchliroq taʼsir oʻtkazish imkonini beradi. Ispaniyalik mutaxassis allaqachon Enso Fernandes bilan kelajakdagi rejalari haqida gaplashib olgan va yangi futbolchilar bilan aloqa oʻrnatgan.
Alonso jamoani Chempionlar ligasiga qaytarishni asosiy vazifa qilib belgilagan. Uning fikricha, jamoada kuchli poydevor mavjud, biroq dunyoning eng raqobatbardosh ligasida gʻoliblik uchun kurashish uchun tarkibni yanada kuchaytirish zarur. Shu sababli, yaqin kunlarda Chelsi transfer bozorida faollashishi kutilmoqda.
Mavsumoldi tayyorgarlikning keyingi bosqichi global tur doirasida davom etadi. Unda taktik mashgʻulotlarga koʻproq urgʻu beriladi, biroq ungacha futbolchilar Alonso talab qilgan jismoniy formaga kirib olishlari shart. "Ruh, maqsad va ijobiy energiya" — yangi murabbiyning Stamford Brijdagi inqilobi aynan shu tamoyillarga asoslanmoqda.
…