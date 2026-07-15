Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?

·0·Sport
Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?

Braziliyalik iqtidorli yarim himoyachi Andrey Santos Londonning Chelsi klubini tark etib, Manchester Yunayted safiga qoʻshilishga qaror qildi. Ushbu transferning asosiy sababi futbolchining Stamford Bridge stadionida asosiy tarkibga kirish imkoniyatlari keskin kamayib ketgani bilan bogʻliq. Daily Mail nashri xabariga koʻra, Santosning oʻzi klub rahbariyatidan transferni soʻragan va Manchester klubi ushbu kelishuv uchun jami 50 million funt sterling (48+2 koʻrinishida) toʻlaydigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsi tarkibida yarim himoya chizigʻidagi raqobatning haddan tashqari yuqoriligi braziliyalik futbolchini xavotirga soldi. Moises Caicedo bilan yangi shartnoma imzolanishi, Enzo Fernandezning transfer narxi 120 million funt etib belgilanishi hamda Romeo Lavia va Dario Essugo kabi futbolchilarning borligi Santosning maydonga tushish vaqtini sezilarli darajada cheklab qoʻydi. Shuningdek, London klubining joriy mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi rotatsiya imkoniyatlarini yanada kamaytirdi.

Murabbiy bilan bogʻliq muammolar va xatolar

Andrey Santosning Chelsi tarkibidan chetlatilishiga uning maydondagi baʼzi xatolari ham sabab boʻlgan. Xususan, Brayton jamoasiga qarshi bahsda uning noaniq uzatmasi Trevoh Chalobahning maydondan chetlatilishiga va jamoaning 1-3 hisobida magʻlub boʻlishiga olib keldi. Oʻsha paytdagi murabbiy Enzo Maresca ushbu xatodan soʻng futbolchiga boʻlgan ishonchini yoʻqotdi va uni asosan ikkinchi darajali kubok oʻyinlarida maydonga tushira boshladi.

Vaziyatni oʻzgartirish uchun tayinlangan Liam Rosenior bilan munosabatlar ham kutilganidek kechmadi. Garchi ular avvalroq Strasburg klubida muvaffaqiyatli hamkorlik qilgan boʻlsalar-da, fevral oyida Bernli bilan oʻyinda yuzaga kelgan vaziyat hammasini buzdi. Soʻnggi daqiqalarda Zian Flemming tomonidan urilgan golda Santosning xatosi bor deb topildi va bu murabbiyning qattiq tanqidiga sabab boʻldi.

Manchester Yunayted esa futbolchining rivojlanishi uchun yaxshiroq platforma taklif qildi. Old Traffordda Santosga asosiy tarkibdan joy vaʼda qilingan, bu esa uning Braziliya terma jamoasidagi oʻrnini mustahkamlash uchun juda muhimdir. Chelsi avvalroq Vest Xem jamoasining 45 million funtlik taklifini rad etgan boʻlsa-da, futbolchining qatʼiy qarori sababli uni sotishga majbur boʻldi.

Ushbu transfer Angliya Premer-ligasining joriy mavsumdagi eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri boʻldi. Manchester Yunayted yosh iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish orqali markaziy chiziqni kuchaytirishni maqsad qilgan. Chelsi uchun esa bu bitim moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish va tarkibni biroz qisqartirish uchun qulay imkoniyat boʻlib xizmat qildi.

Andrey SantosManchester YunaytedChelsiTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:53Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferGrinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferBugun, 19:49Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiLionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiBugun, 19:20Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaChelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaBugun, 18:5952 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdiBugun, 18:57Galatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinGalatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkinBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi