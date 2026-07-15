Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?
Braziliyalik iqtidorli yarim himoyachi Andrey Santos Londonning Chelsi klubini tark etib, Manchester Yunayted safiga qoʻshilishga qaror qildi. Ushbu transferning asosiy sababi futbolchining Stamford Bridge stadionida asosiy tarkibga kirish imkoniyatlari keskin kamayib ketgani bilan bogʻliq. Daily Mail nashri xabariga koʻra, Santosning oʻzi klub rahbariyatidan transferni soʻragan va Manchester klubi ushbu kelishuv uchun jami 50 million funt sterling (48+2 koʻrinishida) toʻlaydigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chelsi tarkibida yarim himoya chizigʻidagi raqobatning haddan tashqari yuqoriligi braziliyalik futbolchini xavotirga soldi. Moises Caicedo bilan yangi shartnoma imzolanishi, Enzo Fernandezning transfer narxi 120 million funt etib belgilanishi hamda Romeo Lavia va Dario Essugo kabi futbolchilarning borligi Santosning maydonga tushish vaqtini sezilarli darajada cheklab qoʻydi. Shuningdek, London klubining joriy mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi rotatsiya imkoniyatlarini yanada kamaytirdi.
Murabbiy bilan bogʻliq muammolar va xatolarAndrey Santosning Chelsi tarkibidan chetlatilishiga uning maydondagi baʼzi xatolari ham sabab boʻlgan. Xususan, Brayton jamoasiga qarshi bahsda uning noaniq uzatmasi Trevoh Chalobahning maydondan chetlatilishiga va jamoaning 1-3 hisobida magʻlub boʻlishiga olib keldi. Oʻsha paytdagi murabbiy Enzo Maresca ushbu xatodan soʻng futbolchiga boʻlgan ishonchini yoʻqotdi va uni asosan ikkinchi darajali kubok oʻyinlarida maydonga tushira boshladi.
Vaziyatni oʻzgartirish uchun tayinlangan Liam Rosenior bilan munosabatlar ham kutilganidek kechmadi. Garchi ular avvalroq Strasburg klubida muvaffaqiyatli hamkorlik qilgan boʻlsalar-da, fevral oyida Bernli bilan oʻyinda yuzaga kelgan vaziyat hammasini buzdi. Soʻnggi daqiqalarda Zian Flemming tomonidan urilgan golda Santosning xatosi bor deb topildi va bu murabbiyning qattiq tanqidiga sabab boʻldi.
Manchester Yunayted esa futbolchining rivojlanishi uchun yaxshiroq platforma taklif qildi. Old Traffordda Santosga asosiy tarkibdan joy vaʼda qilingan, bu esa uning Braziliya terma jamoasidagi oʻrnini mustahkamlash uchun juda muhimdir. Chelsi avvalroq Vest Xem jamoasining 45 million funtlik taklifini rad etgan boʻlsa-da, futbolchining qatʼiy qarori sababli uni sotishga majbur boʻldi.
Ushbu transfer Angliya Premer-ligasining joriy mavsumdagi eng shov-shuvli kelishuvlaridan biri boʻldi. Manchester Yunayted yosh iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish orqali markaziy chiziqni kuchaytirishni maqsad qilgan. Chelsi uchun esa bu bitim moliyaviy feyr-pley qoidalariga amal qilish va tarkibni biroz qisqartirish uchun qulay imkoniyat boʻlib xizmat qildi.
…