Galatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkin
Turkiyaning Galatasaray klubi yozgi transfer oynasida yevropalik futbol muxlislarini hayratda qoldiradigan kelishuvni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Istanbul grandi Manchester Siti va Angliya terma jamoasi yulduzi Fil Foden transferi ustida ish boshlagan. Ushbu harakat klubning nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropa maydonlarida ham oʻz mavqeini mustahkamlash niyatida ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fanatik nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti safida oʻyin amaliyoti borasida barqarorlikka erisha olmayotgan Fil Foden faoliyatida yangi sahifa ochishga qarshi emas. 26 yoshli pleymeykerning Etihad Stadiumdagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda, chunki uning amaldagi shartnomasi kelasi yozda oʻz nihoyasiga yetadi. Garchi may oyida shartnomani uzaytirish boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishilgani aytilgan boʻlsa-da, rasmiy hujjatlar hali imzolanmagan.
Istanbuldagi katta rejalarGalatasaray prezidenti Dursun Ozbek jamoani dunyo darajasidagi yulduz bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Ushbu transferni amalga oshirish uchun klub taniqli agent George Gardiga toʻliq vakolat bergan. Gardi avvalroq bir qator mashhur futbolchilarni Nef Stadiumga olib kelishda asosiy rolni oʻynagan edi va aynan u Foden nomini klub rahbariyatiga taklif qilgan.
Hozirda Fil Fodenning transfer qiymati taxminan 70 million yevroga baholanmoqda. Bu Turkiya futboli uchun juda katta summa boʻlishiga qaramay, Galatasaray rahbariyati barcha moliyaviy imkoniyatlarni ishga solishga tayyor. Biroq, turklar bu poygada yolgʻiz emas — Yevropaning bir qator yetakchi klublari ham angliyalik yarim himoyachining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Muqobil variantlar va kelajakAgar Fil Foden transferi amalga oshmasa, Galatasarayning "B rejasi" ham tayyor. Klub roʻyxatida Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandes ham bor. Shuningdek, jamoa yosh iqtidorlarga ham eʼtibor qaratgan boʻlib, Eintracht Frankfurt aʼzosi Can Uzun va Brayton hujumchisi Julio Enciso nomlari nomzodlar orasida qayd etilgan.
Yakunlangan mavsumda Fil Foden Manchester Siti safida barcha musobaqalarda 50 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, u Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasidan joy olmadi. Goal.com nashrining yozishicha, futbolchining oʻzi yozgi transfer oynasida jamoasini almashtirishga moyillik bildirmoqda, ammo uning keyingi manzili aynan qaysi klub boʻlishi hozircha noaniq boʻlib qolmoqda.
…