Galatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkin

·32·Sport
Galatasaray kutilmagan transferga qoʻl urmoqchi: Fil Foden Turkiyaga koʻchib oʻtishi mumkin

Turkiyaning Galatasaray klubi yozgi transfer oynasida yevropalik futbol muxlislarini hayratda qoldiradigan kelishuvni amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Istanbul grandi Manchester Siti va Angliya terma jamoasi yulduzi Fil Foden transferi ustida ish boshlagan. Ushbu harakat klubning nafaqat ichki chempionatda, balki Yevropa maydonlarida ham oʻz mavqeini mustahkamlash niyatida ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fanatik nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti safida oʻyin amaliyoti borasida barqarorlikka erisha olmayotgan Fil Foden faoliyatida yangi sahifa ochishga qarshi emas. 26 yoshli pleymeykerning Etihad Stadiumdagi kelajagi soʻroq ostida qolmoqda, chunki uning amaldagi shartnomasi kelasi yozda oʻz nihoyasiga yetadi. Garchi may oyida shartnomani uzaytirish boʻyicha ogʻzaki kelishuvga erishilgani aytilgan boʻlsa-da, rasmiy hujjatlar hali imzolanmagan.

Istanbuldagi katta rejalar

Galatasaray prezidenti Dursun Ozbek jamoani dunyo darajasidagi yulduz bilan kuchaytirishni maqsad qilgan. Ushbu transferni amalga oshirish uchun klub taniqli agent George Gardiga toʻliq vakolat bergan. Gardi avvalroq bir qator mashhur futbolchilarni Nef Stadiumga olib kelishda asosiy rolni oʻynagan edi va aynan u Foden nomini klub rahbariyatiga taklif qilgan.

Hozirda Fil Fodenning transfer qiymati taxminan 70 million yevroga baholanmoqda. Bu Turkiya futboli uchun juda katta summa boʻlishiga qaramay, Galatasaray rahbariyati barcha moliyaviy imkoniyatlarni ishga solishga tayyor. Biroq, turklar bu poygada yolgʻiz emas — Yevropaning bir qator yetakchi klublari ham angliyalik yarim himoyachining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda.

Muqobil variantlar va kelajak

Agar Fil Foden transferi amalga oshmasa, Galatasarayning "B rejasi" ham tayyor. Klub roʻyxatida Manchester Yunayted sardori Bruno Fernandes ham bor. Shuningdek, jamoa yosh iqtidorlarga ham eʼtibor qaratgan boʻlib, Eintracht Frankfurt aʼzosi Can Uzun va Brayton hujumchisi Julio Enciso nomlari nomzodlar orasida qayd etilgan.

Yakunlangan mavsumda Fil Foden Manchester Siti safida barcha musobaqalarda 50 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, u Angliya terma jamoasining Jahon chempionati uchun yakuniy qaydnomasidan joy olmadi. Goal.com nashrining yozishicha, futbolchining oʻzi yozgi transfer oynasida jamoasini almashtirishga moyillik bildirmoqda, ammo uning keyingi manzili aynan qaysi klub boʻlishi hozircha noaniq boʻlib qolmoqda.

GalatasarayManchester SitiFil FodenTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Andrey Santos nega Chelsi jamoasini Manchester Yunaytedga almashtirishga qaror qildi?Bugun, 19:538 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!8 vazn, 6 medal: bokschi qizlarimiz Osiyoda birinchi bo‘lishdi!Bugun, 19:53Grinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferGrinvud “Fenerbahche”da: 39 mln yevrolik katta transferBugun, 19:49Lionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiLionel Messi fenomenining siri: Sobiq jamoadoshlari afsonaviy futbolchining xarakterini ochib berdiBugun, 19:20Chelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaChelsi yangi davr ostonasida: Xabi Alonso jamoada qatʼiy tartib-intizom oʻrnatmoqdaBugun, 18:5952 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdi52 yil deganda terma jamoani JCH-2026ga olib chiqqan murabbiy ketdiBugun, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi