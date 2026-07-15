Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdi
Dunyoning eng yirik musiqiy striming platformasi boʻlmish Spotify ota-onalar uchun oʻz farzandlarining akkauntlarini boshqarish imkoniyatini taqdim etuvchi funksiyani kengaytirishini eʼlon qildi. Endilikda ushbu imkoniyatdan nafaqat pullik obuna egalari, balki xizmatning bepul talqinidan foydalanuvchilar ham foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu qadam raqamli xavfsizlik va bolalar uchun kontentni saralash masalasi global miqyosda dolzarblashib borayotgan bir paytda amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha dastlab 2024-yilning boshida faqat Premium obunachilar uchun sinov tariqasida ishga tushirilgan edi. Endilikda AQSH, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiya kabi davlatlardagi bepul foydalanuvchilar ham oʻz farzandlari uchun maxsus "Boshqariladigan akkaunt" (Managed Account) yaratishlari mumkin. Spotify ushbu funksiyani yaqin orada boshqa mintaqalarda, jumladan, Markaziy Osiyo bozorida ham joriy etishni rejalashtirmoqda.
Ota-onalar uchun kengaytirilgan nazorat imkoniyatlariYangi tizimning eng katta afzalligi shundaki, bolalarning musiqiy tanlovi ota-onalarning shaxsiy algoritmlariga taʼsir qilmaydi. Yaʼni, farzandingizning sevimli multfilm qoʻshiqlari sizning yillik Spotify Wrapped hisobotingizda yoki shaxsiy tavsiyalaringizda paydo boʻlmaydi. Shu bilan birga, bolalar oʻzlarining pleylistlarini yaratishlari, yoqtirgan taronalarini saqlashlari va yoshiga mos ravishda shakllantirilgan shaxsiy tavsiyalarni olishlari mumkin.
Xavfsizlik nuqtayi nazaridan, Spotify bir qator cheklovlarni joriy etgan. Standart sozlamalarga koʻra, bolalar akkauntida quyidagi cheklovlar amal qiladi:
- Barcha turdagi "Explicit" (haqoratli yoki kattalar uchun moʻljallangan) soʻzlari bor qoʻshiqlar avtomatik ravishda bloklanadi;
- Video kontentlarni tomosha qilish imkoniyati oʻchirib qoʻyiladi;
- Xabar almashish kabi interaktiv funksiyalar cheklanadi.
Sozlash tartibi va texnologik tendensiyalarBoshqariladigan akkauntni sozlash uchun oilaviy reja egalari ilovadagi sozlamalar boʻlimiga kirib, "Add a Member" (Aʼzo qoʻshish) tugmasini bosishlari va 13 yoshgacha boʻlgan tinglovchini qoʻshish bandini tanlashlari kifoya. Shundan soʻng, bolaning ismi va kontent boʻyicha afzalliklari belgilanadi. Ota-onalar istalgan vaqtda ushbu sozlamalarni oʻzgartirish huquqiga ega.
Spotify tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu oʻzgarishlar yirik texnologik kompaniyalarning davlat regulyatorlari bosimi ostida bolalar xavfsizligiga eʼtiborni kuchaytirayotganidan dalolat beradi. Apple, Google va Microsoft kabi gigantlar ham oʻz ekotizimlarida ota-ona nazorati funksiyalarini muntazam ravishda takomillashtirib bormoqda. Spotify bepul foydalanuvchilar uchun ham bunday imkoniyatni ochishi bilan oʻz platformasini yanada oilaviy va xavfsiz muhitga aylantirishni maqsad qilgan.
…