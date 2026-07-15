Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdi

·0·Texno
Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdi

Dunyoning eng yirik musiqiy striming platformasi boʻlmish Spotify ota-onalar uchun oʻz farzandlarining akkauntlarini boshqarish imkoniyatini taqdim etuvchi funksiyani kengaytirishini eʼlon qildi. Endilikda ushbu imkoniyatdan nafaqat pullik obuna egalari, balki xizmatning bepul talqinidan foydalanuvchilar ham foydalanishlari mumkin boʻladi. Bu qadam raqamli xavfsizlik va bolalar uchun kontentni saralash masalasi global miqyosda dolzarblashib borayotgan bir paytda amalga oshirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur loyiha dastlab 2024-yilning boshida faqat Premium obunachilar uchun sinov tariqasida ishga tushirilgan edi. Endilikda AQSH, Buyuk Britaniya, Avstraliya, Fransiya, Germaniya va Niderlandiya kabi davlatlardagi bepul foydalanuvchilar ham oʻz farzandlari uchun maxsus "Boshqariladigan akkaunt" (Managed Account) yaratishlari mumkin. Spotify ushbu funksiyani yaqin orada boshqa mintaqalarda, jumladan, Markaziy Osiyo bozorida ham joriy etishni rejalashtirmoqda.

Ota-onalar uchun kengaytirilgan nazorat imkoniyatlari

Yangi tizimning eng katta afzalligi shundaki, bolalarning musiqiy tanlovi ota-onalarning shaxsiy algoritmlariga taʼsir qilmaydi. Yaʼni, farzandingizning sevimli multfilm qoʻshiqlari sizning yillik Spotify Wrapped hisobotingizda yoki shaxsiy tavsiyalaringizda paydo boʻlmaydi. Shu bilan birga, bolalar oʻzlarining pleylistlarini yaratishlari, yoqtirgan taronalarini saqlashlari va yoshiga mos ravishda shakllantirilgan shaxsiy tavsiyalarni olishlari mumkin.

Xavfsizlik nuqtayi nazaridan, Spotify bir qator cheklovlarni joriy etgan. Standart sozlamalarga koʻra, bolalar akkauntida quyidagi cheklovlar amal qiladi:

  • Barcha turdagi "Explicit" (haqoratli yoki kattalar uchun moʻljallangan) soʻzlari bor qoʻshiqlar avtomatik ravishda bloklanadi;
  • Video kontentlarni tomosha qilish imkoniyati oʻchirib qoʻyiladi;
  • Xabar almashish kabi interaktiv funksiyalar cheklanadi.
Ota-onalar farzandlarining akkauntini toʻliq nazorat qilishlari, maʼlum bir ijrochilarni yoki qoʻshiqlarni tinglashni taqiqlashlari mumkin. Bu Spotify Kids ilovasidan koʻra qulayroq yechim hisoblanadi, chunki u asosiy ilova ichida ishlaydi va foydalanuvchiga koʻproq moslashuvchanlik beradi.

Sozlash tartibi va texnologik tendensiyalar

Boshqariladigan akkauntni sozlash uchun oilaviy reja egalari ilovadagi sozlamalar boʻlimiga kirib, "Add a Member" (Aʼzo qoʻshish) tugmasini bosishlari va 13 yoshgacha boʻlgan tinglovchini qoʻshish bandini tanlashlari kifoya. Shundan soʻng, bolaning ismi va kontent boʻyicha afzalliklari belgilanadi. Ota-onalar istalgan vaqtda ushbu sozlamalarni oʻzgartirish huquqiga ega.

Spotify tomonidan amalga oshirilayotgan ushbu oʻzgarishlar yirik texnologik kompaniyalarning davlat regulyatorlari bosimi ostida bolalar xavfsizligiga eʼtiborni kuchaytirayotganidan dalolat beradi. Apple, Google va Microsoft kabi gigantlar ham oʻz ekotizimlarida ota-ona nazorati funksiyalarini muntazam ravishda takomillashtirib bormoqda. Spotify bepul foydalanuvchilar uchun ham bunday imkoniyatni ochishi bilan oʻz platformasini yanada oilaviy va xavfsiz muhitga aylantirishni maqsad qilgan.

SpotifyTexnologiyaOta-ona NazoratiMusiqaIlova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Hindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiHindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiBugun, 19:53Redmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorRedmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 19:28AQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiAQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiBugun, 19:23Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 18:57Reelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiReelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladiBugun, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi