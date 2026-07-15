Per-Emerik Obameyang kutilmaganda Ispaniya chempionatiga qaytishi mumkin

·35·Sport
Per-Emerik Obameyang kutilmaganda Ispaniya chempionatiga qaytishi mumkin

Gabonlik tajribali hujumchi Per-Emerik Obameyang faoliyatida kutilmagan burilish yuz berishi arafasida turibdi. Bir paytlar Arsenal va Barselona kabi grand jamoalar sharafini himoya qilgan futbolchi yana Ispaniya futboliga qaytishga yaqin turibdi. Bu gal uning manzili barchani hayron qoldirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Foot Mercato nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, hozirda Marseille safida oʻz oʻrnini yoʻqotib qoʻygan hujumchi Deportivo La Korunya klubi bilan muzokaralar olib bormoqda. Ispaniyaning ushbu tarixiy jamoasi Obameyangni oʻz safiga qoʻshib olish orqali hujum chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirishni maqsad qilgan.

Fransiyadagi qiyinchiliklar va yangi chorlov

Marseille tarkibida soʻnggi oylarda asosiy tarkibdan tushib qolgan Obameyang uchun bu transfer faoliyatini qayta tiklash uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Fransuz klubi oʻz tarkibini yoshartirish va qayta shakllantirish jarayonini boshlagani sababli, 35 yoshli hujumchiga deyarli joy qolmayotgan edi. Shunga qaramay, u maydonga tushgan oʻyinlarida oʻzining yuqori saviyadagi ijrochiligini namoyish etishda davom etmoqda.

Deportivo La Korunya rahbariyati Obameyangning tajribasi jamoaning kiyinish xonasida yetakchilik muhitini yaratishiga ishonmoqda. Bir paytlar Ispaniya chempioni boʻgan va Chempionlar ligasida shov-shuv koʻtargan ushbu klub hozirda oʻzining avvalgi mavqeini tiklashga intilmoqda. Obameyang kabi yulduzning transferi klubning jiddiy ambitsiyalaridan dalolat beradi.

Statistik maʼlumotlarga nazar tashlasak, hujumchi oʻtgan mavsumda Marseille safida barcha turnirlarda 30 ta oʻyinda ishtirok etib, 10 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu uning hali ham yuqori tempda oʻynashga qodir ekanini koʻrsatadi. Ayniqsa, Yevropa maydonlaridagi samaradorligi tahsinga loyiq.

  • Chempionlar ligasida 8 ta oʻyin;
  • 3 ta urilgan gol;
  • 4 ta samarali uzatma.
Ushbu raqamlar Obameyangning tezligi va sovuqqonlik bilan yakunlovchi zarba berish mahorati hali ham joyida ekanini tasdiqlaydi. Deportivo aynan shu sifatlar evaziga Ispaniya chempionatidagi raqiblar himoyasini yorib oʻtishni rejalashtirmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, bu Ispaniya futboli uchun mavsumning eng shov-shuvli transferlaridan biriga aylanadi.

ObameyangDeportivoTransferIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi