Per-Emerik Obameyang kutilmaganda Ispaniya chempionatiga qaytishi mumkin
Gabonlik tajribali hujumchi Per-Emerik Obameyang faoliyatida kutilmagan burilish yuz berishi arafasida turibdi. Bir paytlar Arsenal va Barselona kabi grand jamoalar sharafini himoya qilgan futbolchi yana Ispaniya futboliga qaytishga yaqin turibdi. Bu gal uning manzili barchani hayron qoldirishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Foot Mercato nashri bergan maʼlumotlarga koʻra, hozirda Marseille safida oʻz oʻrnini yoʻqotib qoʻygan hujumchi Deportivo La Korunya klubi bilan muzokaralar olib bormoqda. Ispaniyaning ushbu tarixiy jamoasi Obameyangni oʻz safiga qoʻshib olish orqali hujum chizigʻini sezilarli darajada kuchaytirishni maqsad qilgan.
Fransiyadagi qiyinchiliklar va yangi chorlovMarseille tarkibida soʻnggi oylarda asosiy tarkibdan tushib qolgan Obameyang uchun bu transfer faoliyatini qayta tiklash uchun ayni muddao boʻlishi mumkin. Fransuz klubi oʻz tarkibini yoshartirish va qayta shakllantirish jarayonini boshlagani sababli, 35 yoshli hujumchiga deyarli joy qolmayotgan edi. Shunga qaramay, u maydonga tushgan oʻyinlarida oʻzining yuqori saviyadagi ijrochiligini namoyish etishda davom etmoqda.
Deportivo La Korunya rahbariyati Obameyangning tajribasi jamoaning kiyinish xonasida yetakchilik muhitini yaratishiga ishonmoqda. Bir paytlar Ispaniya chempioni boʻgan va Chempionlar ligasida shov-shuv koʻtargan ushbu klub hozirda oʻzining avvalgi mavqeini tiklashga intilmoqda. Obameyang kabi yulduzning transferi klubning jiddiy ambitsiyalaridan dalolat beradi.
Statistik maʼlumotlarga nazar tashlasak, hujumchi oʻtgan mavsumda Marseille safida barcha turnirlarda 30 ta oʻyinda ishtirok etib, 10 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bu uning hali ham yuqori tempda oʻynashga qodir ekanini koʻrsatadi. Ayniqsa, Yevropa maydonlaridagi samaradorligi tahsinga loyiq.
- Chempionlar ligasida 8 ta oʻyin;
- 3 ta urilgan gol;
- 4 ta samarali uzatma.
…