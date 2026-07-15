RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildi
Germaniyaning RB Leipzig klubi oʻzining eng iqtidorli yosh yulduzlaridan biri Yan Diomande borasidagi barcha mish-mishlarga chek qoʻydi. Yevropaning eng boy va nufuzli jamoalari tomonidan bildirilayotgan qiziqishlarga qaramay, Bundesliga vakili 19 yoshli vinger joriy yozgi transfer oynasida sotilmasligini rasman tasdiqladi. Bu qaror futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki futbolchi uchun kurashda bir qator grandlar ishtirok etayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
SPORT BILD nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid, Manchester Siti, Manchester Yunayted va Chelsi kabi klublar futbolchining holati boʻyicha soʻrov yuborgan. Biroq, RB Leipzig rahbariyati oʻzining asosiy aktivi uchun belgilangan narx boʻyicha qatʼiy pozitsiyani egallagan. Klub mutasaddilari Diomande uchun kamida 100 million funt sterling (taxminan 120 million yevro) miqdorida taklif tushmaguncha, muzokaralar stoliga oʻtirmaslikka qaror qilishgan.
Liverpul jamoasi ushbu poygada eng faol ishtirokchi boʻlib, rasmiy ravishda 67 million funt sterling va qoʻshimcha bonuslar taklif qilgan edi. Shuningdek, Pari Sen-Jermen ham iqtidorli oʻyinchi uchun kurashga qoʻshilgan. Biroq, hozirgi bozor konyunkturasi shuni koʻrsatmoqdaki, hech bir klub 100 million funtlik toʻsiqdan oʻtishga tayyor emas. Shu sababli, Red Bull guruhi tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Leipzig rahbariyati futbolchini jamoada olib qolish strategiyasini tanladi.
Shartnomani uzaytirish va yangi loyihaKlubning sport direktori Marsel Shefer hozirda bor eʼtiborini futbolchi bilan shartnomani uzaytirishga qaratgan. Yangi kelishuvga koʻra, Diomandening maoshi sezilarli darajada oshirilishi koʻzda tutilgan. Garchi futbolchi Jahon chempionati vaqtida klubni tark etish niyati borligini ochiq aytgan boʻlsa-da, vaziyat oʻzgargan koʻrinadi. Hozirda vinger Leipzig bilan yangi shartlarni muhokama qilishga va yana bir mavsumni Germaniyada oʻtkazishga rozi boʻlgan.
Leipzig rahbariyatining ishonchi nafaqat moliyaviy omillarga, balki insoniy munosabatlarga ham asoslangan. Oʻtgan mavsumda Marsel Shefer futbolchining oilasida yuz bergan shaxsiy tibbiy favqulodda holatda katta yordam koʻrsatgan. Bu olijanoblik Diomande va uning vakillari tomonidan yuksak qadrlanadi. Aynan mana shu minnatdorchilik hissi futbolchining klub bilan ziddiyatga bormasdan, jamoada qolishiga sabab boʻlayotgan asosiy omillardan biri sifatida koʻrilmoqda.
Jamoaning yangi bosh murabbiyi Martin Demikelis ham ishga kirishgan va yosh yulduz bilan shaxsan bogʻlangan. Demichelis oʻzining taktik sxemalarida Diomandeni markaziy oʻrinlardan biriga qoʻyishini va uni yangi loyihaning poydevori deb hisoblashini tushuntirgan. Murabbiy futbolchi taʼtildan qaytgach, u bilan yuzma-yuz uchrashib, kelajakdagi rejalarni batafsil muhokama qilishni rejalashtirmoqda.
GOAL.com xabar berishicha, Diomande bir vaqtning oʻzida bir nechta klublarga ogʻzaki vaʼda bergan boʻlsa-da, Leipzig maʼmuriyati transfer urushining oldini olishga muvaffaq boʻldi. Klub futbolchining kelajakdagi nufuziga putur etkazmaslik va barcha tomonlar uchun manfaatli boʻlgan vaqtda uni qoʻyib yuborishni maqsad qilgan. Hozircha esa, oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ushbu iqtidor egasini yana bir mavsum Bundesliga maydonlarida koʻrishlari deyarli aniq boʻlib ulgurdi.
…