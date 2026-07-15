RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildi

·35·Sport
RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildi

Germaniyaning RB Leipzig klubi oʻzining eng iqtidorli yosh yulduzlaridan biri Yan Diomande borasidagi barcha mish-mishlarga chek qoʻydi. Yevropaning eng boy va nufuzli jamoalari tomonidan bildirilayotgan qiziqishlarga qaramay, Bundesliga vakili 19 yoshli vinger joriy yozgi transfer oynasida sotilmasligini rasman tasdiqladi. Bu qaror futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi, chunki futbolchi uchun kurashda bir qator grandlar ishtirok etayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

SPORT BILD nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid, Manchester Siti, Manchester Yunayted va Chelsi kabi klublar futbolchining holati boʻyicha soʻrov yuborgan. Biroq, RB Leipzig rahbariyati oʻzining asosiy aktivi uchun belgilangan narx boʻyicha qatʼiy pozitsiyani egallagan. Klub mutasaddilari Diomande uchun kamida 100 million funt sterling (taxminan 120 million yevro) miqdorida taklif tushmaguncha, muzokaralar stoliga oʻtirmaslikka qaror qilishgan.

Liverpul jamoasi ushbu poygada eng faol ishtirokchi boʻlib, rasmiy ravishda 67 million funt sterling va qoʻshimcha bonuslar taklif qilgan edi. Shuningdek, Pari Sen-Jermen ham iqtidorli oʻyinchi uchun kurashga qoʻshilgan. Biroq, hozirgi bozor konyunkturasi shuni koʻrsatmoqdaki, hech bir klub 100 million funtlik toʻsiqdan oʻtishga tayyor emas. Shu sababli, Red Bull guruhi tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan Leipzig rahbariyati futbolchini jamoada olib qolish strategiyasini tanladi.

Shartnomani uzaytirish va yangi loyiha

Klubning sport direktori Marsel Shefer hozirda bor eʼtiborini futbolchi bilan shartnomani uzaytirishga qaratgan. Yangi kelishuvga koʻra, Diomandening maoshi sezilarli darajada oshirilishi koʻzda tutilgan. Garchi futbolchi Jahon chempionati vaqtida klubni tark etish niyati borligini ochiq aytgan boʻlsa-da, vaziyat oʻzgargan koʻrinadi. Hozirda vinger Leipzig bilan yangi shartlarni muhokama qilishga va yana bir mavsumni Germaniyada oʻtkazishga rozi boʻlgan.

Leipzig rahbariyatining ishonchi nafaqat moliyaviy omillarga, balki insoniy munosabatlarga ham asoslangan. Oʻtgan mavsumda Marsel Shefer futbolchining oilasida yuz bergan shaxsiy tibbiy favqulodda holatda katta yordam koʻrsatgan. Bu olijanoblik Diomande va uning vakillari tomonidan yuksak qadrlanadi. Aynan mana shu minnatdorchilik hissi futbolchining klub bilan ziddiyatga bormasdan, jamoada qolishiga sabab boʻlayotgan asosiy omillardan biri sifatida koʻrilmoqda.

Jamoaning yangi bosh murabbiyi Martin Demikelis ham ishga kirishgan va yosh yulduz bilan shaxsan bogʻlangan. Demichelis oʻzining taktik sxemalarida Diomandeni markaziy oʻrinlardan biriga qoʻyishini va uni yangi loyihaning poydevori deb hisoblashini tushuntirgan. Murabbiy futbolchi taʼtildan qaytgach, u bilan yuzma-yuz uchrashib, kelajakdagi rejalarni batafsil muhokama qilishni rejalashtirmoqda.

GOAL.com xabar berishicha, Diomande bir vaqtning oʻzida bir nechta klublarga ogʻzaki vaʼda bergan boʻlsa-da, Leipzig maʼmuriyati transfer urushining oldini olishga muvaffaq boʻldi. Klub futbolchining kelajakdagi nufuziga putur etkazmaslik va barcha tomonlar uchun manfaatli boʻlgan vaqtda uni qoʻyib yuborishni maqsad qilgan. Hozircha esa, oʻzbekistonlik futbol muxlislari ham ushbu iqtidor egasini yana bir mavsum Bundesliga maydonlarida koʻrishlari deyarli aniq boʻlib ulgurdi.

RB LeipzigYan DiomandeTransferlarBundesligaLiverpul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 23:43Tuxel Argentinadan qo‘rqmayapti: “Biz tayyormiz”Tuxel Argentinadan qo‘rqmayapti: “Biz tayyormiz”Kecha, 23:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi