Microsoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdi

·25·Texno
Microsoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdi

Microsoft korporatsiyasi oʻzining navbatdagi xavfsizlik yangilanishlari doirasida rekord darajadagi xatolar va zaifliklarni bartaraf etdi. Eʼtiborli jihati shundaki, tuzatilgan nuqsonlar orasida dunyoga mashhur va afsonaviy hisoblangan Age of Empires II strategik oʻyinining yangilangan (remastered) talqinidagi jiddiy xavf ham borligi maʼlum boʻldi. Ushbu zaiflik xakerlarga foydalanuvchi kompyuterini masofadan boshqarish imkonini berishi mumkin edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Xavfsizlik boʻyicha mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur nuqson oʻyinning 25 yillik tarixidagi eng xavfli muammolardan biri sifatida baholanmoqda. Xakerlar qurbonga maxsus tayyorlangan oʻyin taklifnomasini yuborish orqali uning tizimiga kirish imkoniga ega boʻlishgan. iXBT.com va boshqa texnologik nashrlar xabariga koʻra, ushbu jarayon sunʼiy intellekt yordamida aniqlangan koʻplab xatoliklar sirasiga kiradi.

Xavf qanday koʻrinishda boʻlgan?

Rapid7 kiberxavfsizlik firmasi tadqiqotchilari CVE-2026-50663 identifikatori ostidagi ushbu zaiflikni batafsil oʻrganib chiqishdi. Maʼlum boʻlishicha, hujumchi oʻyin lobbisiga (lobby) qoʻshilgan foydalanuvchining kompyuteriga zararli fayllarni joylashtirishi mumkin boʻlgan. Bu esa oʻz navbatida xakerga masofadan turib ixtiyoriy kodni ishga tushirish (Remote Code Execution) va qurilmani toʻliq nazorat ostiga olish imkoniyatini taqdim etgan.

X ijtimoiy tarmogʻida eʼlon qilingan videolavhalarda ushbu zaiflik qanday ishlashi amalda koʻrsatib berildi. Unga koʻra, foydalanuvchi shunchaki hujumchining oʻyin xonasiga kirishi va foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontentni (UCG) avtomatik qabul qilishi kifoya edi. Shundan soʻng tizim xakerlar ixtiyoriga oʻtib qolgan.

Geymerlar nima uchun nishonga olinadi?

Hozircha ushbu xatolikdan real hayotda gʻarazli maqsadlarda foydalanilgani haqida dalillar mavjud emas. Biroq Microsoft mutaxassislari geymerlarning nishonga olinishi kiberjinoyatchilar uchun juda samarali usul ekanligidan ogohlantirmoqda. Oʻyin ishqibozlari koʻpincha kuchli texnik xarakteristikaga ega kompyuterlardan foydalanishadi, bu esa xakerlarga katta hajmdagi maʼlumotlarni oʻgʻirlash yoki parollarni qoʻlga kiritish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Microsoft bu galgi xavfsizlik yangilanishlarida rekord miqdordagi xatolarni yopishda sunʼiy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanganini bildirdi. Kompaniya muhandislari va tashqi tadqiqotchilar AI yordamida kodlar orasidagi yashirin zaifliklarni tezroq va aniqroq topishga muvaffaq boʻlishmoqda. Bu esa foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlashda yangi davrni boshlab beradi.

Oʻzbekistondagi Age of Empires II muxlislariga ham oʻyinning soʻnggi yangilanishlarini (patch) zudlik bilan oʻrnatish tavsiya etiladi. Bu nafaqat oʻyin sifatini yaxshilaydi, balki shaxsiy maʼlumotlarning xavfsizligini ham kafolatlaydi. Microsoft kabi gigantlarning eski oʻyinlarga boʻlgan bunday eʼtibori kiberxavfsizlik masalasi har qanday dasturiy taʼminot uchun birlamchi ekanini yana bir bor isbotlamoqda.

MicrosoftAge Of EmpiresKiberxavfsizlikOʻyinlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiMira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiBugun, 00:00Klassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKlassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKecha, 23:54SpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiSpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiKecha, 23:28Cloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiCloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiKecha, 23:26Apple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiApple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiKecha, 23:20Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi