Microsoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdi
Microsoft korporatsiyasi oʻzining navbatdagi xavfsizlik yangilanishlari doirasida rekord darajadagi xatolar va zaifliklarni bartaraf etdi. Eʼtiborli jihati shundaki, tuzatilgan nuqsonlar orasida dunyoga mashhur va afsonaviy hisoblangan Age of Empires II strategik oʻyinining yangilangan (remastered) talqinidagi jiddiy xavf ham borligi maʼlum boʻldi. Ushbu zaiflik xakerlarga foydalanuvchi kompyuterini masofadan boshqarish imkonini berishi mumkin edi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Xavfsizlik boʻyicha mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur nuqson oʻyinning 25 yillik tarixidagi eng xavfli muammolardan biri sifatida baholanmoqda. Xakerlar qurbonga maxsus tayyorlangan oʻyin taklifnomasini yuborish orqali uning tizimiga kirish imkoniga ega boʻlishgan. iXBT.com va boshqa texnologik nashrlar xabariga koʻra, ushbu jarayon sunʼiy intellekt yordamida aniqlangan koʻplab xatoliklar sirasiga kiradi.
Xavf qanday koʻrinishda boʻlgan?Rapid7 kiberxavfsizlik firmasi tadqiqotchilari CVE-2026-50663 identifikatori ostidagi ushbu zaiflikni batafsil oʻrganib chiqishdi. Maʼlum boʻlishicha, hujumchi oʻyin lobbisiga (lobby) qoʻshilgan foydalanuvchining kompyuteriga zararli fayllarni joylashtirishi mumkin boʻlgan. Bu esa oʻz navbatida xakerga masofadan turib ixtiyoriy kodni ishga tushirish (Remote Code Execution) va qurilmani toʻliq nazorat ostiga olish imkoniyatini taqdim etgan.
X ijtimoiy tarmogʻida eʼlon qilingan videolavhalarda ushbu zaiflik qanday ishlashi amalda koʻrsatib berildi. Unga koʻra, foydalanuvchi shunchaki hujumchining oʻyin xonasiga kirishi va foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontentni (UCG) avtomatik qabul qilishi kifoya edi. Shundan soʻng tizim xakerlar ixtiyoriga oʻtib qolgan.
Geymerlar nima uchun nishonga olinadi?Hozircha ushbu xatolikdan real hayotda gʻarazli maqsadlarda foydalanilgani haqida dalillar mavjud emas. Biroq Microsoft mutaxassislari geymerlarning nishonga olinishi kiberjinoyatchilar uchun juda samarali usul ekanligidan ogohlantirmoqda. Oʻyin ishqibozlari koʻpincha kuchli texnik xarakteristikaga ega kompyuterlardan foydalanishadi, bu esa xakerlarga katta hajmdagi maʼlumotlarni oʻgʻirlash yoki parollarni qoʻlga kiritish uchun qulay imkoniyat yaratadi.
Microsoft bu galgi xavfsizlik yangilanishlarida rekord miqdordagi xatolarni yopishda sunʼiy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanganini bildirdi. Kompaniya muhandislari va tashqi tadqiqotchilar AI yordamida kodlar orasidagi yashirin zaifliklarni tezroq va aniqroq topishga muvaffaq boʻlishmoqda. Bu esa foydalanuvchilar xavfsizligini taʼminlashda yangi davrni boshlab beradi.
Oʻzbekistondagi Age of Empires II muxlislariga ham oʻyinning soʻnggi yangilanishlarini (patch) zudlik bilan oʻrnatish tavsiya etiladi. Bu nafaqat oʻyin sifatini yaxshilaydi, balki shaxsiy maʼlumotlarning xavfsizligini ham kafolatlaydi. Microsoft kabi gigantlarning eski oʻyinlarga boʻlgan bunday eʼtibori kiberxavfsizlik masalasi har qanday dasturiy taʼminot uchun birlamchi ekanini yana bir bor isbotlamoqda.
…