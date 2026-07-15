Klassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdi
Grafik kartalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Palit kompaniyasi koʻpchilikning sevimli modeliga aylangan GeForce RTX 3060 videokartasini yangi qiyofada bozorga qaytardi. "Klassikaning qaytishi" deya taʼriflanayotgan ushbu model GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC nomini oldi va u oʻzining katta hajmdagi video xotirasi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model zamonaviy oʻyinlar va grafik vazifalar uchun yetarli boʻlgan 12 GB video xotira bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu qurilma foydalanuvchilarga hamyonbop narxda ishonchli va barqaror unumdorlikni taqdim etish uchun moʻljallangan. Garchi bozorga yangi avlod NVIDIA kartalari kirib kelgan boʻlsa-da, RTX 3060 oʻzining narx va sifat mutanosibligi tufayli hamon ommabopligini yoʻqotmagan.
Texnik jihatdan qaraganda, GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC modeli standart RTX 3060 chipiga asoslangan boʻlib, u oʻrtacha darajadagi komplektatsiyaga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kartaning uzunligi 247 mm ni tashkil etadi va u kompyuter korpusida ikkita kengaytirish slotini egallaydi. Bu esa uni ixcham va oʻrta hajmdagi tizimli bloklar uchun mos tanlovga aylantiradi.
Texnik xususiyatlar va sovutish tizimiVideokartaning barqaror ishlashini taʼminlash uchun Palit muhandislari uni ikkita ventilyator va uchta issiqlik oʻtkazuvchi trubkadan iborat sovutish tizimi bilan jihozlashgan. Quvvat manbaiga ulanish uchun bitta sakkiz pinli (8-pin) konnektor talab etiladi. Qurilma dizayni sodda va funksional koʻrinishga ega boʻlib, ortiqcha bezaklarsiz ishlangan.
Model nomidagi "OC" (Overclocked) qoʻshimchasi uning zavoddan biroz tezlashtirilgan holda chiqishini anglatadi. Biroq, amalda bu koʻrsatkich referens modelga nisbatan bor-yoʻgʻi 0,8 foizga yuqori, xolos. Bu foydalanuvchi uchun sezilarli darajadagi unumdorlik oʻsishini bermasa-da, kartaning barqaror yuqori chastotalarda ishlashini kafolatlaydi.
Oʻzbekiston bozorida ham RTX 3060 seriyasi geymerlar va video montaj ustalari orasida eng koʻp sotiladigan modellar qatoriga kiradi. Yangi Infinity 2 OC modelining paydo boʻlishi, ayniqsa, byudjetli, ammo kuchli kompyuter yigʻishni maqsad qilgan foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha imkoniyat yaratadi. Hozircha ishlab chiqaruvchi yangi modelning rasmiy narxini ochiqlagani yoʻq, biroq u oʻz segmentidagi eng raqobatbardosh takliflardan biri boʻlishi kutilmoqda.
…