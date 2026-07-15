Klassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdi

·25·Texno
Klassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdi

Grafik kartalar bozorida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Palit kompaniyasi koʻpchilikning sevimli modeliga aylangan GeForce RTX 3060 videokartasini yangi qiyofada bozorga qaytardi. "Klassikaning qaytishi" deya taʼriflanayotgan ushbu model GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC nomini oldi va u oʻzining katta hajmdagi video xotirasi bilan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model zamonaviy oʻyinlar va grafik vazifalar uchun yetarli boʻlgan 12 GB video xotira bilan jihozlangan. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu qurilma foydalanuvchilarga hamyonbop narxda ishonchli va barqaror unumdorlikni taqdim etish uchun moʻljallangan. Garchi bozorga yangi avlod NVIDIA kartalari kirib kelgan boʻlsa-da, RTX 3060 oʻzining narx va sifat mutanosibligi tufayli hamon ommabopligini yoʻqotmagan.

Texnik jihatdan qaraganda, GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC modeli standart RTX 3060 chipiga asoslangan boʻlib, u oʻrtacha darajadagi komplektatsiyaga ega. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kartaning uzunligi 247 mm ni tashkil etadi va u kompyuter korpusida ikkita kengaytirish slotini egallaydi. Bu esa uni ixcham va oʻrta hajmdagi tizimli bloklar uchun mos tanlovga aylantiradi.

Texnik xususiyatlar va sovutish tizimi

Videokartaning barqaror ishlashini taʼminlash uchun Palit muhandislari uni ikkita ventilyator va uchta issiqlik oʻtkazuvchi trubkadan iborat sovutish tizimi bilan jihozlashgan. Quvvat manbaiga ulanish uchun bitta sakkiz pinli (8-pin) konnektor talab etiladi. Qurilma dizayni sodda va funksional koʻrinishga ega boʻlib, ortiqcha bezaklarsiz ishlangan.

Model nomidagi "OC" (Overclocked) qoʻshimchasi uning zavoddan biroz tezlashtirilgan holda chiqishini anglatadi. Biroq, amalda bu koʻrsatkich referens modelga nisbatan bor-yoʻgʻi 0,8 foizga yuqori, xolos. Bu foydalanuvchi uchun sezilarli darajadagi unumdorlik oʻsishini bermasa-da, kartaning barqaror yuqori chastotalarda ishlashini kafolatlaydi.

Oʻzbekiston bozorida ham RTX 3060 seriyasi geymerlar va video montaj ustalari orasida eng koʻp sotiladigan modellar qatoriga kiradi. Yangi Infinity 2 OC modelining paydo boʻlishi, ayniqsa, byudjetli, ammo kuchli kompyuter yigʻishni maqsad qilgan foydalanuvchilar uchun qoʻshimcha imkoniyat yaratadi. Hozircha ishlab chiqaruvchi yangi modelning rasmiy narxini ochiqlagani yoʻq, biroq u oʻz segmentidagi eng raqobatbardosh takliflardan biri boʻlishi kutilmoqda.

NVIDIAPalitGeForce RTX 3060VideokartaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiMira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiBugun, 00:00Microsoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiMicrosoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiKecha, 23:53SpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiSpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiKecha, 23:28Cloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiCloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiKecha, 23:26Apple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiApple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiKecha, 23:20Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi