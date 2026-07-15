SpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdi

·30·Texno
SpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi qimmatli qogʻozlar bozorida murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Iyun oyidagi shov-shuvli IPO (aksiyalarni ommaviy joylashtirish) jarayonidan soʻng, kompaniya aksiyalari narxi ilk bor belgilangan 135 dollarlik marradan pastga tushib ketdi. Bu holat koinot sanoatidagi eng yirik oʻyinchi uchun investorlar ishonchi va bozor barqarorligi borasida jiddiy savollarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Chorshanba kuni tushdan keyin SpaceX aksiyalari oʻz qiymatini yoʻqotib, har bir aksiya uchun 133 dollargacha arzonlashdi. Garchi keyinchalik narxlar yana 135 dollar atrofida barqarorlashgan boʻlsa-da, bu pasayish soʻnggi bir oy davomida kuzatilayotgan umumiy pasayish tendensiyasining davomi boʻldi. Eslatib oʻtamiz, ommaviy savdolarning dastlabki kunlarida kompaniya aksiyalari 200 dollardan oshib ketgan va bozordagi umumiy qiymati boʻyicha Amazon hamda Microsoft kabi texnologik gigantlar bilan raqobatlasha boshlagan edi.

Bozordagi beqarorlik va "kichik float" omili

Ekspertlarning fikricha, SpaceX aksiyalarining keskin tebranishiga bir necha omillar sabab boʻlmoqda. Birinchidan, kompaniya umumiy aksiyalarining atigi 4 foizi Nasdaq birjasida erkin savdoga chiqarilgan. Moliya tilida "kichik float" deb ataluvchi bu holat, hatto kichik hajmdagi oldi-sotdi operatsiyalari ham aksiyalar narxiga keskin taʼsir koʻrsatishiga olib keladi. Ikkinchidan, soʻnggi oylarda texnologiya sektoridagi umumiy pasayish va investorlarning Ilon Maskning ulkan rejalari borasidagi ehtiyotkorona munosabati ham oʻz soʻzini aytmoqda.

Faqatgina aksiyalar emas, balki kompaniya IPO arafasida sotgan obligatsiyalar qiymati ham pasayishni boshlagan. Bu esa SpaceX uchun uzoq muddatli moliyaviy bosimni anglatishi mumkin. Bozor ishtirokchilari Maskning "boshqa dunyolarni zabt etish" haqidagi vaʼdalari qanchalik real daromad keltirishi mumkinligini qaytadan tahlil qilmoqda.

Starship sinovlari va kelajakdagi IPOlar

SpaceX yaqin soatlarda oʻzining eng yirik raketasi — Starship tizimining navbatdagi sinov parvozini amalga oshirishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu parvoz IPOdan keyingi ilk yirik texnik sinov boʻlib, u kompaniya aksiyalari taqdirini hal qilishi mumkin. SpaceX oʻzining anʼanaviy "uchish, xato qilish va tuzatish" (fly, fail, fix) strategiyasiga sodiq qolgan holda, bu gal ham raketaning qaytib qoʻnishini rejalashtirmayapti. Meksika koʻrfazida amalga oshiriladigan simulyatsiya qilingan qoʻnish, har qanday holatda ham raketa qismlarining portlashi bilan yakunlanishi kutilmoqda.

SpaceX atrofidagi vaziyat nafaqat ushbu kompaniya, balki butun texnologiya bozori uchun muhim indikator hisoblanadi. Hozirda Anthropic va OpenAI kabi sunʼiy intellekt gigantlari ham oʻzlarining ommaviy aksiyalarini chiqarish (IPO) uchun maxfiy tarzda ariza topshirgan. Investorlar SpaceX misolida ushbu yangi avlod texnologik kompaniyalari bozorda oʻzini qanday tutishini prognoz qilishga urinmoqdalar.

Xulosa qilib aytganda, Starship parvozi natijalari va aksiyalar narxining keyingi harakati Ilon Mask imperiyasining moliyaviy qudratini belgilab beradi. Agar pasayish davom etsa, bu boshqa yuqori texnologiyali startaplarning ommaviy bozorga chiqish rejalariga ham salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

SpaceXElon MuskStarshipIPONasdaq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiMira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdiBugun, 00:00Klassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKlassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKecha, 23:54Microsoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiMicrosoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiKecha, 23:53Cloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiCloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiKecha, 23:26Apple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiApple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiKecha, 23:20Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi