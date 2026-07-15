Tuxel Argentinadan qo‘rqmayapti: “Biz tayyormiz”

·30·Sport
Tuxel Argentinadan qo‘rqmayapti: “Biz tayyormiz”

JCH-2026 yarimfinali oldidan Angliya bosh murabbiyi Tomas Tuxel Argentina haqida ochiq gapirdi. U amaldagi jahon chempionini yengish juda qiyinligini tan oldi, ammo Angliyada bu sinovdan o‘tish uchun xarakter, sabr va iroda borligini ta’kidladi.

“Ularni mag‘lub etish juda qiyin”

Tuxel Argentina terma jamoasining kuchini yashirmadi. U raqib futbolchilarining ayrimlarini yaxshi bilishini, ba’zilari bilan birga ishlaganini aytdi.

“Ularning ustun tomonlari bor. Gol o‘tkazib yuborganida yoki o‘yin qiyinlashganida ham ular sarosimaga tushmaydi. Ularni mag‘lub etish juda qiyin. Bu haqiqat”, — dedi Tuxel.

Bu fikr Argentina haqidagi asosiy haqiqatni ochadi: Skaloni jamoasi faqat texnika yoki Messiga tayanmaydi. Ularda katta o‘yinlarni “tirishib”, hissiyot va intizom bilan yutib chiqish qobiliyati bor.

Tuxel Qatardagi Argentinani esladi

Angliya murabbiyi hozirgi Argentina to‘rt yil avvalgi jamoaga juda o‘xshashini aytdi. 2022 yil Qatarda Lionel Skaloni shogirdlari Fransiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, jahon chempioni bo‘lgandi.

Tuxelning fikricha, Argentinada o‘sha jipslik, o‘sha qurbonlikka tayyorlik va o‘sha emotsional futbol hali ham saqlanib qolgan.

Argentinadagi kuchli jihat

Tuxel ta’kidlagan ma’no

Sarosimaga tushmaslik

gol o‘tkazsa ham o‘yindan chiqib ketmaydi

Jipslik

jamoa bir maqsad uchun harakat qiladi

Hissiyot

katta o‘yinlarda ruhiy kuch beradi

Tarix

qo‘shimcha motivatsiya vazifasini bajaradi

Skaloni omili

tizim va uslub saqlanib qolgan

“Biz ham hissiyotlarga boy jamoamiz”

Tuxel Argentina hissiyot bilan o‘ynashini tan oldi, ammo Angliya ham bunday o‘yinlarga tayyor ekanini bildirdi.

“Angliyada Argentinaga qarshi kurashish uchun yetarlicha sabr, xarakter va iroda bor. Biz bu bahsga tayyormiz”, — dedi u.

Bu yarimfinal Angliya uchun faqat taktik o‘yin bo‘lmaydi. Bu yerda asab, bosim, tarixiy raqobat va maydondagi mayda detallar katta ahamiyat kasb etadi.

Tarix bosimga aylanadimi?

Angliya va Argentina o‘rtasidagi raqobat jahon chempionatlari tarixida alohida o‘ringa ega. Angliya futbol assotsiatsiyasi ham bu ikki terma jamoa JCHlarda avval 5 marta to‘qnashganini, Angliya ularning 3 tasida g‘alaba qozonganini qayd etgan.

Ammo Tuxel bu tarixni jamoaga ortiqcha bosim sifatida yuklashni istamayapti.

Uning fikricha, Angliya nima uchun bu yerga kelganini yaxshi biladi. Maqsad oddiy: yarimfinalni o‘z o‘yini bilan o‘tkazish va finalga chiqish.

Angliya uchun asosiy vazifa

Argentina qarshi maydonda shoshqaloqlik qilish juda xavfli. Chunki Messi, Alvares, Mak Allister, Enso Fernandes kabi futbolchilar birgina bo‘sh hududdan o‘yin taqdirini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Angliya quyidagi jihatlarda aniq harakat qilishi kerak:

• to‘p yo‘qotilganda tez qayta joylashish;
• Messiga qulay hudud bermaslik;
• markazda Paredes va Enso Fernandesga erkinlik qoldirmaslik;
• Keyn va Bellinghem orqali hujumga tez chiqish;
• hissiyotga berilib, taktik tartibni buzmaslik.

Oddiy qilib aytganda, Angliya Argentina bilan faqat yugurib emas, aql bilan ham kurashishi kerak.

Finalda Ispaniya kutib turibdi

Bu yarimfinal g‘olibi finalda Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Ispaniya birinchi yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, hal qiluvchi o‘yinga yo‘l olgan.

Demak, Angliya uchun maqsad ikki bosqichli: avval Argentina xarakterini sindirish, keyin Ispaniyaning to‘p nazoratiga qarshi tayyor turish.

Argentina uchun esa bu chempionlikni himoya qilish yo‘lidagi navbatdagi katta sinov.

Katta o‘yin oldidan katta signal

Tuxelning so‘zlari bir narsani anglatadi: Angliya raqibni hurmat qiladi, ammo undan qo‘rqmaydi. Argentina esa amaldagi chempion sifatida maydonga katta ishonch bilan tushadi.

Bu o‘yinda kim birinchi bo‘lib o‘z ritmini topsa, finalga ham o‘sha yaqinlashadi.

Endi asosiy savol shu: Angliya Argentina hissiyoti va Messi omilini yengib o‘ta oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi