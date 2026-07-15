Tuxel Argentinadan qo‘rqmayapti: “Biz tayyormiz”
JCH-2026 yarimfinali oldidan Angliya bosh murabbiyi Tomas Tuxel Argentina haqida ochiq gapirdi. U amaldagi jahon chempionini yengish juda qiyinligini tan oldi, ammo Angliyada bu sinovdan o‘tish uchun xarakter, sabr va iroda borligini ta’kidladi.
“Ularni mag‘lub etish juda qiyin”
Tuxel Argentina terma jamoasining kuchini yashirmadi. U raqib futbolchilarining ayrimlarini yaxshi bilishini, ba’zilari bilan birga ishlaganini aytdi.
“Ularning ustun tomonlari bor. Gol o‘tkazib yuborganida yoki o‘yin qiyinlashganida ham ular sarosimaga tushmaydi. Ularni mag‘lub etish juda qiyin. Bu haqiqat”, — dedi Tuxel.
Bu fikr Argentina haqidagi asosiy haqiqatni ochadi: Skaloni jamoasi faqat texnika yoki Messiga tayanmaydi. Ularda katta o‘yinlarni “tirishib”, hissiyot va intizom bilan yutib chiqish qobiliyati bor.
Tuxel Qatardagi Argentinani esladi
Angliya murabbiyi hozirgi Argentina to‘rt yil avvalgi jamoaga juda o‘xshashini aytdi. 2022 yil Qatarda Lionel Skaloni shogirdlari Fransiyani penaltilar seriyasida mag‘lub etib, jahon chempioni bo‘lgandi.
Tuxelning fikricha, Argentinada o‘sha jipslik, o‘sha qurbonlikka tayyorlik va o‘sha emotsional futbol hali ham saqlanib qolgan.
Argentinadagi kuchli jihat
Tuxel ta’kidlagan ma’no
Sarosimaga tushmaslik
gol o‘tkazsa ham o‘yindan chiqib ketmaydi
Jipslik
jamoa bir maqsad uchun harakat qiladi
Hissiyot
katta o‘yinlarda ruhiy kuch beradi
Tarix
qo‘shimcha motivatsiya vazifasini bajaradi
Skaloni omili
tizim va uslub saqlanib qolgan
“Biz ham hissiyotlarga boy jamoamiz”
Tuxel Argentina hissiyot bilan o‘ynashini tan oldi, ammo Angliya ham bunday o‘yinlarga tayyor ekanini bildirdi.
“Angliyada Argentinaga qarshi kurashish uchun yetarlicha sabr, xarakter va iroda bor. Biz bu bahsga tayyormiz”, — dedi u.
Bu yarimfinal Angliya uchun faqat taktik o‘yin bo‘lmaydi. Bu yerda asab, bosim, tarixiy raqobat va maydondagi mayda detallar katta ahamiyat kasb etadi.
Tarix bosimga aylanadimi?
Angliya va Argentina o‘rtasidagi raqobat jahon chempionatlari tarixida alohida o‘ringa ega. Angliya futbol assotsiatsiyasi ham bu ikki terma jamoa JCHlarda avval 5 marta to‘qnashganini, Angliya ularning 3 tasida g‘alaba qozonganini qayd etgan.
Ammo Tuxel bu tarixni jamoaga ortiqcha bosim sifatida yuklashni istamayapti.
Uning fikricha, Angliya nima uchun bu yerga kelganini yaxshi biladi. Maqsad oddiy: yarimfinalni o‘z o‘yini bilan o‘tkazish va finalga chiqish.
Angliya uchun asosiy vazifa
Argentina qarshi maydonda shoshqaloqlik qilish juda xavfli. Chunki Messi, Alvares, Mak Allister, Enso Fernandes kabi futbolchilar birgina bo‘sh hududdan o‘yin taqdirini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Angliya quyidagi jihatlarda aniq harakat qilishi kerak:
• to‘p yo‘qotilganda tez qayta joylashish;
• Messiga qulay hudud bermaslik;
• markazda Paredes va Enso Fernandesga erkinlik qoldirmaslik;
• Keyn va Bellinghem orqali hujumga tez chiqish;
• hissiyotga berilib, taktik tartibni buzmaslik.
Oddiy qilib aytganda, Angliya Argentina bilan faqat yugurib emas, aql bilan ham kurashishi kerak.
Finalda Ispaniya kutib turibdi
Bu yarimfinal g‘olibi finalda Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Ispaniya birinchi yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, hal qiluvchi o‘yinga yo‘l olgan.
Demak, Angliya uchun maqsad ikki bosqichli: avval Argentina xarakterini sindirish, keyin Ispaniyaning to‘p nazoratiga qarshi tayyor turish.
Argentina uchun esa bu chempionlikni himoya qilish yo‘lidagi navbatdagi katta sinov.
Katta o‘yin oldidan katta signal
Tuxelning so‘zlari bir narsani anglatadi: Angliya raqibni hurmat qiladi, ammo undan qo‘rqmaydi. Argentina esa amaldagi chempion sifatida maydonga katta ishonch bilan tushadi.
Bu o‘yinda kim birinchi bo‘lib o‘z ritmini topsa, finalga ham o‘sha yaqinlashadi.
Endi asosiy savol shu: Angliya Argentina hissiyoti va Messi omilini yengib o‘ta oladimi?
…