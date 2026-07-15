Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirmoqda: Xorvatiyalik afsona Italiyada qoladi

·27·Sport
Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirmoqda: Xorvatiyalik afsona Italiyada qoladi

Xorvatiya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan soʻng, tajribali yarim himoyachi Luka Modric oʻz kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi. Sky Sport Italia nashri xabariga koʻra, 40 yoshli futbolchi Milan klubi bilan amaldagi kelishuvini yana bir yilga uzaytirishga rozi boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Milan rahbariyati va jamoaning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim xorvatiyalik yulduzni jamoa loyihasining muhim qismi sifatida koʻrmoqda. Amorim ish boshlagan ilk kunlaridanoq Modric bilan shaxsan muloqot qilib, uning tajribasi maydon markazidagi oʻtish davrida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini taʼkidlagan. Ushbu ishonch futbolchining San Siroda qolishida asosiy omillardan biri boʻldi.

Modric uchun Milan shunchaki navbatdagi klub emas. U bolaligida vatandoshi Zvonimir Boban ushbu jamoada toʻp surgan yillarda aynan "rossonerilar"ga muxlislik qilganini bir necha bor eʼtirof etgan. Oʻtgan mavsum yakunida shartnomasi tugagan boʻlsa-da, klubga boʻlgan hissiy bogʻliqlik va yangi taktik loyiha uni yana bir mavsum Lombardiyada qolishga undadi.

Yangi mavsumga tayyorgarlik va Avstraliya turi

Hozirda Luka Modric qisqa muddatli taʼtilda boʻlib, yaqin kunlarda rasmiy shartnomaga imzo chekishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, u iyul oyi oxirida jamoaning Avstraliya boʻylab rejalashtirilgan turnesiga qoʻshiladi. 26-iyuldan boshlanadigan ushbu safar yangi murabbiy va jamoa bilan integratsiyalashuv uchun qulay imkoniyat boʻladi.

Goal.com nashrining yozishicha, Modricning tarkibda boʻlishi Milan uchun ham sport, ham tijoriy jihatdan katta foyda keltiradi. Oʻtgan mavsumni beshinchi oʻrinda yakunlab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan quruq qolgan klub kelasi mavsumda A Seriyada yuqori oʻrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan. Bunday vaziyatda Modric kabi yetakchilarning roli beqiyosdir.

Sentabr oyida 41 yoshni qarshi olishiga qaramay, Modric ajoyib jismoniy holatda ekanligini isbotlamoqda. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 37 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2864 daqiqa harakat qildi. Uning hisobida 2 ta gol va 3 ta golli uzatma mavjud. Agar may oyidagi jarohati boʻlmaganida, bu koʻrsatkichlar yanada yuqori boʻlishi mumkin edi.

Eslatib oʻtamiz, Luka Modric Real Madrid safidagi 13 yillik afsonaviy faoliyatidan soʻng, 2025-yil iyul oyida erkin agent sifatida Milan safiga kelib qoʻshilgan edi. Madridliklar bilan 6 marta Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan yarim himoyachi endi bor eʼtiborini Italiya chempionatidagi muvaffaqiyatlarga qaratmoqchi.

MilanLuka ModricTransferA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBarselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBugun, 00:38Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi