Luka Modric Milan bilan shartnomasini uzaytirmoqda: Xorvatiyalik afsona Italiyada qoladi
Xorvatiya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsiz ishtirokidan soʻng, tajribali yarim himoyachi Luka Modric oʻz kelajagi borasida yakuniy qarorga keldi. Sky Sport Italia nashri xabariga koʻra, 40 yoshli futbolchi Milan klubi bilan amaldagi kelishuvini yana bir yilga uzaytirishga rozi boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Milan rahbariyati va jamoaning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim xorvatiyalik yulduzni jamoa loyihasining muhim qismi sifatida koʻrmoqda. Amorim ish boshlagan ilk kunlaridanoq Modric bilan shaxsan muloqot qilib, uning tajribasi maydon markazidagi oʻtish davrida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini taʼkidlagan. Ushbu ishonch futbolchining San Siroda qolishida asosiy omillardan biri boʻldi.
Modric uchun Milan shunchaki navbatdagi klub emas. U bolaligida vatandoshi Zvonimir Boban ushbu jamoada toʻp surgan yillarda aynan "rossonerilar"ga muxlislik qilganini bir necha bor eʼtirof etgan. Oʻtgan mavsum yakunida shartnomasi tugagan boʻlsa-da, klubga boʻlgan hissiy bogʻliqlik va yangi taktik loyiha uni yana bir mavsum Lombardiyada qolishga undadi.
Yangi mavsumga tayyorgarlik va Avstraliya turiHozirda Luka Modric qisqa muddatli taʼtilda boʻlib, yaqin kunlarda rasmiy shartnomaga imzo chekishi kutilmoqda. Rejaga koʻra, u iyul oyi oxirida jamoaning Avstraliya boʻylab rejalashtirilgan turnesiga qoʻshiladi. 26-iyuldan boshlanadigan ushbu safar yangi murabbiy va jamoa bilan integratsiyalashuv uchun qulay imkoniyat boʻladi.
Goal.com nashrining yozishicha, Modricning tarkibda boʻlishi Milan uchun ham sport, ham tijoriy jihatdan katta foyda keltiradi. Oʻtgan mavsumni beshinchi oʻrinda yakunlab, Chempionlar ligasi yoʻllanmasidan quruq qolgan klub kelasi mavsumda A Seriyada yuqori oʻrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan. Bunday vaziyatda Modric kabi yetakchilarning roli beqiyosdir.
Sentabr oyida 41 yoshni qarshi olishiga qaramay, Modric ajoyib jismoniy holatda ekanligini isbotlamoqda. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 37 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2864 daqiqa harakat qildi. Uning hisobida 2 ta gol va 3 ta golli uzatma mavjud. Agar may oyidagi jarohati boʻlmaganida, bu koʻrsatkichlar yanada yuqori boʻlishi mumkin edi.
Eslatib oʻtamiz, Luka Modric Real Madrid safidagi 13 yillik afsonaviy faoliyatidan soʻng, 2025-yil iyul oyida erkin agent sifatida Milan safiga kelib qoʻshilgan edi. Madridliklar bilan 6 marta Chempionlar ligasi gʻolibiga aylangan yarim himoyachi endi bor eʼtiborini Italiya chempionatidagi muvaffaqiyatlarga qaratmoqchi.
…