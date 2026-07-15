Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdi

·28·Sport
Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdi

O‘zbekiston yengil atletikasi uchun Vengriyadan xushxabar keldi. Budapeshtda o‘tgan «Hungarian Athletic Grand Prix» turnirida Anvar Anvarov uzunlikka sakrash dasturida 8,12 metr natija ko‘rsatib, kumush medalni qo‘lga kiritdi.

Ikkinchi urinish — shohsupaga olib chiqqan sakrash

Anvarov uchun hal qiluvchi natija ikkinchi urinishda qayd etildi. O‘zbekistonlik atlet 8,12 metrga sakrab, kuchli raqiblar orasida ikkinchi o‘rinni egalladi.

Bu natija uning barqaror formada ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Chunki uzunlikka sakrashda 8 metrdan yuqori natija har doim yuqori darajali ko‘rsatkich hisoblanadi.

Tentoglu birinchi, Anvarov ikkinchi

Musobaqada birinchi o‘rin Gretsiyaning taniqli atleti Miltiadis Tentogluga nasib etdi. U 8,31 metr natija bilan g‘olib bo‘ldi.

Anvar Anvarov 8,12 metr bilan ikkinchi pog‘onaga ko‘tarildi. Germaniya vakili Saymon Bats ham xuddi shu natijani qayd etdi, ammo yakuniy tartibda uchinchi o‘rinda qoldi.

O‘rin

Sportchi

Mamlakat

Natija

1

Miltiadis Tentoglu

Gretsiya

8,31 m

2

Anvar Anvarov

O‘zbekiston

8,12 m

3

Saymon Bats

Germaniya

8,12 m

Oltin darajadagi turnirdagi muhim medal

«Hungarian Athletic Grand Prix» Butunjahon yengil atletika federatsiyasi taqvimidagi nufuzli musobaqalardan biri hisoblanadi. Bunday turnirlarda har bir medal nafaqat natija, balki xalqaro reyting va sportchi ishonchi uchun ham muhim ahamiyatga ega.

Anvarov esa yana bir bor Yevropaning kuchli sektorlarida O‘zbekiston nomini shohsupaga olib chiqdi.

Bu kumush medal oddiy ikkinchi o‘rin emas. Bu — o‘zbek yengil atletikasi uzunlikka sakrash yo‘nalishida xalqaro raqobatda borligini ko‘rsatuvchi natija.

8 metrdan yuqori sakrash — katta signal

Uzunlikka sakrashda 8 metrlik chegara alohida psixologik va sport darajasiga ega. Anvarovning 8,12 metrlik natijasi uning mavsumda kuchli raqobatga tayyor ekanini bildiradi.

Eng muhimi, u bu natijani Miltiadis Tentoglu kabi jahon darajasidagi sportchi ishtirok etgan musobaqada qayd etdi. Bunday raqobatda ikkinchi bo‘lish ham katta ishonch beradi.

O‘zbekiston uchun yana bir xalqaro shohsupa

So‘nggi vaqtlarda Anvar Anvarov Yevropa turnirlarida faol ishtirok etmoqda va muntazam ravishda yuqori natijalar qayd etyapti. Bu esa uning xalqaro musobaqalarda tajribasi oshib borayotganini ko‘rsatadi.

Har bir shunday start sportchi uchun ikki tomonlama ahamiyatga ega: birinchidan, natija va medal, ikkinchidan, katta turnirlar oldidan o‘zini kuchli raqiblar fonida sinab ko‘rish imkoniyati.

Anvarov Budapeshtda aynan shu imkoniyatdan unumli foydalandi.

Endi navbat yanada katta maqsadlarga

Budapeshtdagi kumush medal Anvarov uchun mavsumdagi muhim nuqtalardan biri bo‘lishi mumkin. Chunki 8,12 metrlik sakrash uning potensiali yuqori ekanini yana bir bor isbotladi.

Endi asosiy vazifa — barqarorlikni saqlash, keyingi startlarda natijani yana yaxshilash va eng yirik musobaqalarda shohsupaga kurashish.

Budapeshtdan kelgan ishonch

Anvar Anvarov «Hungarian Athletic Grand Prix» turnirida kumush medalni qo‘lga kiritdi. Uning 8,12 metrlik natijasi O‘zbekiston yengil atletikasi uchun navbatdagi quvonarli xabar bo‘ldi.

Bu medal sportchining xalqaro maydondagi imkoniyatlari kengayib borayotganini ko‘rsatadi. Endi muxlislardan bitta savol: Anvarov keyingi startlarda 8,30 metr atrofidagi natijalarga yaqinlasha oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBarselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBugun, 00:38Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi