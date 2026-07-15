Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdi
O‘zbekiston yengil atletikasi uchun Vengriyadan xushxabar keldi. Budapeshtda o‘tgan «Hungarian Athletic Grand Prix» turnirida Anvar Anvarov uzunlikka sakrash dasturida 8,12 metr natija ko‘rsatib, kumush medalni qo‘lga kiritdi.
Ikkinchi urinish — shohsupaga olib chiqqan sakrash
Anvarov uchun hal qiluvchi natija ikkinchi urinishda qayd etildi. O‘zbekistonlik atlet 8,12 metrga sakrab, kuchli raqiblar orasida ikkinchi o‘rinni egalladi.
Bu natija uning barqaror formada ekanini yana bir bor ko‘rsatdi. Chunki uzunlikka sakrashda 8 metrdan yuqori natija har doim yuqori darajali ko‘rsatkich hisoblanadi.
Tentoglu birinchi, Anvarov ikkinchi
Musobaqada birinchi o‘rin Gretsiyaning taniqli atleti Miltiadis Tentogluga nasib etdi. U 8,31 metr natija bilan g‘olib bo‘ldi.
Anvar Anvarov 8,12 metr bilan ikkinchi pog‘onaga ko‘tarildi. Germaniya vakili Saymon Bats ham xuddi shu natijani qayd etdi, ammo yakuniy tartibda uchinchi o‘rinda qoldi.
O‘rin
Sportchi
Mamlakat
Natija
1
Miltiadis Tentoglu
Gretsiya
8,31 m
2
Anvar Anvarov
O‘zbekiston
8,12 m
3
Saymon Bats
Germaniya
8,12 m
Oltin darajadagi turnirdagi muhim medal
«Hungarian Athletic Grand Prix» Butunjahon yengil atletika federatsiyasi taqvimidagi nufuzli musobaqalardan biri hisoblanadi. Bunday turnirlarda har bir medal nafaqat natija, balki xalqaro reyting va sportchi ishonchi uchun ham muhim ahamiyatga ega.
Anvarov esa yana bir bor Yevropaning kuchli sektorlarida O‘zbekiston nomini shohsupaga olib chiqdi.
Bu kumush medal oddiy ikkinchi o‘rin emas. Bu — o‘zbek yengil atletikasi uzunlikka sakrash yo‘nalishida xalqaro raqobatda borligini ko‘rsatuvchi natija.
8 metrdan yuqori sakrash — katta signal
Uzunlikka sakrashda 8 metrlik chegara alohida psixologik va sport darajasiga ega. Anvarovning 8,12 metrlik natijasi uning mavsumda kuchli raqobatga tayyor ekanini bildiradi.
Eng muhimi, u bu natijani Miltiadis Tentoglu kabi jahon darajasidagi sportchi ishtirok etgan musobaqada qayd etdi. Bunday raqobatda ikkinchi bo‘lish ham katta ishonch beradi.
O‘zbekiston uchun yana bir xalqaro shohsupa
So‘nggi vaqtlarda Anvar Anvarov Yevropa turnirlarida faol ishtirok etmoqda va muntazam ravishda yuqori natijalar qayd etyapti. Bu esa uning xalqaro musobaqalarda tajribasi oshib borayotganini ko‘rsatadi.
Har bir shunday start sportchi uchun ikki tomonlama ahamiyatga ega: birinchidan, natija va medal, ikkinchidan, katta turnirlar oldidan o‘zini kuchli raqiblar fonida sinab ko‘rish imkoniyati.
Anvarov Budapeshtda aynan shu imkoniyatdan unumli foydalandi.
Endi navbat yanada katta maqsadlarga
Budapeshtdagi kumush medal Anvarov uchun mavsumdagi muhim nuqtalardan biri bo‘lishi mumkin. Chunki 8,12 metrlik sakrash uning potensiali yuqori ekanini yana bir bor isbotladi.
Endi asosiy vazifa — barqarorlikni saqlash, keyingi startlarda natijani yana yaxshilash va eng yirik musobaqalarda shohsupaga kurashish.
Budapeshtdan kelgan ishonch
Anvar Anvarov «Hungarian Athletic Grand Prix» turnirida kumush medalni qo‘lga kiritdi. Uning 8,12 metrlik natijasi O‘zbekiston yengil atletikasi uchun navbatdagi quvonarli xabar bo‘ldi.
Bu medal sportchining xalqaro maydondagi imkoniyatlari kengayib borayotganini ko‘rsatadi. Endi muxlislardan bitta savol: Anvarov keyingi startlarda 8,30 metr atrofidagi natijalarga yaqinlasha oladimi?
…