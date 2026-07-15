Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...
“Bavariya” vingeri Maykl Olise shu yozda “Real”ga o‘tishni istamoqda, degan xabarlar transfer bozorini yana qizitdi. Ammo Myunxen klubi o‘z yulduzini osonlikcha qo‘yib yubormoqchi emas: gap kamida 200 million yevro atrofidagi taklif haqida ketmoqda.
Olise Madridni keyingi qadam deb bilmoqda
Foot Mercato ma’lumotiga ko‘ra, Maykl Olise “Real”da faoliyatining keyingi bosqichiga ko‘tarilish uchun barcha sharoit bor, deb hisoblamoqda.
24 yoshli vinger uchun Madrid klubi faqat katta nom emas. Bu — “Oltin to‘p” darajasidagi raqobat, Chempionlar ligasi sahnasi va dunyo futboli markazida bo‘lish imkoniyati.
“Real” ham futbolchining istagidan xabardor ekani aytilmoqda. Ammo bu transferni amalga oshirish uchun klub tarixidagi eng katta kelishuvlardan biri talab qilinishi mumkin.
“Bavariya” nima demoqda?
Myunxenliklar uchun Olise hozirgi loyihaning asosiy futbolchilaridan biri. Shu sababli “Bavariya” uni sotishni istamayotgani haqida bir necha manbalar yozdi. TalkSPORT ma’lumotiga ko‘ra, klub futbolchini bu yozda qo‘yib yubormaslik pozitsiyasini aniq bildirgan.
Shu bilan birga, transfer bozorida bitta qoida bor: ba’zi takliflardan keyin hatto eng qat’iy pozitsiya ham qayta ko‘rib chiqilishi mumkin.
Xabarlarga ko‘ra, “Bavariya” faqat “istisno darajasidagi” taklif tushsa, vaziyatni muhokama qilishi mumkin. Bu raqam esa kamida 200 million yevro sifatida tilga olinmoqda.
Masala
Hozirgi holat
Futbolchi
Maykl Olise
Klubi
“Bavariya”
Qiziqish bildirayotgan klub
“Real”
Taxminiy talab
kamida 200 mln yevro
“Bavariya” pozitsiyasi
sotishni istamaydi
Vaziyat
rasman tasdiqlanmagan transfer mish-mishi
Nega “Real” aynan Oliseni xohlayapti?
Olise so‘nggi mavsumda Yevropadagi eng samarali hujumkor futbolchilardan biriga aylandi. FotMob ma’lumotiga ko‘ra, u 2025/26 yilgi Bundesligada 15 ta gol va 19 ta assist qayd etgan.
Bu vinger uchun juda yuqori ko‘rsatkich. Chunki u faqat gol urmaydi, balki hujumni boshlaydi, so‘nggi pasni beradi, raqib himoyasini kengaytirib yuboradi va jarima maydoni atrofida xavf yaratadi.
“Real” kabi jamoa uchun bunday futbolchi katta qiymatga ega: u o‘ng qanotda ham, markazga yaqin hududlarda ham o‘yinni o‘zgartira oladi.
200 million yevro — rekord darajadagi xavf
Agar transfer haqiqatan 200 million yevrodan oshsa, bu futbol tarixidagi eng yirik kelishuvlardan biriga aylanishi mumkin.
Bir tomondan, Olisening yoshi, statistikasi va o‘yin uslubi bunday katta qiziqishni tushunarli qiladi. Ikkinchi tomondan, 200 million yevro — har qanday klub uchun ulkan tavakkal.
Bu summada futbolchi faqat yaxshi o‘ynashi emas, darhol yulduz darajasida natija berishi kerak bo‘ladi.
“Bavariya” o‘rinbosar izlayaptimi?
Xabarlarga ko‘ra, Myunxen klubi ehtimoliy ssenariylarga tayyor turish uchun bir necha futbolchilar bilan aloqaga chiqqan. Ular orasida Bredli Barkolya nomi ham tilga olinmoqda.
Bu “Bavariya” Oliseni sotishga tayyor degani emas. Ammo katta klublar har doim xavfsizlik rejasiga ega bo‘ladi.
Agar futbolchining o‘zi ketishni qat’iy xohlasa va “Real” rekord taklif bilan chiqsa, Myunxen rahbariyati uchun vaziyat ancha murakkablashadi.
Jahon chempionatidan keyin hal bo‘ladi
Ma’lumotlarga ko‘ra, Olise Jahon chempionati yakunlanganidan keyin “Bavariya” rahbariyati bilan kelajagini muhokama qiladi.
Bu juda muhim nuqta. Chunki katta turnirdan keyin futbolchining bozor qiymati, kayfiyati va klublar o‘rtasidagi muzokaralar butunlay boshqacha tus olishi mumkin.
Agar Olise yaxshi formada turnirni yakunlasa, “Real”ning qiziqishi yanada kuchayishi ehtimoldan xoli emas.
“Real” uchun ideal, “Bavariya” uchun og‘riqli transfer
Madrid klubi uchun Olise kelajakka qarab qilingan katta sarmoya bo‘lishi mumkin. U tezkor, texnik, hujumda universal va hali 24 yoshda.
“Bavariya” uchun esa bunday futbolchini yo‘qotish jamoa hujum tizimiga jiddiy zarba bo‘ladi. Ayniqsa, u mavsum davomida gol va assistlar bilan muntazam farq yaratganini hisobga olsak.
Shuning uchun bu transferda faqat pul emas, sport loyihasi ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.
Hozircha barchasi mish-mish darajasida
Eng muhim jihat: bu transfer hozircha rasman tasdiqlangan emas. “Real” tomonidan ham, “Bavariya” tomonidan ham kelishuv haqida rasmiy e’lon qilinmagan.
Shu bois vaziyatga ehtiyotkorlik bilan qarash kerak. Transfer oynasida bunday xabarlar ko‘p bo‘ladi, ammo ularning hammasi ham real kelishuvga aylanavermaydi.
Biroq Olise nomi atrofidagi qiziqish tasodifiy emas. U hozir Yevropadagi eng qimmat va eng talabgir hujumkor futbolchilardan biriga aylanmoqda.
Katta savol ochiq qolmoqda
Maykl Olise “Real”ga o‘tishni xohlayotgani haqidagi xabarlar transfer bozorining eng katta intrigalaridan biriga aylandi.
“Bavariya” uni saqlab qolmoqchi. “Real” esa rekord darajadagi qadamga tayyor bo‘lishi mumkin. Futbolchining o‘zi esa Jahon chempionatidan keyin yakuniy gapini aytishi kutilmoqda.
Sizningcha, “Real” Olise uchun 200 million yevro to‘lashi kerakmi yoki bu narx haddan tashqari balandmi?
…