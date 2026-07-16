Mira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdi

·20·Texno
Mira Murati asos solgan Thinking Machines startapi oʻzining ilk ochiq AI modelini taqdim etdi

OpenAI kompaniyasining sobiq texnologik direktori Mira Murati tomonidan asos solingan Thinking Machines Lab startapi oʻzining ilk xususiy sunʼiy intellekt modeli — Inkling platformasini keng ommaga eʼlon qildi. OpenAI, Anthropic yoki Google kabi gigantlarning yopiq tizimlaridan farqli oʻlaroq, Inkling ochiq kodli (open-weight) model hisoblanadi. Bu esa tashqi dasturchilar va kompaniyalarga modelni bevosita yuklab olish hamda oʻz ehtiyojlariga mos ravishda oʻzgartirish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Inkling modeli "mutaxassislar aralashmasi" (mixture-of-experts) tizimiga asoslangan boʻlib, jami 975 milliard parametrga ega. Biroq, tizim samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish maqsadida, har bir aniq vazifa uchun ushbu parametrlarning faqat bir qismi — taxminan 41 milliardi ishga tushiriladi. Model 45 trillion tokendan iborat matn, tasvir, audio va video maʼlumotlar asosida oʻqitilgan boʻlib, toʻrtta yoʻnalishda ham tabiiy tahlil qilish qobiliyatiga ega.

Moslashuvchanlik va oʻziga xos imkoniyatlar

Hozirgi bosqichda Inkling faqat matnli natijalar, jumladan, dasturiy kodlar va tuzilmaviy maʼlumotlarni taqdim eta oladi. Thinking Machines Lab ushbu modelni "tayyor mahsulot" emas, balki korxonalar oʻz ustida ishlashi uchun "boshlangʻich nuqta" sifatida marketing qilmoqda. Kompaniyaning asosiy gʻoyasi shundan iboratki, markazlashgan laboratoriyalar tomonidan taqdim etiladigan "barcha uchun bir xil" modellardan koʻra, tashkilotlarning oʻziga xos talablariga moslashtirilgan AI tizimlari yuqoriroq samaradorlik koʻrsatadi.

Inkling modelining oʻziga xos jihatlaridan biri — foydalanuvchi "fikrlash darajasi"ni (thinking effort) oʻzi sozlashi mumkinligidir. Agar foydalanuvchiga tezkorlik muhim boʻlsa, u modelning chuqur oʻylash jarayonini kamaytirishi, murakkab masalalarda esa aksincha, aniqlikni oshirishi mumkin. Shuningdek, model noaniq vaziyatlarda taxmin qilish oʻrniga, oʻzining ishonchsizligini ochiq bildirish xususiyatiga ega.

Bozordagi raqobat va strategik ahamiyat

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Thinking Machines oʻz mahsulotini bozordagi eng kuchli model deb daʼvo qilmayapti. Kompaniya vakillari Inkling bugungi kundagi eng qudratli model emasligini ochiq tan olgan holda, asosiy urgʻuni uning universalligi va moslashuvchanligiga qaratmoqda. Masalan, dasturlash boʻyicha testlarda Inkling NVIDIA kompaniyasining Nemotron 3 Ultra modeliga qaraganda uch baravar kam resurs sarflagan holda bir xil natija koʻrsatgan.

Ushbu yondashuv Microsoft rahbari Satya Nadella tomonidan ilgari surilgan fikrlarga hamohangdir. Nadella yaqinda yopiq sunʼiy intellekt modellaridan foydalanadigan korxonalar aslida "ikki marta haq toʻlayotganini" taʼkidlagan edi: birinchisi — obuna uchun, ikkinchisi — oʻzlarining maxfiy biznes maʼlumotlarini modelni takomillashtirish uchun topshirish orqali. Inkling kabi ochiq modellar esa korxonalarga oʻz maʼlumotlari ustidan toʻliq nazoratni saqlab qolish imkonini beradi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Mira Murati boshchiligidagi jamoa ChatGPT, Claude va Gemini kabi umumiy maqsadli chatbotlar bilan emas, balki professional va korporativ segment bilan raqobatga kirishmoqda. Bu Oʻzbekistondagi yirik tashkilotlar va dasturiy taʼminot ishlab chiquvchilar uchun ham qiziqarli boʻlishi mumkin, chunki mahalliylashtirilgan va maxsus vazifalar uchun oʻqitilgan xususiy modellarni yaratishda Inkling mustahkam poydevor vazifasini oʻtaydi.

Thinking MachinesInklingMira MuratiSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Klassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKlassika qaytmoqda: Palit 12 GB xotiraga ega yangi GeForce RTX 3060 modelini taqdim etdiKecha, 23:54Microsoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiMicrosoft kompaniyasi Age of Empires II oʻyinidagi xavfli zaiflikni bartaraf etdiKecha, 23:53SpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiSpaceX aksiyalari Starship parvozi arafasida IPO narxidan pastga tushdiKecha, 23:28Cloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiCloud Mail xizmatida smartfon xotirasini tozalash uchun yangi vosita ishga tushirildiKecha, 23:26Apple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiApple Maps reklama siyosati: Apple va Google oʻrtasidagi asosiy farqlar maʻlum boʻldiKecha, 23:20Google AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaGoogle AQSHda tarixdagi eng yirik quyosh energiyasi loyihasini ishga tushirmoqdaKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi