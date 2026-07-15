Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"
Jakartada o‘tayotgan boks bo‘yicha 2026 yilgi Osiyo chempionatida O‘zbekiston qizlari katta natija qayd etdi. U23 toifasida ham, U19 toifasida ham vakillarimiz umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.
Ikki yosh toifasi, bitta natija — O‘zbekiston birinchi
Indoneziya poytaxti Jakartada ayollar o‘rtasida 19 va 23 yoshgacha bo‘lgan bokschilar ishtirokidagi Osiyo chempionati yakunlandi.
Eng quvonarlisi, har ikki yosh toifasida ham yetakchilar uchligi bir xil ko‘rinish oldi: O‘zbekiston birinchi, Qozog‘iston ikkinchi, Hindiston uchinchi.
Bu natija o‘zbek qizlar boksida zaxira qanchalik kuchli shakllanayotganini yana bir bor ko‘rsatdi. Endi gap faqat bitta avlod haqida emas — U19 ham, U23 ham Osiyoda yetakchilik qilmoqda.
U23: 6 ta oltin bilan mutlaq yetakchilik
23 yoshgacha bo‘lgan sportchilar o‘rtasida O‘zbekiston terma jamoasi 6 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medal bilan birinchi o‘rinni egalladi.
Qozog‘iston 3 ta oltin, 3 ta kumush va 2 ta bronza bilan ikkinchi bo‘ldi. Hindiston esa 1 ta oltin, 4 ta kumush va 4 ta bronza bilan uchinchi o‘ringa ko‘tarildi.
O‘rin
Jamoa
Oltin
Kumush
Bronza
Jami
1
O‘zbekiston
6
1
2
9
2
Qozog‘iston
3
3
2
8
3
Hindiston
1
4
4
9
4
Yaponiya
0
1
2
3
5
Mo‘g‘uliston
0
1
0
1
6
0
0
3
3
7
Indoneziya
0
0
2
2
8
Qirg‘iziston
0
0
1
1
8
Vetnam
0
0
1
1
Bu jadvalda eng muhim raqam — 6 ta oltin. O‘zbekiston nafaqat ko‘p medal oldi, balki eng qimmat medallar soni bo‘yicha raqiblardan ancha oldinga chiqdi.
U19: yoshlar ham shohsupaning eng yuqorisida
19 yoshgacha bo‘lgan qizlar o‘rtasida ham O‘zbekiston birinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi. Bu toifada vakillarimiz 4 ta oltin va 2 ta kumush medal jamg‘ardi.
Qozog‘iston 3 ta oltin va 3 ta bronza bilan ikkinchi, Hindiston esa 2 ta oltin va 6 ta kumush bilan uchinchi bo‘ldi.
O‘rin
Jamoa
Oltin
Kumush
Bronza
Jami
1
O‘zbekiston
4
2
0
6
2
Qozog‘iston
3
0
3
6
3
Hindiston
2
6
0
8
4
Indoneziya
1
1
0
2
5
Tayvan
0
1
3
4
6
Yaponiya
0
0
4
4
6
Vetnam
0
0
4
4
8
Qirg‘iziston
0
0
2
2
9
Tailand
0
0
1
1
9
Tojikiston
0
0
1
1
9
0
0
1
1
9
Mo‘g‘uliston
0
0
1
1
U19 toifasidagi bu natija yanada muhim. Chunki bugungi yosh chempionlar ertaga U23 va kattalar terma jamoasining asosiy kuchi bo‘lishi mumkin.
Jami 10 ta oltin — katta signal
U19 va U23 toifalari natijasini qo‘shganda, O‘zbekiston qizlari Jakartada 10 ta oltin medal qo‘lga kiritdi.
Bu shunchaki statistika emas. Bu O‘zbekiston qizlar boksi Osiyo miqyosida barqaror tizimga aylanayotganini ko‘rsatadi.
Toifa
Oltin
Kumush
Bronza
Jami
U23
6
1
2
9
U19
4
2
0
6
Jami
10
3
2
15
15 ta medal, shundan 10 tasi oltin — bu juda kuchli natija. Bunday ko‘rsatkich har qanday sport maktabi uchun katta ishonch beradi.
Qozog‘iston va Hindiston asosiy raqib bo‘lib qolmoqda
Har ikki yosh toifasida ham Qozog‘iston ikkinchi, Hindiston uchinchi o‘rinni egalladi. Bu Osiyo qizlar boksidagi asosiy raqobat aynan shu uch mamlakat atrofida shakllanayotganini ko‘rsatadi.
Qozog‘istonda boks maktabi an’anaviy ravishda kuchli. Hindiston esa so‘nggi yillarda ayollar boksida katta o‘sish ko‘rsatmoqda. Shunday raqiblar fonida O‘zbekistonning ikki toifada ham birinchi bo‘lishi alohida e’tirofga loyiq.
Bu natija nima uchun muhim?
Birinchidan, O‘zbekiston qizlari faqat ayrim vaznlarda emas, turli toifalarda medallar olayotgani ko‘rindi.
Ikkinchidan, U19 va U23da bir vaqtning o‘zida birinchi bo‘lish — zaxira tizimi to‘g‘ri ishlayotganini anglatadi.
Uchinchidan, bu natija kattalar terma jamoasi uchun yangi nomlar, yangi raqobat va yangi imkoniyatlar paydo bo‘layotganini ko‘rsatadi.
Erkaklar finallari oldinda
Ma’lumot uchun, Jakartada erkaklar o‘rtasida 19 va 23 yoshgacha bo‘lgan bokschilar ishtirokidagi Osiyo chempionati ham davom etmoqda.
Final janglari 16 iyul kuni bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. Demak, O‘zbekiston boks delegatsiyasi uchun Jakartadagi medallar soni yana oshishi mumkin.
Jakarta — yangi avlodning kuchli bayonoti
O‘zbekiston qizlari Jakarta ringlarida kuchli bayonot berdi: mamlakatimiz boksida nafaqat bugun, balki ertangi kun uchun ham katta zaxira bor.
U23da birinchi o‘rin, U19da birinchi o‘rin va jami 10 ta oltin medal — bu tasodifiy natija emas. Bu mehnat, tayyorgarlik, xarakter va ringdagi ishonch natijasi.
Endi asosiy savol: Jakartada o‘zini ko‘rsatgan bu avlod kattalar terma jamoasida ham Osiyo va jahon shohsupasini zabt eta oladimi?
…