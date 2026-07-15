Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"

·28·Sport
Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"

Jakartada o‘tayotgan boks bo‘yicha 2026 yilgi Osiyo chempionatida O‘zbekiston qizlari katta natija qayd etdi. U23 toifasida ham, U19 toifasida ham vakillarimiz umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.

Ikki yosh toifasi, bitta natija — O‘zbekiston birinchi

Indoneziya poytaxti Jakartada ayollar o‘rtasida 19 va 23 yoshgacha bo‘lgan bokschilar ishtirokidagi Osiyo chempionati yakunlandi.

Eng quvonarlisi, har ikki yosh toifasida ham yetakchilar uchligi bir xil ko‘rinish oldi: O‘zbekiston birinchi, Qozog‘iston ikkinchi, Hindiston uchinchi.

Bu natija o‘zbek qizlar boksida zaxira qanchalik kuchli shakllanayotganini yana bir bor ko‘rsatdi. Endi gap faqat bitta avlod haqida emas — U19 ham, U23 ham Osiyoda yetakchilik qilmoqda.

U23: 6 ta oltin bilan mutlaq yetakchilik

23 yoshgacha bo‘lgan sportchilar o‘rtasida O‘zbekiston terma jamoasi 6 ta oltin, 1 ta kumush va 2 ta bronza medal bilan birinchi o‘rinni egalladi.

Qozog‘iston 3 ta oltin, 3 ta kumush va 2 ta bronza bilan ikkinchi bo‘ldi. Hindiston esa 1 ta oltin, 4 ta kumush va 4 ta bronza bilan uchinchi o‘ringa ko‘tarildi.

O‘rin

Jamoa

Oltin

Kumush

Bronza

Jami

1

O‘zbekiston

6

1

2

9

2

Qozog‘iston

3

3

2

8

3

Hindiston

1

4

4

9

4

Yaponiya

0

1

2

3

5

Mo‘g‘uliston

0

1

0

1

6

Janubiy Koreya

0

0

3

3

7

Indoneziya

0

0

2

2

8

Qirg‘iziston

0

0

1

1

8

Vetnam

0

0

1

1

Bu jadvalda eng muhim raqam — 6 ta oltin. O‘zbekiston nafaqat ko‘p medal oldi, balki eng qimmat medallar soni bo‘yicha raqiblardan ancha oldinga chiqdi.

U19: yoshlar ham shohsupaning eng yuqorisida

19 yoshgacha bo‘lgan qizlar o‘rtasida ham O‘zbekiston birinchi o‘rinni qo‘lga kiritdi. Bu toifada vakillarimiz 4 ta oltin va 2 ta kumush medal jamg‘ardi.

Qozog‘iston 3 ta oltin va 3 ta bronza bilan ikkinchi, Hindiston esa 2 ta oltin va 6 ta kumush bilan uchinchi bo‘ldi.

O‘rin

Jamoa

Oltin

Kumush

Bronza

Jami

1

O‘zbekiston

4

2

0

6

2

Qozog‘iston

3

0

3

6

3

Hindiston

2

6

0

8

4

Indoneziya

1

1

0

2

5

Tayvan

0

1

3

4

6

Yaponiya

0

0

4

4

6

Vetnam

0

0

4

4

8

Qirg‘iziston

0

0

2

2

9

Tailand

0

0

1

1

9

Tojikiston

0

0

1

1

9

Janubiy Koreya

0

0

1

1

9

Mo‘g‘uliston

0

0

1

1

U19 toifasidagi bu natija yanada muhim. Chunki bugungi yosh chempionlar ertaga U23 va kattalar terma jamoasining asosiy kuchi bo‘lishi mumkin.

Jami 10 ta oltin — katta signal

U19 va U23 toifalari natijasini qo‘shganda, O‘zbekiston qizlari Jakartada 10 ta oltin medal qo‘lga kiritdi.

Bu shunchaki statistika emas. Bu O‘zbekiston qizlar boksi Osiyo miqyosida barqaror tizimga aylanayotganini ko‘rsatadi.

Toifa

Oltin

Kumush

Bronza

Jami

U23

6

1

2

9

U19

4

2

0

6

Jami

10

3

2

15

15 ta medal, shundan 10 tasi oltin — bu juda kuchli natija. Bunday ko‘rsatkich har qanday sport maktabi uchun katta ishonch beradi.

Qozog‘iston va Hindiston asosiy raqib bo‘lib qolmoqda

Har ikki yosh toifasida ham Qozog‘iston ikkinchi, Hindiston uchinchi o‘rinni egalladi. Bu Osiyo qizlar boksidagi asosiy raqobat aynan shu uch mamlakat atrofida shakllanayotganini ko‘rsatadi.

Qozog‘istonda boks maktabi an’anaviy ravishda kuchli. Hindiston esa so‘nggi yillarda ayollar boksida katta o‘sish ko‘rsatmoqda. Shunday raqiblar fonida O‘zbekistonning ikki toifada ham birinchi bo‘lishi alohida e’tirofga loyiq.

Bu natija nima uchun muhim?

Birinchidan, O‘zbekiston qizlari faqat ayrim vaznlarda emas, turli toifalarda medallar olayotgani ko‘rindi.

Ikkinchidan, U19 va U23da bir vaqtning o‘zida birinchi bo‘lish — zaxira tizimi to‘g‘ri ishlayotganini anglatadi.

Uchinchidan, bu natija kattalar terma jamoasi uchun yangi nomlar, yangi raqobat va yangi imkoniyatlar paydo bo‘layotganini ko‘rsatadi.

Erkaklar finallari oldinda

Ma’lumot uchun, Jakartada erkaklar o‘rtasida 19 va 23 yoshgacha bo‘lgan bokschilar ishtirokidagi Osiyo chempionati ham davom etmoqda.

Final janglari 16 iyul kuni bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. Demak, O‘zbekiston boks delegatsiyasi uchun Jakartadagi medallar soni yana oshishi mumkin.

Jakarta — yangi avlodning kuchli bayonoti

O‘zbekiston qizlari Jakarta ringlarida kuchli bayonot berdi: mamlakatimiz boksida nafaqat bugun, balki ertangi kun uchun ham katta zaxira bor.

U23da birinchi o‘rin, U19da birinchi o‘rin va jami 10 ta oltin medal — bu tasodifiy natija emas. Bu mehnat, tayyorgarlik, xarakter va ringdagi ishonch natijasi.

Endi asosiy savol: Jakartada o‘zini ko‘rsatgan bu avlod kattalar terma jamoasida ham Osiyo va jahon shohsupasini zabt eta oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 23:43Tuxel Argentinadan qo‘rqmayapti: “Biz tayyormiz”Tuxel Argentinadan qo‘rqmayapti: “Biz tayyormiz”Kecha, 23:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi