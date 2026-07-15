Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzating

45+4⏱
Birinchi bo‘lim yakunlandi. Angliya va Argentina jamoalari tanaffusga durang natija bilan chiqib ketishmoqda.
45+3
Argentina yarim himoyachisi Leandro Paredes qo‘pollik ishlatdi va bosh hakam Ismoil Elfat o‘yinni to‘xtatdi.
45+2
Jud Bellingem (Angliya) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
45+1
Birinchi bo‘limga kamida 3 daqiqa qo‘shib berildi.
42🟨
Hakam Argentina terma jamoasi himoyachisi Lisandro Martinesga sariq kartochka ko‘rsatdi.
39
Enso Fernandes uzoq masofadan chiroyli zarba yo‘lladi. Argentinalik futbolchiga biroz omad yetishmadi, uning zarbasi darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
38🟨
Elliot Anderson (Angliya) hakam tomonidan ogohlantirildi.
37
Ris Jeymsning Angliya terma jamoasi safida amalga oshirgan jarima zarbasidan so‘ng to‘p darvozabonning qo‘llariga kelib tushdi.
36
Ris Jeymsning jarima zarbasidan so‘ng to‘p Argentina darvozaboni qo‘liga borib tushdi.
35
Djed Spens qulay imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo to‘pni jarima maydonchasiga noaniq uzatganidan so‘ng o‘z harakatidan norozi bo‘ldi.
33
Jon Stounz jarima zarbasidan so‘ng to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo to‘p darvoza ustunidan ancha chap tomondan o‘tib ketdi. Argentina darvozaboni o‘yinni darvoza zarbasi bilan boshlaydi.
32🟨
Argentina yarim himoyachisi Enso Fernandes o‘z raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
31
Entoni Gordon raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatgani uchun bosh hakam Ismail Elfat o‘yinni to‘xtatdi va jarima zarbasi belgiladi.
30
Entoni Gordon qo‘pol o‘yini uchun bosh hakam Ismail Elfat tomonidan ogohlantirildi, Angliya darvozasi tomon jarima zarbasi belgilandi.
28
Xulian Alvares jarima maydonchasi ichida raqiblaridan o‘tib ketdi, ammo Lionel Messiga uzatgan pasi juda kuchli bo‘lib chiqdi. To‘p maydonni tark etdi, Angliya darvozaboni o‘yinni zarba bilan boshlaydi.
25⏱
Xakam xushtagini chaldi va futbolchilar kiska muddatli tanaffusga chikishmokda.
25🟨
Ismoil Elfat hushtak chaldi: Juliano Simeone Argentina hujum vaqtida raqibga nisbatan haddan tashqari qo‘pol o‘ynadi va sariq kartochka bilan jazolandi.
24
Argentina jamoasi yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
24
Xuliano Simeone Argentina safida jarima maydonchasiga uzatma bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilar uning yo‘lini to‘sib qolishdi. Argentina jamoasi burchak zarbasi ishlab oldi.
23🟥
Djud Bellingem qo‘pol o‘yini uchun qizil kartochka oldi. Ismoil Elfat maydonda bunday xatti-harakatga yo‘l qo‘ymaydi va qoidabuzarlikni qayd etdi.
22
Morgan Rojers Angliya safida to‘pni egallab, bir raqibini ortda qoldirdi, ammo bosh hakam Ismoil Elfat hujumda qoidabuzarlik qayd etib, o‘yinni to‘xtatdi.
21
Lionel Messi Argentina terma jamoasi hujumida ofsayd holatida qolib ketdi, qanot hakami bayroqchasini ko‘tardi.
20
Ris Jeymsning uzatmasini Emiliano Martines ushlab oldi va inglizlarning hujumi samarasiz yakunlandi.
19
Ris Jeymsning uzatmasini Emiliano Martines egallab oldi va Angliya terma jamoasining hujumi uzilib qoldi.
18
Djed Spens Angliya safida individual reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uning yo‘lini to‘sib, xavfli vaziyat yaratilishiga yo‘l qo‘ymadi.
17
Djed Spens Angliya safida yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uning yo‘lini to‘sib qolib, xavfli vaziyatning oldini oldi.
15
Entoni Gordon o‘zini erkin his qilib, oldinga o‘tmoqchi bo‘lgandi, ammo himoyachilar to‘pni qaytarib, vaziyatni bartaraf etishdi.
14
Entoni Gordon oldinga o‘tib ketishga harakat qildi, biroq raqib himoyachisi to‘pni uzoqlashtirishga erishdi.
13
Argentina terma jamoasi futbolchisi Juliano Simeone o‘yindan tashqari holatda qolgani sababli uchrashuv to‘xtatildi.
10
Elliot Anderson raqib futbolchisiga nisbatan qoidani buzdi va bosh hakam Ismoil Elfat o‘yinni to‘xtatdi.
10
Juliano Simeone to‘p uchun kurashda qoidabuzarlik sodir etdi va o‘yin vaqtincha to‘xtatildi. Argentinalik futbolchi o‘z xatosini tushunib, hech qanday e’tiroz bildirmadi.
9⏱
Angliya terma jamoasi himoyachisi Ris Jeyms qo‘pollik ishlatdi. Hakam Ismoil Elfat hushtak chalib, o‘yinni to‘xtatdi.
8
Deklan Rays burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo Angliya terma jamoasining ushbu hujumi qaytarildi.
7
Morgan Rodjers jarima maydonchasiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo Argentina himoyachilari to‘pni qaytarib qolishdi. Angliya burchak zarbasini ijro etadi.
7
Bosh hakam Ismoil Elfat hushtagini chaldi. Argentina terma jamoasi futbolchisi Juliano Simeone hujumda qoidabuzarlik sodir etdi. Hakamning qarori o‘z o‘rnida bo‘ldi.
6
Xulian Alvares (Argentina) sherigiga to‘pni yetkazib bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilar bunga yo‘l qo‘yishmadi.
5
Djed Spens ajoyib dribling bilan raqib himoyachilarini ortda qoldirishga harakat qildi, ammo himoyachilar to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘lishdi.
3
Enso Fernandes (Argentina) raqibiga nisbatan juda qattiq o‘yin uslubini qo‘llagani uchun qoidani buzdi.
2
Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Leandro Paredes qo‘pol harakati uchun jarima zarbasiga sababchi bo‘ldi. Bosh hakam Ismoil Elfat vaziyatni yaqindan kuzatib bordi.
1⏱
Uchrashuv boshlandi, Angliya va Argentina o‘rtasidagi bahsga start berildi.
23:59⏱
Uchrashuv boshlandi! Argentina o‘yinni markazdan boshlab berdi.
23:56
Bugungi uchrashuvni bosh hakam Ismoil Elfat boshqarib boradi.
23:56
Uchrashuv boshlanish arafasida, siz o‘yin tafsilotlari orqali jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
23:55
Futbol muxlislariga salom! Angliya va Argentina o‘rtasidagi bahsda bo‘lib o‘tayotgan eng qiziqarli va muhim voqealarni sizga jonli tarzda yetkazib beramiz.
…