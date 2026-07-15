Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzating

·110·Sport
Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzating

FIFA 2026 jahon chempionati yarim finalida Angliya va Argentina o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv ertaga, Toshkent vaqti bilan 00:00 da boshlanadi. O‘yin oldidan har ikki jamoaning asosiy tarkibi ma’lum bo‘ldi.

Angliya 4-2-3-1 sxemasida harakat qiladi. Darvozada Jordan Pikford. Himoya chizig‘ida Ris Jeyms, Jon Stounz, Mark Gei va Djed Spens o‘ynaydi. Tayanch yarim himoyada Deklan Rays va Elliot Anderson, ularning oldida Morgan Rodjers, Jud Bellingem va Entoni Gordon joylashadi. Hujum markazida Xarri Keyn maydonga tushadi.

Argentina 4-4-2 sxemasini tanlagan. Darvozani Emiliano Martines qo‘riqlaydi. Himoyada Nikolas Talyafiko, Lisandro Martines, Kristian Romero va Nauel Molina harakat qiladi. Yarim himoyada Enso Fernandes, Aleksis Makallister, Leandro Paredes va Juliano Simeone bor. Hujumda Xulian Alvares va Lionel Messi juftligi o‘ynaydi.

Bu bahs g‘olibi finalda Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi. Ispaniya yarim finalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, hal qiluvchi o‘yinga chiqqan edi.

Saytimizda Angliya va Argentina o‘rtasidagi ushbu o‘yinni jonli matnli translyatsiya qilib boramiz. Uchrashuv davomida gollar, xavfli vaziyatlar, kartochkalar, almashtirishlar va asosiy voqealar tezkor yoritiladi.

Jonli reportaj JONLI
45+4
Birinchi bo‘lim yakunlandi. Angliya va Argentina jamoalari tanaffusga durang natija bilan chiqib ketishmoqda.
45+3
Argentina yarim himoyachisi Leandro Paredes qo‘pollik ishlatdi va bosh hakam Ismoil Elfat o‘yinni to‘xtatdi.
45+2
Jud Bellingem (Angliya) o‘yindan tashqari holatda qoldi.
45+1
Birinchi bo‘limga kamida 3 daqiqa qo‘shib berildi.
42🟨
Hakam Argentina terma jamoasi himoyachisi Lisandro Martinesga sariq kartochka ko‘rsatdi.
39
Enso Fernandes uzoq masofadan chiroyli zarba yo‘lladi. Argentinalik futbolchiga biroz omad yetishmadi, uning zarbasi darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
38🟨
Elliot Anderson (Angliya) hakam tomonidan ogohlantirildi.
37
Ris Jeymsning Angliya terma jamoasi safida amalga oshirgan jarima zarbasidan so‘ng to‘p darvozabonning qo‘llariga kelib tushdi.
36
Ris Jeymsning jarima zarbasidan so‘ng to‘p Argentina darvozaboni qo‘liga borib tushdi.
35
Djed Spens qulay imkoniyatga ega bo‘ldi, ammo to‘pni jarima maydonchasiga noaniq uzatganidan so‘ng o‘z harakatidan norozi bo‘ldi.
33
Jon Stounz jarima zarbasidan so‘ng to‘pga bosh bilan zarba berdi, ammo to‘p darvoza ustunidan ancha chap tomondan o‘tib ketdi. Argentina darvozaboni o‘yinni darvoza zarbasi bilan boshlaydi.
32🟨
Argentina yarim himoyachisi Enso Fernandes o‘z raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Hakam unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
31
Entoni Gordon raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatgani uchun bosh hakam Ismail Elfat o‘yinni to‘xtatdi va jarima zarbasi belgiladi.
30
Entoni Gordon qo‘pol o‘yini uchun bosh hakam Ismail Elfat tomonidan ogohlantirildi, Angliya darvozasi tomon jarima zarbasi belgilandi.
28
Xulian Alvares jarima maydonchasi ichida raqiblaridan o‘tib ketdi, ammo Lionel Messiga uzatgan pasi juda kuchli bo‘lib chiqdi. To‘p maydonni tark etdi, Angliya darvozaboni o‘yinni zarba bilan boshlaydi.
25
Xakam xushtagini chaldi va futbolchilar kiska muddatli tanaffusga chikishmokda.
25🟨
Ismoil Elfat hushtak chaldi: Juliano Simeone Argentina hujum vaqtida raqibga nisbatan haddan tashqari qo‘pol o‘ynadi va sariq kartochka bilan jazolandi.
24
Argentina jamoasi yaxshi harakat qildi va burchak zarbasini ishlab oldi.
24
Xuliano Simeone Argentina safida jarima maydonchasiga uzatma bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilar uning yo‘lini to‘sib qolishdi. Argentina jamoasi burchak zarbasi ishlab oldi.
23🟥
Djud Bellingem qo‘pol o‘yini uchun qizil kartochka oldi. Ismoil Elfat maydonda bunday xatti-harakatga yo‘l qo‘ymaydi va qoidabuzarlikni qayd etdi.
22
Morgan Rojers Angliya safida to‘pni egallab, bir raqibini ortda qoldirdi, ammo bosh hakam Ismoil Elfat hujumda qoidabuzarlik qayd etib, o‘yinni to‘xtatdi.
21
Lionel Messi Argentina terma jamoasi hujumida ofsayd holatida qolib ketdi, qanot hakami bayroqchasini ko‘tardi.
20
Ris Jeymsning uzatmasini Emiliano Martines ushlab oldi va inglizlarning hujumi samarasiz yakunlandi.
19
Ris Jeymsning uzatmasini Emiliano Martines egallab oldi va Angliya terma jamoasining hujumi uzilib qoldi.
18
Djed Spens Angliya safida individual reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uning yo‘lini to‘sib, xavfli vaziyat yaratilishiga yo‘l qo‘ymadi.
17
Djed Spens Angliya safida yakkaxon reyd uyushtirdi, ammo raqib himoyachisi uning yo‘lini to‘sib qolib, xavfli vaziyatning oldini oldi.
15
Entoni Gordon o‘zini erkin his qilib, oldinga o‘tmoqchi bo‘lgandi, ammo himoyachilar to‘pni qaytarib, vaziyatni bartaraf etishdi.
14
Entoni Gordon oldinga o‘tib ketishga harakat qildi, biroq raqib himoyachisi to‘pni uzoqlashtirishga erishdi.
13
Argentina terma jamoasi futbolchisi Juliano Simeone o‘yindan tashqari holatda qolgani sababli uchrashuv to‘xtatildi.
10
Elliot Anderson raqib futbolchisiga nisbatan qoidani buzdi va bosh hakam Ismoil Elfat o‘yinni to‘xtatdi.
10
Juliano Simeone to‘p uchun kurashda qoidabuzarlik sodir etdi va o‘yin vaqtincha to‘xtatildi. Argentinalik futbolchi o‘z xatosini tushunib, hech qanday e’tiroz bildirmadi.
9
Angliya terma jamoasi himoyachisi Ris Jeyms qo‘pollik ishlatdi. Hakam Ismoil Elfat hushtak chalib, o‘yinni to‘xtatdi.
8
Deklan Rays burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo Angliya terma jamoasining ushbu hujumi qaytarildi.
7
Morgan Rodjers jarima maydonchasiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo Argentina himoyachilari to‘pni qaytarib qolishdi. Angliya burchak zarbasini ijro etadi.
7
Bosh hakam Ismoil Elfat hushtagini chaldi. Argentina terma jamoasi futbolchisi Juliano Simeone hujumda qoidabuzarlik sodir etdi. Hakamning qarori o‘z o‘rnida bo‘ldi.
6
Xulian Alvares (Argentina) sherigiga to‘pni yetkazib bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilar bunga yo‘l qo‘yishmadi.
5
Djed Spens ajoyib dribling bilan raqib himoyachilarini ortda qoldirishga harakat qildi, ammo himoyachilar to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘lishdi.
3
Enso Fernandes (Argentina) raqibiga nisbatan juda qattiq o‘yin uslubini qo‘llagani uchun qoidani buzdi.
2
Argentina terma jamoasi yarim himoyachisi Leandro Paredes qo‘pol harakati uchun jarima zarbasiga sababchi bo‘ldi. Bosh hakam Ismoil Elfat vaziyatni yaqindan kuzatib bordi.
1
Uchrashuv boshlandi, Angliya va Argentina o‘rtasidagi bahsga start berildi.
23:59
Uchrashuv boshlandi! Argentina o‘yinni markazdan boshlab berdi.
23:56
Bugungi uchrashuvni bosh hakam Ismoil Elfat boshqarib boradi.
23:56
Uchrashuv boshlanish arafasida, siz o‘yin tafsilotlari orqali jamoalarning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
23:55
Futbol muxlislariga salom! Angliya va Argentina o‘rtasidagi bahsda bo‘lib o‘tayotgan eng qiziqarli va muhim voqealarni sizga jonli tarzda yetkazib beramiz.
AngliyaArgentinaLionel MessiXarri KeynFIFA 2026Ispaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBarselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBugun, 00:38Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi