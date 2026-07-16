Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?

·29·Sport
Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?

Fransiya futboli afsonasi Thierry Henry Jahon chempionati yarim finalida Ispaniya terma jamoasidan qabul qilib olingan magʻlubiyatdan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Kylian Mbappe va uning jamoadoshlari maydonda "La Roja"ga qarshi hech narsa qila olmaganliklarining asosiy sababi raqibning tizimli va uzoq yillik oʻyin falsafasiga ega ekanligidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fox Sports nashriga bergan intervyusida Henry Ispaniyaning 2:0 hisobidagi gʻalabasini mutlaqo adolatli deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, ispanlar nafaqat hisobda, balki oʻyin sifatida ham fransuzlardan ancha ustunlik qilishgan. Goal.com xabar berishicha, sobiq hujumchi Ispaniyaning toʻp nazoratiga asoslangan tizimini alohida eʼtirof etgan.

"Ispanlar toʻpni nazorat qilishdi va nima uchun Yevropa chempioni ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi. Ular har tomonlama ustun edilar va eng kuchli jamoa gʻalaba qozondi. Agar siz oʻyin boshidanoq jarayonga kirishib ketmasangiz, Ispaniyaga qarshi juda qiyin boʻladi. Ular hisobda oldinga chiqib olgach, oʻyinni qaytarib olish deyarli imkonsiz", — deya taʼkidladi Henry.

Ispaniya futbolidagi tizimlilik va oʻzgarmas falsafa

Thierry Henry Ispaniya futbolining barcha darajadagi muvaffaqiyatlari tasodif emasligini tushuntirib berdi. Uning fikricha, ayollar futbolidan tortib, yoshlar oʻrtasidagi turnirlar va Olimpiya oʻyinlarigacha ispanlar bir xil uslubda harakat qilishadi. Bu esa har qanday yangi futbolchining jamoaga tezda moslashib ketishini taʼminlaydi.

"Men ularga qarshi futbolchi sifatida ham, murabbiy sifatida ham oʻynaganman. Barselona safida toʻp surganimda bu tizim ichkaridan qanday ishlashini koʻrganman. Ispaniyada futbolchi 9 yoshidan boshlab nima qilishi kerakligini biladi. Ular maydonda xuddi Fransiya terma jamoasi yoʻqdek toʻp uzatishdi. Bu shunchaki mahorat emas, bu yillar davomida shakllangan futbol DNKsi mahsulidir", — deydi afsonaviy hujumchi.

Henryning soʻzlariga koʻra, Ispaniyaning ikkinchi goli uzoq davom etgan toʻp uzatmalar silsilasidan soʻng kiritilgani bejiz emas. Bu vaziyatda raqib himoyachilari shunchaki toʻp ketidan yugurishga majbur boʻlishgan. U Ispaniya terma jamoasining har qanday tarkib bilan oʻz oʻyinini oʻzgartirmasligini katta yutuq deb hisoblaydi.

Fransiya terma jamoasi uchun ushbu magʻlubiyat katta dars boʻlishi kerak. Henryning fikricha, jamoa sodir boʻlgan voqealarni chuqur tahlil qilishi va yangi "ashaddiy raqib"ga aylangan Ispaniyani magʻlub etish uchun kuchliroq boʻlib qaytishi lozim. Hozirgi kunda Ispaniya futboli jahon sahnasida oʻz gegemonligini oʻrnatishda davom etmoqda.

FransiyaIspaniyaThierry HenryKylian MbappeJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBarselona va Ronald Koeman oʻrtasida nizo: Frenkie de Jong ogʻir jarohat bilan qaytdiBugun, 00:38Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi