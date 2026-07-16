Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?
Fransiya futboli afsonasi Thierry Henry Jahon chempionati yarim finalida Ispaniya terma jamoasidan qabul qilib olingan magʻlubiyatdan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning taʼkidlashicha, Kylian Mbappe va uning jamoadoshlari maydonda "La Roja"ga qarshi hech narsa qila olmaganliklarining asosiy sababi raqibning tizimli va uzoq yillik oʻyin falsafasiga ega ekanligidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fox Sports nashriga bergan intervyusida Henry Ispaniyaning 2:0 hisobidagi gʻalabasini mutlaqo adolatli deb atadi. Uning soʻzlariga koʻra, ispanlar nafaqat hisobda, balki oʻyin sifatida ham fransuzlardan ancha ustunlik qilishgan. Goal.com xabar berishicha, sobiq hujumchi Ispaniyaning toʻp nazoratiga asoslangan tizimini alohida eʼtirof etgan.
"Ispanlar toʻpni nazorat qilishdi va nima uchun Yevropa chempioni ekanliklarini yana bir bor isbotlashdi. Ular har tomonlama ustun edilar va eng kuchli jamoa gʻalaba qozondi. Agar siz oʻyin boshidanoq jarayonga kirishib ketmasangiz, Ispaniyaga qarshi juda qiyin boʻladi. Ular hisobda oldinga chiqib olgach, oʻyinni qaytarib olish deyarli imkonsiz", — deya taʼkidladi Henry.
Ispaniya futbolidagi tizimlilik va oʻzgarmas falsafaThierry Henry Ispaniya futbolining barcha darajadagi muvaffaqiyatlari tasodif emasligini tushuntirib berdi. Uning fikricha, ayollar futbolidan tortib, yoshlar oʻrtasidagi turnirlar va Olimpiya oʻyinlarigacha ispanlar bir xil uslubda harakat qilishadi. Bu esa har qanday yangi futbolchining jamoaga tezda moslashib ketishini taʼminlaydi.
"Men ularga qarshi futbolchi sifatida ham, murabbiy sifatida ham oʻynaganman. Barselona safida toʻp surganimda bu tizim ichkaridan qanday ishlashini koʻrganman. Ispaniyada futbolchi 9 yoshidan boshlab nima qilishi kerakligini biladi. Ular maydonda xuddi Fransiya terma jamoasi yoʻqdek toʻp uzatishdi. Bu shunchaki mahorat emas, bu yillar davomida shakllangan futbol DNKsi mahsulidir", — deydi afsonaviy hujumchi.
Henryning soʻzlariga koʻra, Ispaniyaning ikkinchi goli uzoq davom etgan toʻp uzatmalar silsilasidan soʻng kiritilgani bejiz emas. Bu vaziyatda raqib himoyachilari shunchaki toʻp ketidan yugurishga majbur boʻlishgan. U Ispaniya terma jamoasining har qanday tarkib bilan oʻz oʻyinini oʻzgartirmasligini katta yutuq deb hisoblaydi.
Fransiya terma jamoasi uchun ushbu magʻlubiyat katta dars boʻlishi kerak. Henryning fikricha, jamoa sodir boʻlgan voqealarni chuqur tahlil qilishi va yangi "ashaddiy raqib"ga aylangan Ispaniyani magʻlub etish uchun kuchliroq boʻlib qaytishi lozim. Hozirgi kunda Ispaniya futboli jahon sahnasida oʻz gegemonligini oʻrnatishda davom etmoqda.
…