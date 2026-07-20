Kylian Mbappe tarixiy natija qayd etdi: 2026-yilgi JChda 10 ta gol va ikkinchi "Oltin butsa"
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatini shaxsiy rekordlar bilan yakunladi. "Real Madrid" hujumchisi turnir davomida raqiblar darvozasiga 10 ta gol urib, musobaqaning eng yaxshi toʻpurari sifatida "Oltin butsa" sovrinini qoʻlga kiritdi. Bu uning faoliyatidagi ikkinchi shunday yutuqdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mbappe sakkizta uchrashuvda 10 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shu tariqa, u 1970-yildagi jahon chempionatida nemis afsonasi Gerd Muller tomonidan oʻrnatilgan natijani takrorladi. Soʻnggi 50 yildan ortiq vaqt ichida hech bir futbolchi bir turnirning oʻzida ikki xonali sonli gol urishga erisha olmagan edi.
Tarixiy natija va jamoaviy omadsizlikGoal.com nashrining xabar berishicha, Kylian Mbappe oʻzining oʻninchi golini Angliyaga qarshi kechgan uchinchi oʻrin uchun bahsda kiritdi. Garchi hujumchi ushbu oʻyinda dubl qayd etgan boʻlsa-da, "uch ranglilar" 4:6 hisobida magʻlub boʻlib, turnirni toʻrtinchi oʻrinda yakunladilar. Yarim finalda boʻlajak chempion — Ispaniyaga imkoniyatni boy bergan Fransiya uchun bu natija kutilganidan pastroq boʻldi.
Mbappening toʻpurarlik poygasidagi yoʻli guruh bosqichidayoq shiddatli boshlangan edi. U Senegal va Iroq terma jamoalari bilan oʻyinlarda dubl qayd etib, oʻzining jiddiy niyatini namoyish etdi. Pley-off bosqichida ham barqarorlikni saqlab qolgan hujumchi Shvetsiya (dubl), Paragvay va Marokash darvozasini ishgʻol qildi.
Mbappening munosabatiGarchi shaxsiy yutuqlar borasida tarix yozilgan boʻlsa-da, Fransiya sardori buni katta quvonch bilan kutib olmadi. Oʻyindan keyingi intervyusida u jamoaviy muvaffaqiyat muhimroq ekanini taʼkidladi.
"Jahon chempionatida bunchalik koʻp gol urish, shubhasiz, sizni yangi darajaga olib chiqadi. Ammo men toʻpurar boʻlishdan koʻra, finalda oʻynashni afzal koʻrgan boʻlardim. Faoliyatimni yakunlaganimda bu meros sifatida qolishi yaxshi, biroq hozir bu meni unchalik quvontirmayapti", — dedi Mbappe matbuot anjumanida.
Endilikda Kylian Mbappe oʻz klubi "Real Madrid" ixtiyoriga qaytadi. Uning navbatdagi maqsadi — klub miqyosidagi gʻalabalar orqali terma jamoadagi omadsizlikni unutish va kelgusi yirik turnirlarda Fransiyani yana taxtga qaytarish boʻladi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Mbappening bu natijasi jahon futbolidagi yangi davr — rekordlar yangilanishi davri sifatida talqin etilmoqda.
…