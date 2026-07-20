Kylian Mbappe tarixiy natija qayd etdi: 2026-yilgi JChda 10 ta gol va ikkinchi "Oltin butsa"

·37·Sport
Kylian Mbappe tarixiy natija qayd etdi: 2026-yilgi JChda 10 ta gol va ikkinchi "Oltin butsa"

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe 2026-yilgi jahon chempionatini shaxsiy rekordlar bilan yakunladi. "Real Madrid" hujumchisi turnir davomida raqiblar darvozasiga 10 ta gol urib, musobaqaning eng yaxshi toʻpurari sifatida "Oltin butsa" sovrinini qoʻlga kiritdi. Bu uning faoliyatidagi ikkinchi shunday yutuqdir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mbappe sakkizta uchrashuvda 10 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Shu tariqa, u 1970-yildagi jahon chempionatida nemis afsonasi Gerd Muller tomonidan oʻrnatilgan natijani takrorladi. Soʻnggi 50 yildan ortiq vaqt ichida hech bir futbolchi bir turnirning oʻzida ikki xonali sonli gol urishga erisha olmagan edi.

Tarixiy natija va jamoaviy omadsizlik

Goal.com nashrining xabar berishicha, Kylian Mbappe oʻzining oʻninchi golini Angliyaga qarshi kechgan uchinchi oʻrin uchun bahsda kiritdi. Garchi hujumchi ushbu oʻyinda dubl qayd etgan boʻlsa-da, "uch ranglilar" 4:6 hisobida magʻlub boʻlib, turnirni toʻrtinchi oʻrinda yakunladilar. Yarim finalda boʻlajak chempion — Ispaniyaga imkoniyatni boy bergan Fransiya uchun bu natija kutilganidan pastroq boʻldi.

Mbappening toʻpurarlik poygasidagi yoʻli guruh bosqichidayoq shiddatli boshlangan edi. U Senegal va Iroq terma jamoalari bilan oʻyinlarda dubl qayd etib, oʻzining jiddiy niyatini namoyish etdi. Pley-off bosqichida ham barqarorlikni saqlab qolgan hujumchi Shvetsiya (dubl), Paragvay va Marokash darvozasini ishgʻol qildi.

Mbappening munosabati

Garchi shaxsiy yutuqlar borasida tarix yozilgan boʻlsa-da, Fransiya sardori buni katta quvonch bilan kutib olmadi. Oʻyindan keyingi intervyusida u jamoaviy muvaffaqiyat muhimroq ekanini taʼkidladi.

"Jahon chempionatida bunchalik koʻp gol urish, shubhasiz, sizni yangi darajaga olib chiqadi. Ammo men toʻpurar boʻlishdan koʻra, finalda oʻynashni afzal koʻrgan boʻlardim. Faoliyatimni yakunlaganimda bu meros sifatida qolishi yaxshi, biroq hozir bu meni unchalik quvontirmayapti", — dedi Mbappe matbuot anjumanida.

Endilikda Kylian Mbappe oʻz klubi "Real Madrid" ixtiyoriga qaytadi. Uning navbatdagi maqsadi — klub miqyosidagi gʻalabalar orqali terma jamoadagi omadsizlikni unutish va kelgusi yirik turnirlarda Fransiyani yana taxtga qaytarish boʻladi. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Mbappening bu natijasi jahon futbolidagi yangi davr — rekordlar yangilanishi davri sifatida talqin etilmoqda.

Kylian MbappeJCh-2026FransiyaReal MadridOltin Butsa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionati yakunlari: Rodri oltin toʻpni qoʻlga kiritdi, Ispaniya sovrinlarni supurib oldiJahon chempionati yakunlari: Rodri oltin toʻpni qoʻlga kiritdi, Ispaniya sovrinlarni supurib oldiBugun, 06:33Ispaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldiIspaniya Argentinani mag‘lub etib, JCH-2026 chempioni bo‘ldiBugun, 03:17Lionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLionel Messi va Argentina magʻlubiyatga uchradi: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 03:10Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Del Boske 2010 yilgi chempion jamoani hozirgi bilan nega taqqoslamadi?Kecha, 23:10Kapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKapello uch dahoni atadi, Yamalga alohida baho berdiKecha, 23:04Rodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiRodri final oldidan jamoadoshlarini bir xavfdan ogohlantirdiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi