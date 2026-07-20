Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...
Argentina milliy jamoasining JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lishidan keyin futbolchilarning bir qismi vataniga qaytmadi. Lionel Messi hamda yana to‘qqiz nafar o‘yinchi AQSHda qolish, klubi ixtiyoriga borish yoki ta’tilni boshlashga qaror qilgan.
TyC Sports ma’lumotiga ko‘ra, Argentinaga terma jamoaning 16 nafar futbolchisi qaytgan. Messining vataniga uchmagani esa uning AQSHda faoliyat yuritayotgani bilan bog‘liq.
Messi va De Paul AQSHda qoldi
Lionel Messi «Inter Mayami» klubi sharafini himoya qiladi. Shu sabab jahon chempionatidan keyin uning Argentinaga borish o‘rniga AQSHda qolgani xabar qilinmoqda.
U bilan birga klubdagi jamoadoshi Rodrigo de Paul ham AQSHda qolgan futbolchilar qatoriga kiritilgan.
Qolgan ayrim o‘yinchilar esa o‘z klublari joylashgan mamlakatlarga yo‘l olgan yoki qisqa muddatli ta’tilga chiqqan. Shu bois ularning Argentinaga qaytmaganini jamoadan norozilik yoki finaldagi mag‘lubiyatga munosabat sifatida talqin qilish uchun asos yo‘q.
Vataniga 16 nafar futbolchi qaytdi
Jahon chempionati yakunidan so‘ng Argentina delegatsiyasining bir qismi mamlakatga qaytdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, samolyotda jami 16 nafar futbolchi bo‘lgan.
Ularni Argentinada muxlislar kutib olgan. Biroq 2022 yilgi chempionlikdan keyingi ommaviy bayramlardan farqli ravishda, bu safar jamoa kumush medallar bilan qaytdi.
Amaldagi jahon chempioni finalgacha yetib borgan bo‘lsa-da, qo‘shimcha vaqtda urilgan yagona gol hal qiluvchi bo‘ldi.
Final Messi uchun omadsiz kechdi
Ispaniyaga qarshi bahsning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlandi. Qo‘shimcha bo‘limlarda Ferran Torres Argentina darvozasini ishg‘ol qilib, Ispaniyaga chempionlikni olib berdi.
Ushbu uchrashuv Messi uchun JCH–2026dagi eng samarasiz bahs bo‘ldi. Argentina sardori turnirda ilk bor gol yoki golli uzatma qayd eta olmadi.
Shunga qaramay, 39 yoshli futbolchi mundialni yuqori shaxsiy ko‘rsatkichlar bilan yakunladi. U sakkizta gol urdi va to‘rtta assist amalga oshirib, jamoasining finalgacha yetib borishida muhim rol o‘ynadi.
To‘purarlik rekordi ham qo‘ldan ketdi
Finaldan keyin Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purar maqomini ham boy berdi. Uni Fransiya hujumchisi Kilian Mbappe bir gol farqi bilan ortda qoldirdi.
Messi finalda raqib darvozasini ishg‘ol qilganida, rekord uchun kurashda vaziyat yana o‘zgarishi mumkin edi. Ammo Ispaniya himoyasi Argentina yetakchisining imkoniyatlarini cheklab qo‘ydi.
Messining keyingi rejasi qanday?
Argentina finalda chempionlikni boy berdi, ammo Messi va bir qator futbolchilar uchun klub mavsumi tez orada davom etadi. Shu sabab ular milliy jamoa bilan Buenos-Ayresga qaytish o‘rniga o‘z rejalari asosida harakat qilgan.
Messining AQSHda qolishi kutilmagan norozilik emas, balki uning «Inter Mayami»dagi faoliyati bilan bog‘liq oddiy qaror sifatida ko‘rilmoqda. Endi asosiy e’tibor uning JCH–2026dan keyingi klubdagi holati va Argentina termasidagi kelajagiga qaratiladi.
…