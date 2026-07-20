Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...

·61·Sport
Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...

Argentina milliy jamoasining JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lishidan keyin futbolchilarning bir qismi vataniga qaytmadi. Lionel Messi hamda yana to‘qqiz nafar o‘yinchi AQSHda qolish, klubi ixtiyoriga borish yoki ta’tilni boshlashga qaror qilgan.

TyC Sports ma’lumotiga ko‘ra, Argentinaga terma jamoaning 16 nafar futbolchisi qaytgan. Messining vataniga uchmagani esa uning AQSHda faoliyat yuritayotgani bilan bog‘liq.

Messi va De Paul AQSHda qoldi

Lionel Messi «Inter Mayami» klubi sharafini himoya qiladi. Shu sabab jahon chempionatidan keyin uning Argentinaga borish o‘rniga AQSHda qolgani xabar qilinmoqda.

U bilan birga klubdagi jamoadoshi Rodrigo de Paul ham AQSHda qolgan futbolchilar qatoriga kiritilgan.

Qolgan ayrim o‘yinchilar esa o‘z klublari joylashgan mamlakatlarga yo‘l olgan yoki qisqa muddatli ta’tilga chiqqan. Shu bois ularning Argentinaga qaytmaganini jamoadan norozilik yoki finaldagi mag‘lubiyatga munosabat sifatida talqin qilish uchun asos yo‘q.

Vataniga 16 nafar futbolchi qaytdi

Jahon chempionati yakunidan so‘ng Argentina delegatsiyasining bir qismi mamlakatga qaytdi. Ma’lumotlarga ko‘ra, samolyotda jami 16 nafar futbolchi bo‘lgan.

Ularni Argentinada muxlislar kutib olgan. Biroq 2022 yilgi chempionlikdan keyingi ommaviy bayramlardan farqli ravishda, bu safar jamoa kumush medallar bilan qaytdi.

Amaldagi jahon chempioni finalgacha yetib borgan bo‘lsa-da, qo‘shimcha vaqtda urilgan yagona gol hal qiluvchi bo‘ldi.

Final Messi uchun omadsiz kechdi

Ispaniyaga qarshi bahsning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlandi. Qo‘shimcha bo‘limlarda Ferran Torres Argentina darvozasini ishg‘ol qilib, Ispaniyaga chempionlikni olib berdi.

Ushbu uchrashuv Messi uchun JCH–2026dagi eng samarasiz bahs bo‘ldi. Argentina sardori turnirda ilk bor gol yoki golli uzatma qayd eta olmadi.

Shunga qaramay, 39 yoshli futbolchi mundialni yuqori shaxsiy ko‘rsatkichlar bilan yakunladi. U sakkizta gol urdi va to‘rtta assist amalga oshirib, jamoasining finalgacha yetib borishida muhim rol o‘ynadi.

To‘purarlik rekordi ham qo‘ldan ketdi

Finaldan keyin Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purar maqomini ham boy berdi. Uni Fransiya hujumchisi Kilian Mbappe bir gol farqi bilan ortda qoldirdi.

Messi finalda raqib darvozasini ishg‘ol qilganida, rekord uchun kurashda vaziyat yana o‘zgarishi mumkin edi. Ammo Ispaniya himoyasi Argentina yetakchisining imkoniyatlarini cheklab qo‘ydi.

Messining keyingi rejasi qanday?

Argentina finalda chempionlikni boy berdi, ammo Messi va bir qator futbolchilar uchun klub mavsumi tez orada davom etadi. Shu sabab ular milliy jamoa bilan Buenos-Ayresga qaytish o‘rniga o‘z rejalari asosida harakat qilgan.

Messining AQSHda qolishi kutilmagan norozilik emas, balki uning «Inter Mayami»dagi faoliyati bilan bog‘liq oddiy qaror sifatida ko‘rilmoqda. Endi asosiy e’tibor uning JCH–2026dan keyingi klubdagi holati va Argentina termasidagi kelajagiga qaratiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...Bugun, 23:14Tottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdiTottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdiBugun, 22:57Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...Bugun, 22:26Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...Bugun, 22:22O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumO‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumBugun, 22:16Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Bugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi