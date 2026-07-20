Tottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdi

·24·Sport
Tottenxem Lukas Bergvall uchun Nyukasl taklif qilgan 46 million funtni rad etdi

Londonning Tottenxem klubi oʻzining iqtidorli yarim himoyachisi Lukas Bergvall borasidagi yirik taklifni rad etdi. Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Nyukasl yosh shvetsiyalik futbolchi uchun 46 million funt sterling miqdorida mablagʻ taklif qilgan, biroq "shporlar" rahbariyati ushbu kelishuvga rozilik bermagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 20 yoshli futbolchining oʻzi jamoada kam oʻyin amaliyotiga ega boʻlayotganidan xavotirda va boshqa klubga oʻtish variantlarini koʻrib chiqishga tayyor. Shunga qaramay, Tottenxem rahbariyati va futbolchi oʻrtasida uning kelajagi borasida hali aniq muloqot boʻlib oʻtmagan. Bergvall yoz boshida klub rahbarlariga asosiy tarkibdagi oʻrni borasida xavotirlarini bildirgan edi.

Raqobat va murabbiy oʻzgarishi

Oʻtgan mavsumda Bergvall barcha turnirlarda 33 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, mart oyida Roberto De Zerbi jamoaga kelganidan soʻng uning holati oʻzgardi. U yangi murabbiy qoʻl ostida faqat bir marta asosiy tarkibda maydonga tushdi. Mavsumning soʻnggi oltita oʻyinida esa bor-yoʻgʻi 51 daqiqa harakat qilgan, xolos.

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan jihat shundaki, Tottenxem joriy transfer oynasida markaziy yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun qariyb 200 million funt sarfladi. Xususan, Nyukasl jamoasidan Sandro Tonali va Vest Xemdan Mateus Fernandesning transfer qilinishi Bergvall uchun asosiy tarkibga kirish imkoniyatlarini yanada kamaytirishi mumkin.

Uzoq muddatli shartnoma va xalqaro eʼtirof

Tottenxemning Nyukasl taklifini rad etishi klub hali ham yosh futbolchini qadrlashidan dalolat beradi. Qolaversa, Bergvallning amaldagi shartnomasi 2031-yilgacha moʻljallangan, bu esa London klubiga muzokaralarda ustunlik beradi. 2024-yilda Shvetsiyaning Yurgorden klubidan 8,5 million funt evaziga kelgan futbolchi hozirga qadar Londonliklar safida 78 ta oʻyin oʻtkazishga ulgurdi.

Lukas Bergvall xalqaro maydonda ham oʻzini koʻrsatishga ulgurdi. U Shvetsiya terma jamoasi safida oʻtgan jahon chempionatida ishtirok etib, turnir tarixidagi eng yosh shvetsiyalik futbolchiga aylandi. Hozirda uning hisobida terma jamoa safida 14 ta oʻyin mavjud. Ayni damda Nyukasl bilan bir qatorda Nottingem Forest ham futbolchiga qiziqish bildirmoqda.

TottenxemNyukaslTransferlarLukas BergvallAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...Messi va 9 nafar futbolchi Argentinaga qaytmadi: sababi ma’lum...Bugun, 23:21JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...JCH–2030da 64 jamoa bo‘ladimi? Muhim izoh bor...Bugun, 23:14Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...Gvardiola Italiyaga yaqinlashdimi? Barselonada uchrashuv bo‘ldi...Bugun, 22:26Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...Shomurodovning goli JCH–2026da eng chiroylisi bo‘lishi mumkin...Bugun, 22:22O‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumO‘zbekiston FIFA reytingida 10 pog‘ona pastladi: sabab ma’lumBugun, 22:16Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Zabihillo O‘rinboyev «Navbahor»dan ketib, yangi klubga o‘tdi...Bugun, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi