Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...

·41·Sport
Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...

JCH–2026 finalida Ispaniyaga ikkinchi chempionlikni olib kelgan Ferran Torres futbol tarixidagi noyob natijani takrorladi. «Barselona» hujumchisi zaxiradan maydonga tushib, mundial finalida g‘alaba golini urgan atigi ikkinchi futbolchiga aylandi.

Qizig‘i, bundan avvalgi shunday voqea ham Argentinaga qarshi finalda sodir bo‘lgandi. O‘shanda qahramon Mario Gyotse edi, bu safar esa futbol taqdiri Torresni tanladi.

106-daqiqada Ispaniya kutgan lahza keldi

Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi hal qiluvchi uchrashuvning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlandi. Bahs penaltilar seriyasi tomon ketayotgandek ko‘ringan bir paytda zaxiradan tushgan Ferran Torres o‘z imkoniyatini kutdi.

106-daqiqada ispaniyalik hujumchi Emiliano Martines darvozasini ishg‘ol qilib, finaldagi yagona golga mualliflik qildi. Ushbu zarba Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alaba va tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.

Torres final davomida Ispaniyaning raqib darvozasi tomon yo‘llagan 20-zarbasini golga aylantirdi. U maydonga tushgach, hujum chizig‘iga tezlik va keskinlik qo‘shib, uzoq vaqt ochilmagan Argentina himoyasini buzdi.

Gyotse ham Argentinani jazolagandi

Ferran Torresdan avval mundial finalida zaxiradan tushib, g‘alaba golini urgan yagona futbolchi Mario Gyotse edi.

Germaniyalik futbolchi JCH–2014 finalida 88-daqiqada maydonga tushgan va qo‘shimcha vaqtning 113-daqiqasida Argentina darvozasini ishg‘ol qilgandi. Germaniya o‘sha gol evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, to‘rtinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritgan.

Oradan 12 yil o‘tib, deyarli xuddi shu ssenariy takrorlandi:

  • har ikki futbolchi finalni zaxira o‘rindig‘ida boshladi;

  • har ikkisi qo‘shimcha vaqtda g‘alaba golini urdi;

  • har ikki uchrashuvda raqib Argentina edi;

  • har ikki final 1:0 hisobida yakunlandi.

Gyotse va Torres turnir davomida doimo birinchi planda bo‘lmagan, ammo eng katta sahnada faoliyatidagi muhim golni urishga muvaffaq bo‘lgan.

Muhim farq: finalda gol urgan birinchi zaxira futbolchisi emas

Ferran Torres mundial finalida zaxiradan tushib gol urgan ikkinchi futbolchi emas, balki g‘alaba golini urgan ikkinchi zaxira futbolchisi hisoblanadi.

Niderlandiyalik Dik Nanninga 1978 yilgi finalda zaxiradan maydonga tushib, Argentinaga qarshi hisobni tenglashtirgan. Biroq Niderlandiya qo‘shimcha vaqtda 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan. Italiyalik Alessandro Altobelli va germaniyalik Rudi Fyoller ham finallarda zaxiradan tushib gol urgan, ammo ularning gollari chempionlikni bevosita hal qilmagan.

Shu bois Torresning natijasi alohida maqomga ega: u bir harakat bilan jamoasini jahon chempioniga aylantirdi.

Finalning eng yaxshi futbolchisi

Hal qiluvchi gol va maydonga tushganidan keyingi faol o‘yini Ferran Torresga uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sovrinini ham olib keldi. FIFA har bir JCH–2026 uchrashuvidan keyin rasmiy ravishda eng yaxshi futbolchini aniqlab bordi.

Torres uchun bu shunchaki yana bir gol emasdi. Uning nomi endi Andres Inesta qatorida Ispaniyaga jahon chempionligini olib kelgan futbolchi sifatida tilga olinadi.

2010 yilda Inesta qo‘shimcha vaqtda Niderlandiyani jazolagan bo‘lsa, 2026 yilda bu vazifani Ferran Torres bajardi. Futbol ba’zan qahramonni 90 daqiqa davomida qidiradi — keyin u zaxira o‘rindig‘idan chiqib, barchasini bitta zarba bilan hal qiladi.

Ferran TorresMario GötzeIspaniyaArgentinaBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldiRodri – JCh-2026ning eng yaxshi futbolchisi, Kylian Mbappe esa toʻpurar boʻldiBugun, 09:15Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!Ferran Torres 106-daqiqada tarix yozdi: Ispaniya chempion!Bugun, 08:59Otamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladiOtamendi va Rodri oʻrtasida janjal: Argentinalik himoyachi raqiblarini aybladiBugun, 08:37Lionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlariLionel Messi tanqidlar ostida: Jahon chempionati finalidagi bahsli vaziyat tafsilotlariBugun, 08:34JCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiJCH-2026ning eng yaxshilari ma’lum bo‘ldi: Rodri bosh sovrinni qo‘lga kiritdiBugun, 08:34Yamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliYamal va Messi tarixi: 19 yosh, 19 raqam va 19 iyul finaliBugun, 08:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi