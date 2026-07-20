Ferran Torres Gyotsening yo‘lini takrorladi: noyob rekord...
JCH–2026 finalida Ispaniyaga ikkinchi chempionlikni olib kelgan Ferran Torres futbol tarixidagi noyob natijani takrorladi. «Barselona» hujumchisi zaxiradan maydonga tushib, mundial finalida g‘alaba golini urgan atigi ikkinchi futbolchiga aylandi.
Qizig‘i, bundan avvalgi shunday voqea ham Argentinaga qarshi finalda sodir bo‘lgandi. O‘shanda qahramon Mario Gyotse edi, bu safar esa futbol taqdiri Torresni tanladi.
106-daqiqada Ispaniya kutgan lahza keldi
Ispaniya va Argentina o‘rtasidagi hal qiluvchi uchrashuvning asosiy vaqti 0:0 hisobida yakunlandi. Bahs penaltilar seriyasi tomon ketayotgandek ko‘ringan bir paytda zaxiradan tushgan Ferran Torres o‘z imkoniyatini kutdi.
106-daqiqada ispaniyalik hujumchi Emiliano Martines darvozasini ishg‘ol qilib, finaldagi yagona golga mualliflik qildi. Ushbu zarba Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alaba va tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.
Torres final davomida Ispaniyaning raqib darvozasi tomon yo‘llagan 20-zarbasini golga aylantirdi. U maydonga tushgach, hujum chizig‘iga tezlik va keskinlik qo‘shib, uzoq vaqt ochilmagan Argentina himoyasini buzdi.
Gyotse ham Argentinani jazolagandi
Ferran Torresdan avval mundial finalida zaxiradan tushib, g‘alaba golini urgan yagona futbolchi Mario Gyotse edi.
Germaniyalik futbolchi JCH–2014 finalida 88-daqiqada maydonga tushgan va qo‘shimcha vaqtning 113-daqiqasida Argentina darvozasini ishg‘ol qilgandi. Germaniya o‘sha gol evaziga 1:0 hisobida g‘alaba qozonib, to‘rtinchi jahon chempionligini qo‘lga kiritgan.
Oradan 12 yil o‘tib, deyarli xuddi shu ssenariy takrorlandi:
har ikki futbolchi finalni zaxira o‘rindig‘ida boshladi;
har ikkisi qo‘shimcha vaqtda g‘alaba golini urdi;
har ikki uchrashuvda raqib Argentina edi;
har ikki final 1:0 hisobida yakunlandi.
Gyotse va Torres turnir davomida doimo birinchi planda bo‘lmagan, ammo eng katta sahnada faoliyatidagi muhim golni urishga muvaffaq bo‘lgan.
Muhim farq: finalda gol urgan birinchi zaxira futbolchisi emas
Ferran Torres mundial finalida zaxiradan tushib gol urgan ikkinchi futbolchi emas, balki g‘alaba golini urgan ikkinchi zaxira futbolchisi hisoblanadi.
Niderlandiyalik Dik Nanninga 1978 yilgi finalda zaxiradan maydonga tushib, Argentinaga qarshi hisobni tenglashtirgan. Biroq Niderlandiya qo‘shimcha vaqtda 1:3 hisobida mag‘lub bo‘lgan. Italiyalik Alessandro Altobelli va germaniyalik Rudi Fyoller ham finallarda zaxiradan tushib gol urgan, ammo ularning gollari chempionlikni bevosita hal qilmagan.
Shu bois Torresning natijasi alohida maqomga ega: u bir harakat bilan jamoasini jahon chempioniga aylantirdi.
Finalning eng yaxshi futbolchisi
Hal qiluvchi gol va maydonga tushganidan keyingi faol o‘yini Ferran Torresga uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sovrinini ham olib keldi. FIFA har bir JCH–2026 uchrashuvidan keyin rasmiy ravishda eng yaxshi futbolchini aniqlab bordi.
Torres uchun bu shunchaki yana bir gol emasdi. Uning nomi endi Andres Inesta qatorida Ispaniyaga jahon chempionligini olib kelgan futbolchi sifatida tilga olinadi.
2010 yilda Inesta qo‘shimcha vaqtda Niderlandiyani jazolagan bo‘lsa, 2026 yilda bu vazifani Ferran Torres bajardi. Futbol ba’zan qahramonni 90 daqiqa davomida qidiradi — keyin u zaxira o‘rindig‘idan chiqib, barchasini bitta zarba bilan hal qiladi.
…