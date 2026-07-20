Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi finaldan so‘ng og‘ir tan olish qildi

·61·Sport
Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi finaldan so‘ng og‘ir tan olish qildi

Argentina milliy jamoasi JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, ketma-ket ikkinchi chempionlik imkoniyatini qo‘ldan boy berdi. Uchrashuvdan keyin Lionel Skaloni futbolchilarining kurashi va finalgacha bosib o‘tgan yo‘lini alohida e’tirof etdi.

Murabbiy mag‘lubiyatdan qattiq qayg‘uda ekanini yashirmadi. Biroq u natijadan qat’i nazar, jamoasi bilan faxrlanishini ta’kidladi.

«Yigitlarga cheksiz minnatdorman»

Skalonining aytishicha, jahon chempionati finaligacha yetib kelish katta mehnat, sabr va jismoniy kuch talab qilgan.

«Hozir men qayg‘udaman, ammo eng avvalo, yigitlarga cheksiz minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki bu bosqichgacha yetib kelish juda katta mehnat talab qildi», — dedi u.

Argentina musobaqaga amaldagi jahon chempioni sifatida kelgan va yana hal qiluvchi bahsgacha yetib borgandi. Biroq bu safar bosh sovrin Ispaniyaga nasib etdi.

Skaloni mag‘lubiyatni munosib qabul qilishga chaqirdi

Argentina bosh murabbiyi g‘alabani nishonlash qanchalik muhim bo‘lsa, og‘ir mag‘lubiyatni to‘g‘ri qabul qilish ham shunchalik zarurligini ta’kidladi.

«Biz g‘alaba qozonganimizda qanday munosib bo‘lsak, mag‘lubiyatni ham shunday munosib qabul qilishimiz kerak. Biz nimaga erishganimizni esdan chiqarmaymiz».

Ushbu so‘zlar jamoaning finaldagi natijasi avvalgi yutuqlarni yo‘qqa chiqarmasligini anglatdi. Skaloni uchun Argentinaning yana bir bor mundial finaliga yetib kelgani ham katta natija bo‘lib qolmoqda.

Jarohatlar va charchoq ta’sir qildi

Mutaxassis hal qiluvchi uchrashuvda jamoa rejasiga kutilmagan muammolar ta’sir qilganini ham aytdi.

«Biz kutmagan holda muhim pozitsiyalarda jarohatlarga duch keldik. Futbolchilar juda qattiq charchashdi, ular maydonda so‘nggi kuchlarini ham ishga solishdi».

Skaloni aniq qaysi futbolchilarning jarohati nazarda tutilganini ochiqlamadi. Ammo uning so‘zlaridan Argentina finalni jismoniy jihatdan og‘ir holatda o‘tkazgani anglashiladi.

Argentina kuboksiz, ammo boshi baland qaytdi

Finalda g‘alaba qozonish uchun Argentina barcha imkoniyatini ishga soldi, ammo Ispaniya himoyasini yorib o‘ta olmadi. Skaloni esa futbolchilarining harakati va xarakteridan norozi emasligini bildirdi.

Mundial Argentina uchun kumush medal bilan yakunlandi. Endi jamoa oldida asosiy vazifa — og‘ir mag‘lubiyatdan keyin o‘zini tiklash va yangi maqsadlar sari harakat qilish.

Skalonining fikri aniq: kubok qo‘ldan ketdi, ammo ushbu jamoa bosib o‘tgan yo‘l qadri yo‘qolmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaBugun, 10:57Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiMartines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiBugun, 10:53Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiYamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiBugun, 10:44JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)Bugun, 10:41Messi finalda yutqazdi, ammo JCH-2026 turnirining eng yaxshisi bo‘ldiMessi finalda yutqazdi, ammo JCH-2026 turnirining eng yaxshisi bo‘ldiBugun, 10:23De la Fuente final oldidan futbolchilarga aytgan bir gapni ochiqladiDe la Fuente final oldidan futbolchilarga aytgan bir gapni ochiqladiBugun, 10:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi