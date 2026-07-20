Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi finaldan so‘ng og‘ir tan olish qildi
Argentina milliy jamoasi JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, ketma-ket ikkinchi chempionlik imkoniyatini qo‘ldan boy berdi. Uchrashuvdan keyin Lionel Skaloni futbolchilarining kurashi va finalgacha bosib o‘tgan yo‘lini alohida e’tirof etdi.
Murabbiy mag‘lubiyatdan qattiq qayg‘uda ekanini yashirmadi. Biroq u natijadan qat’i nazar, jamoasi bilan faxrlanishini ta’kidladi.
«Yigitlarga cheksiz minnatdorman»
Skalonining aytishicha, jahon chempionati finaligacha yetib kelish katta mehnat, sabr va jismoniy kuch talab qilgan.
«Hozir men qayg‘udaman, ammo eng avvalo, yigitlarga cheksiz minnatdorchilik bildirmoqchiman. Chunki bu bosqichgacha yetib kelish juda katta mehnat talab qildi», — dedi u.
Argentina musobaqaga amaldagi jahon chempioni sifatida kelgan va yana hal qiluvchi bahsgacha yetib borgandi. Biroq bu safar bosh sovrin Ispaniyaga nasib etdi.
Skaloni mag‘lubiyatni munosib qabul qilishga chaqirdi
Argentina bosh murabbiyi g‘alabani nishonlash qanchalik muhim bo‘lsa, og‘ir mag‘lubiyatni to‘g‘ri qabul qilish ham shunchalik zarurligini ta’kidladi.
«Biz g‘alaba qozonganimizda qanday munosib bo‘lsak, mag‘lubiyatni ham shunday munosib qabul qilishimiz kerak. Biz nimaga erishganimizni esdan chiqarmaymiz».
Ushbu so‘zlar jamoaning finaldagi natijasi avvalgi yutuqlarni yo‘qqa chiqarmasligini anglatdi. Skaloni uchun Argentinaning yana bir bor mundial finaliga yetib kelgani ham katta natija bo‘lib qolmoqda.
Jarohatlar va charchoq ta’sir qildi
Mutaxassis hal qiluvchi uchrashuvda jamoa rejasiga kutilmagan muammolar ta’sir qilganini ham aytdi.
«Biz kutmagan holda muhim pozitsiyalarda jarohatlarga duch keldik. Futbolchilar juda qattiq charchashdi, ular maydonda so‘nggi kuchlarini ham ishga solishdi».
Skaloni aniq qaysi futbolchilarning jarohati nazarda tutilganini ochiqlamadi. Ammo uning so‘zlaridan Argentina finalni jismoniy jihatdan og‘ir holatda o‘tkazgani anglashiladi.
Argentina kuboksiz, ammo boshi baland qaytdi
Finalda g‘alaba qozonish uchun Argentina barcha imkoniyatini ishga soldi, ammo Ispaniya himoyasini yorib o‘ta olmadi. Skaloni esa futbolchilarining harakati va xarakteridan norozi emasligini bildirdi.
Mundial Argentina uchun kumush medal bilan yakunlandi. Endi jamoa oldida asosiy vazifa — og‘ir mag‘lubiyatdan keyin o‘zini tiklash va yangi maqsadlar sari harakat qilish.
Skalonining fikri aniq: kubok qo‘ldan ketdi, ammo ushbu jamoa bosib o‘tgan yo‘l qadri yo‘qolmaydi.
…