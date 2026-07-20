De la Fuente final oldidan futbolchilarga aytgan bir gapni ochiqladi

·61·Sport
De la Fuente final oldidan futbolchilarga aytgan bir gapni ochiqladi

Ispaniya milliy jamoasi JCH–2026 finalida Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi. Hal qiluvchi uchrashuvdan keyin bosh murabbiy Luis de la Fuente futbolchilarni maydonga qanday so‘zlar bilan olib chiqqanini ma’lum qildi.

Mutaxassis final oldidan jamoasiga oddiy g‘alaba emas, Ispaniya futboli tarixida yangi sahifa ochish imkoniyati turganini eslatgan.

«Biz tarix yaratish uchun maydonga tushyapmiz»

De la Fuentening aytishicha, u final boshlanishidan avval futbolchilarga qisqa, ammo ta’sirli murojaat qilgan.

«Men ularga shunday dedim: “Janoblar, biz tarix yaratish uchun maydonga tushyapmiz va buni amalga oshirishimiz kerak”».

Ispaniya asosiy vaqtda Argentina darvozasiga yo‘l topa olmadi. Hisob 0:0 bo‘lib turgan bir paytda uchrashuv taqdiri qo‘shimcha bo‘limlarga qoldi.

Qo‘shimcha vaqtda reja o‘zgarmadi

Ispaniya bosh murabbiyi tanaffusda futbolchilarni ehtiyotkorlikka chaqirmaganini ta’kidladi. Aksincha, ulardan avvalgi sur’at va ishonchni saqlab qolishni so‘ragan.

«Qo‘shimcha vaqtda ularga shu ruhda davom etishlari kerakligini aytdim, chunki biz raqibdan kuchliroq edik», — dedi murabbiy.

Ispaniyaning bosimi 106-daqiqada natija berdi. Ferran Torres kiritgan yagona gol jamoaga jahon chempionligini taqdim etdi.

Futbolchilar kutilmagan savol berdi

G‘alabadan keyin ayrim ispaniyalik futbolchilar murabbiy oldiga kelib, keyingi maqsad haqida so‘rashgan.

«Ayrim futbolchilar oldimga kelib: “Endi yana nimani yutishimiz kerak?” deb so‘rashdi. Men esa: “Sentyabrdagi o‘yinni”, deya javob berdim».

Bu javob de la Fuentening jamoadagi talabchanlikni pasaytirish niyati yo‘qligini ko‘rsatdi. Uning uchun jahon chempionligi katta yutuq, ammo keyingi o‘yinga tayyorgarlik yana noldan boshlanadi.

Ispaniya yangi sovrinlarga ko‘z tikmoqda

De la Fuente jamoaning hozirgi muvaffaqiyatini yakuniy manzil emas, yangi bosqichning boshlanishi sifatida baholadi.

«Biz hali yana juda ko‘p sovrinlarni qo‘lga kiritishimiz kerak».

Ispaniya 2010 yildan keyin ilk bor mundial kubogini ko‘tardi. Endi de la Fuente boshchiligidagi jamoa chempionlik kayfiyatiga berilib ketmasdan, keyingi uchrashuvlar va yangi musobaqalarga e’tibor qaratishi kerak bo‘ladi.

Final oldidan aytilgan «tarix yaratish» so‘zlari amalga oshdi. Ammo murabbiyning futbolchilarga bergan keyingi javobi Ispaniyaning ishtahasi hali qonmaganini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Bugun, 11:22Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiMessi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiBugun, 11:18Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiNiderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiBugun, 11:17Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaBugun, 10:57Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiMartines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiBugun, 10:53Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiYamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiBugun, 10:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi