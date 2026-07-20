De la Fuente final oldidan futbolchilarga aytgan bir gapni ochiqladi
Ispaniya milliy jamoasi JCH–2026 finalida Argentinani 1:0 hisobida mag‘lub etib, tarixida ikkinchi marta jahon chempioniga aylandi. Hal qiluvchi uchrashuvdan keyin bosh murabbiy Luis de la Fuente futbolchilarni maydonga qanday so‘zlar bilan olib chiqqanini ma’lum qildi.
Mutaxassis final oldidan jamoasiga oddiy g‘alaba emas, Ispaniya futboli tarixida yangi sahifa ochish imkoniyati turganini eslatgan.
«Biz tarix yaratish uchun maydonga tushyapmiz»
De la Fuentening aytishicha, u final boshlanishidan avval futbolchilarga qisqa, ammo ta’sirli murojaat qilgan.
«Men ularga shunday dedim: “Janoblar, biz tarix yaratish uchun maydonga tushyapmiz va buni amalga oshirishimiz kerak”».
Ispaniya asosiy vaqtda Argentina darvozasiga yo‘l topa olmadi. Hisob 0:0 bo‘lib turgan bir paytda uchrashuv taqdiri qo‘shimcha bo‘limlarga qoldi.
Qo‘shimcha vaqtda reja o‘zgarmadi
Ispaniya bosh murabbiyi tanaffusda futbolchilarni ehtiyotkorlikka chaqirmaganini ta’kidladi. Aksincha, ulardan avvalgi sur’at va ishonchni saqlab qolishni so‘ragan.
«Qo‘shimcha vaqtda ularga shu ruhda davom etishlari kerakligini aytdim, chunki biz raqibdan kuchliroq edik», — dedi murabbiy.
Ispaniyaning bosimi 106-daqiqada natija berdi. Ferran Torres kiritgan yagona gol jamoaga jahon chempionligini taqdim etdi.
Futbolchilar kutilmagan savol berdi
G‘alabadan keyin ayrim ispaniyalik futbolchilar murabbiy oldiga kelib, keyingi maqsad haqida so‘rashgan.
«Ayrim futbolchilar oldimga kelib: “Endi yana nimani yutishimiz kerak?” deb so‘rashdi. Men esa: “Sentyabrdagi o‘yinni”, deya javob berdim».
Bu javob de la Fuentening jamoadagi talabchanlikni pasaytirish niyati yo‘qligini ko‘rsatdi. Uning uchun jahon chempionligi katta yutuq, ammo keyingi o‘yinga tayyorgarlik yana noldan boshlanadi.
Ispaniya yangi sovrinlarga ko‘z tikmoqda
De la Fuente jamoaning hozirgi muvaffaqiyatini yakuniy manzil emas, yangi bosqichning boshlanishi sifatida baholadi.
«Biz hali yana juda ko‘p sovrinlarni qo‘lga kiritishimiz kerak».
Ispaniya 2010 yildan keyin ilk bor mundial kubogini ko‘tardi. Endi de la Fuente boshchiligidagi jamoa chempionlik kayfiyatiga berilib ketmasdan, keyingi uchrashuvlar va yangi musobaqalarga e’tibor qaratishi kerak bo‘ladi.
Final oldidan aytilgan «tarix yaratish» so‘zlari amalga oshdi. Ammo murabbiyning futbolchilarga bergan keyingi javobi Ispaniyaning ishtahasi hali qonmaganini ko‘rsatdi.
…