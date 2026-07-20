JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
JCH-2026. Final
Jahon chempionatining finalida Ispaniya terma jamoasi Argentinani qo‘shimcha bo‘limlarda 1:0 hisobida mag‘lub etib, JCH-2026 bosh sovrinini qo‘lga kiritdi.
Uchrashuv taqdiri qo‘shimcha bo‘limlarda hal bo‘ldi. 106-daqiqada Niko Uilyamsning uzatmasidan so‘ng Ferran Torres aniq zarba yo‘llab, bahsdagi yagona golga mualliflik qildi.
JCH-2026. Final
Ispaniya - Argentina 1:0
Gol: Ferran Torres 106
Chetlatish: Enso Fernandes 90+3 (Argentina).
Shu tariqa, Ispaniya JCH-2026 g‘olibiga aylandi. Argentina esa amaldagi chempion sifatida bu safar kumush medallar bilan cheklandi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…