Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladi

·29·Sport
Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladi

Argentina milliy jamoasi JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Ammo jamoa darvozaboni Emiliano Martines hal qiluvchi bahsda jahon chempionatlari tarixiga kirgan natijani qayd etdi.

«Aston Villa» posboni uchrashuv davomida 11 marta seyv amalga oshirdi. Bu mundial finallari tarixida bir darvozabon tomonidan qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.

Martines Argentinani uzoq vaqt o‘yinda ushlab turdi

Ispaniya final davomida raqib darvozasiga bosimni muntazam oshirib bordi. Argentina himoyasi qiyin vaziyatlarda qolgan paytlarda Martines bir necha bor jamoasini muqarrar goldan qutqardi.

Uning ishonchli harakatlari tufayli asosiy vaqtda hisob ochilmadi. Ispaniya futbolchilari yaratgan ko‘plab xavfli vaziyatlar argentinalik darvozabonning seyvlari bilan yakunlandi.

Shu tariqa, chempionlik taqdiri qo‘shimcha bo‘limlarga qoldi.

11-seyv ham mag‘lubiyatdan qutqara olmadi

Martines finalda deyarli barcha zarbalarni qaytargan bo‘lsa-da, qo‘shimcha vaqtda Ispaniya baribir maqsadiga erishdi.

106-daqiqada Ferran Torres Argentina darvozasini ishg‘ol qilib, uchrashuvdagi yagona golni urdi. Qolgan vaqtda Janubiy Amerika vakillari hisobni tenglashtira olmadi va 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.

Shunday qilib, Martinesning rekord ko‘rsatkichi Argentinaga kubok olib kelmadi. Biroq uning finaldagi o‘yini jamoaning so‘nggi daqiqalargacha chempionlik uchun kurashishiga imkon berdi.

Mundial finallari tarixida yangi rekord

Jahon chempionati finali har qanday darvozabon uchun eng katta bosim kuzatiladigan uchrashuvlardan biri hisoblanadi. Bunday bahsda 11 ta zarbani qaytarish Martinesning katta hajmda ish bajarganini ko‘rsatadi.

U nafaqat Argentina tarkibidagi eng faol futbolchilardan biri bo‘ldi, balki mundial finallari statistikasida ham yangi cho‘qqi o‘rnatdi.

Final natijasi argentinaliklar uchun og‘riqli bo‘lsa-da, Martinesning shaxsiy ko‘rsatkichi musobaqaning eng e’tiborli voqealaridan biri sifatida tarixda qoladi.

Ispaniya ikkinchi bor jahon chempioni

Ispaniya 1:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempionligini qo‘lga kiritdi.

Jamoa ilk bor 2010 yil Janubiy Afrika Respublikasida o‘tkazilgan mundialda bosh sovringa ega chiqqandi. O‘shanda ispanlar finalda Niderlandiyani ham qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etgan.

Oradan 16 yil o‘tib tarix deyarli takrorlandi: yana 0:0 hisobida yakunlangan asosiy vaqt, yana qo‘shimcha bo‘lim va yana Ispaniya foydasiga urilgan yagona gol.

Bu safar kubok Ispaniyaga nasib etdi, ammo finalning eng katta qarshiligini ko‘rsatgan futbolchilaridan biri Emiliano Martines bo‘ldi. U jamoasini mag‘lubiyatdan qutqara olmadi, lekin 11 seyv bilan mundial tarixiga o‘z nomini yozib qo‘ydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Din Xyoysen Mourinoni hayratda qoldirdi: sabab JCH-2026dagi alam...Bugun, 11:22Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiMessi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadiBugun, 11:18Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiNiderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiBugun, 11:17Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaBugun, 10:57Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiYamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiBugun, 10:44JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)Bugun, 10:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi