Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladi
Argentina milliy jamoasi JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Ammo jamoa darvozaboni Emiliano Martines hal qiluvchi bahsda jahon chempionatlari tarixiga kirgan natijani qayd etdi.
«Aston Villa» posboni uchrashuv davomida 11 marta seyv amalga oshirdi. Bu mundial finallari tarixida bir darvozabon tomonidan qayd etilgan eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.
Martines Argentinani uzoq vaqt o‘yinda ushlab turdi
Ispaniya final davomida raqib darvozasiga bosimni muntazam oshirib bordi. Argentina himoyasi qiyin vaziyatlarda qolgan paytlarda Martines bir necha bor jamoasini muqarrar goldan qutqardi.
Uning ishonchli harakatlari tufayli asosiy vaqtda hisob ochilmadi. Ispaniya futbolchilari yaratgan ko‘plab xavfli vaziyatlar argentinalik darvozabonning seyvlari bilan yakunlandi.
Shu tariqa, chempionlik taqdiri qo‘shimcha bo‘limlarga qoldi.
11-seyv ham mag‘lubiyatdan qutqara olmadi
Martines finalda deyarli barcha zarbalarni qaytargan bo‘lsa-da, qo‘shimcha vaqtda Ispaniya baribir maqsadiga erishdi.
106-daqiqada Ferran Torres Argentina darvozasini ishg‘ol qilib, uchrashuvdagi yagona golni urdi. Qolgan vaqtda Janubiy Amerika vakillari hisobni tenglashtira olmadi va 0:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
Shunday qilib, Martinesning rekord ko‘rsatkichi Argentinaga kubok olib kelmadi. Biroq uning finaldagi o‘yini jamoaning so‘nggi daqiqalargacha chempionlik uchun kurashishiga imkon berdi.
Mundial finallari tarixida yangi rekord
Jahon chempionati finali har qanday darvozabon uchun eng katta bosim kuzatiladigan uchrashuvlardan biri hisoblanadi. Bunday bahsda 11 ta zarbani qaytarish Martinesning katta hajmda ish bajarganini ko‘rsatadi.
U nafaqat Argentina tarkibidagi eng faol futbolchilardan biri bo‘ldi, balki mundial finallari statistikasida ham yangi cho‘qqi o‘rnatdi.
Final natijasi argentinaliklar uchun og‘riqli bo‘lsa-da, Martinesning shaxsiy ko‘rsatkichi musobaqaning eng e’tiborli voqealaridan biri sifatida tarixda qoladi.
Ispaniya ikkinchi bor jahon chempioni
Ispaniya 1:0 hisobidagi g‘alabadan so‘ng o‘z tarixida ikkinchi marta jahon chempionligini qo‘lga kiritdi.
Jamoa ilk bor 2010 yil Janubiy Afrika Respublikasida o‘tkazilgan mundialda bosh sovringa ega chiqqandi. O‘shanda ispanlar finalda Niderlandiyani ham qo‘shimcha vaqtda 1:0 hisobida mag‘lub etgan.
Oradan 16 yil o‘tib tarix deyarli takrorlandi: yana 0:0 hisobida yakunlangan asosiy vaqt, yana qo‘shimcha bo‘lim va yana Ispaniya foydasiga urilgan yagona gol.
Bu safar kubok Ispaniyaga nasib etdi, ammo finalning eng katta qarshiligini ko‘rsatgan futbolchilaridan biri Emiliano Martines bo‘ldi. U jamoasini mag‘lubiyatdan qutqara olmadi, lekin 11 seyv bilan mundial tarixiga o‘z nomini yozib qo‘ydi.
…