Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasi
«Manchester Siti» o‘zi uchun to‘liq muvaffaqiyatli bo‘lmagan joriy mavsumdan keyin jiddiy o‘zgarishlarga yuz tutmoqda. Klubni o‘n yil davomida boshqargan Pep Gvardiolaning ketishi jamoaning sitima-tizimiga ta’sir ko‘rsatmay qolmaydi.
Ayni paytda «shaharliklar» boshqaruvini Gvardiolaning shogirdlaridan biri bo‘lgan Enso Mareska qabul qilib olgan. Tabiiyki, o‘zbekistonlik futbol ishqibozlarini Gvardiola qo‘l ostida porlay boshlagan Abduqodir Husanovning yangi murabbiy qo‘l ostidagi kelajagi juda qiziqtirmoqda:
«Husanov Mareskaning o‘yin uslubiga mos keladimi?»
«Yangi murabbiy unga ishonch bildiradimi?»
«Abduqodir o‘tgan mavsumdagidek muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘ladimi?»
Zamin.uz ekspertlarning mazkur masala bo‘yicha tahlillari va Husanov «Siti»ning asosiy tarkibida mustahkam o‘rin egallashi uchun nimalar qilishi kerakligi haqidagi xulosalarni taqdim etadi.
Enso Mareska uslubi va Abduqodir Husanov imkoniyatlari
Ekspertlarning ta’kidlashicha, agar pozitsion futbol maktabiga mansub murabbiy haqida gapirilsa, Enso Mareska tizimi Abduqodir Husanovga umuman olganda juda mos keladi. Mareska qo‘llaydigan model kuchli va aniq jihatlarga tayanadi:
Yuqori himoya chizig‘i: Jamoa maydonning yuqori qismida o‘ynaydi va orqada katta hudud qoldiradi.
Duellardagi jasorat: Himoyachilardan juda katta tezkorlik va yakkakurashlarda (duellarda) jasorat talab etiladi.
Tezkor markaziy himoyachi: Bunday taktik modelda tezkor markaziy himoyachi asosiy zaruratga aylanadi.
Husanov mukammallashtirishi kerak bo‘lgan 3 ta asosiy jihat
Faqat boshqalarning xatosini tuzatadigan «o‘t o‘chiruvchi» himoyachi bo‘lib qolmasligi uchun Abduqodir Husanov o‘z o‘yinida yana 3 ta muhim jihatni rivojlantirishi lozim:
№
Rang va komponent
Nimalarni yaxshilashi kerak?
1
To‘p bilan tezkor qaror qabul qilish
Jon Stounz darajasiga chiqishi shart emas, lekin qachon qisqa o‘ynash, qachon oldinga siljish va qachon tavakkal qilmaslikni tezroq tushunishni o‘rganishi kerak.
2
Pozitsion barqarorlik
Tezkor himoyachilar «hamma joyga ulguraman» degan ortiqcha ishonchga berilishi mumkin. Top-darajada esa vaziyatni oldindan baholab, avvaldan to‘g‘ri pozitsiya egallash muhim.
3
Kommunikatsiya va muloqot
Angliyada himoyachi uchun til, ovoz va maydonda sheriklarni boshqarish tezlik kabi muhim. «Siti»dagi debyuti uning til va jamoa talablariga moslashishi og‘ir kechganini ko‘rsatgan.
Xulosa
Agar Abduqodir ushbu uchta elementni o‘z o‘yiniga tatbiq eta olsa, italiyalik mutaxassis Enso Mareska uchun juda foydali va kerakli futbolchiga aylanadi. U Ruben Diash yoki Jon Stounzning nusxasi bo‘lish shart emas — u o‘zining alohida profili, ya’ni tezkor, duellarda kuchli va gibrid himoyachi sifatida «Manchester Siti»da o‘z nomini mustahkamlay olishi mumkin.
…