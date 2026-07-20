Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasi

·50·Sport
Husanov Mareska tizimiga mos tushadimi? «Siti»dagi o‘zbek yulduzining 3 ta asosiy vazifasi

«Manchester Siti» o‘zi uchun to‘liq muvaffaqiyatli bo‘lmagan joriy mavsumdan keyin jiddiy o‘zgarishlarga yuz tutmoqda. Klubni o‘n yil davomida boshqargan Pep Gvardiolaning ketishi jamoaning sitima-tizimiga ta’sir ko‘rsatmay qolmaydi.

Ayni paytda «shaharliklar» boshqaruvini Gvardiolaning shogirdlaridan biri bo‘lgan Enso Mareska qabul qilib olgan. Tabiiyki, o‘zbekistonlik futbol ishqibozlarini Gvardiola qo‘l ostida porlay boshlagan Abduqodir Husanovning yangi murabbiy qo‘l ostidagi kelajagi juda qiziqtirmoqda:

  • «Husanov Mareskaning o‘yin uslubiga mos keladimi?»

  • «Yangi murabbiy unga ishonch bildiradimi?»

  • «Abduqodir o‘tgan mavsumdagidek muntazam o‘yin amaliyotiga ega bo‘ladimi?»

Zamin.uz ekspertlarning mazkur masala bo‘yicha tahlillari va Husanov «Siti»ning asosiy tarkibida mustahkam o‘rin egallashi uchun nimalar qilishi kerakligi haqidagi xulosalarni taqdim etadi.

Enso Mareska uslubi va Abduqodir Husanov imkoniyatlari

Ekspertlarning ta’kidlashicha, agar pozitsion futbol maktabiga mansub murabbiy haqida gapirilsa, Enso Mareska tizimi Abduqodir Husanovga umuman olganda juda mos keladi. Mareska qo‘llaydigan model kuchli va aniq jihatlarga tayanadi:

  • Yuqori himoya chizig‘i: Jamoa maydonning yuqori qismida o‘ynaydi va orqada katta hudud qoldiradi.

  • Duellardagi jasorat: Himoyachilardan juda katta tezkorlik va yakkakurashlarda (duellarda) jasorat talab etiladi.

  • Tezkor markaziy himoyachi: Bunday taktik modelda tezkor markaziy himoyachi asosiy zaruratga aylanadi.

Husanov mukammallashtirishi kerak bo‘lgan 3 ta asosiy jihat

Faqat boshqalarning xatosini tuzatadigan «o‘t o‘chiruvchi» himoyachi bo‘lib qolmasligi uchun Abduqodir Husanov o‘z o‘yinida yana 3 ta muhim jihatni rivojlantirishi lozim:

Rang va komponent

Nimalarni yaxshilashi kerak?

1

To‘p bilan tezkor qaror qabul qilish

Jon Stounz darajasiga chiqishi shart emas, lekin qachon qisqa o‘ynash, qachon oldinga siljish va qachon tavakkal qilmaslikni tezroq tushunishni o‘rganishi kerak.

2

Pozitsion barqarorlik

Tezkor himoyachilar «hamma joyga ulguraman» degan ortiqcha ishonchga berilishi mumkin. Top-darajada esa vaziyatni oldindan baholab, avvaldan to‘g‘ri pozitsiya egallash muhim.

3

Kommunikatsiya va muloqot

Angliyada himoyachi uchun til, ovoz va maydonda sheriklarni boshqarish tezlik kabi muhim. «Siti»dagi debyuti uning til va jamoa talablariga moslashishi og‘ir kechganini ko‘rsatgan.

Xulosa

Agar Abduqodir ushbu uchta elementni o‘z o‘yiniga tatbiq eta olsa, italiyalik mutaxassis Enso Mareska uchun juda foydali va kerakli futbolchiga aylanadi. U Ruben Diash yoki Jon Stounzning nusxasi bo‘lish shart emas — u o‘zining alohida profili, ya’ni tezkor, duellarda kuchli va gibrid himoyachi sifatida «Manchester Siti»da o‘z nomini mustahkamlay olishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiLamine Yamal 19 yoshida futbolni “tugatdi”: Ispaniya jahon chempioni boʻldiBugun, 12:59Harry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiHarry Kane: Tomas Tuxel Angliya terma jamoasini yangi choʻqqilarga olib chiqa oladiBugun, 12:55Ispaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunIspaniya jahon chempioni: Argentina va Lionel Messi uchun alamli yakunBugun, 12:39Jahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionJahon chempionati: Lionel Messi koʻz yoshlari bilan xayrlashdi, Ispaniya — yangi chempionBugun, 12:38FIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiFIFA atrofida yangi mashmasha: Yevropa kengashi Infantinoni tanqid qildiBugun, 12:33Mag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiMag‘lubiyatdan keyin Argentina terma jamoasi Messini yolg‘iz qoldirmadiBugun, 12:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi