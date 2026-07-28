Chelsiks yovvoyi oʻyinda gʻalaba qozondi va Xabi Alonso muvaffaqiyatli boshladi

·42·Sport
Chelsiks yovvoyi oʻyinda gʻalaba qozondi va Xabi Alonso muvaffaqiyatli boshladi

Xabi Alonso Londondagi faoliyatini juda esda qolarli va gʻayrioddiy oʻyin bilan boshladi. Goal.com xabar berishicha, uning boshqaruvidagi Chelsi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Avstraliyaning Vestern Sidney Uonderers jamoasini 6:4 hisobida magʻlub etdi. Sidneydagi Accor stadionida boʻlib oʻtgan 10 ta gol urilgan bu shiddatli bahs muxlislarga haqiqiy teatrni taqdim etdi, biroq himoyadagi jiddiy kamchiliklar murabbiy uchun jiddiy boshqotirmani keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin oʻtkazilgan maydon avvalgi dam olish kunlarida oʻtkazilgan regbi oʻyinlari sababli bir muncha eskirgan va ogʻir holatda edi. Shunga qaramay, Chelsi yosh futbolchilar hamda Tosin Adarabioyo, Liam Delap va Dario Essugo kabi tajribali oʻyinchilardan iborat tarkibni maydonga tushirdi. Debyutant Dastan Satpayev londonliklarni erta hisobda oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, avstraliyaliklar raqib xatolaridan unumli foydalanib, uchrashuvni chinakam tartibsiz va shiddatli toʻqnashuvga aylantirishdi.

Himoyadagi muammolar va besh marotaba oʻzgargan ustunlik

Qiziqarlisi shundaki, uchrashuv davomida hisobdagi ustunlik naqd besh marta oʻzgardi. Avstraliya klubi futbolchilari Entoni Pantsoopulos va Aydan Xammond Chelsi himoyasidagi qoʻpol xatolardan foydalanib gol urishdi, shuningdek, omadsiz qaytarilgan toʻpdan soʻng Dilan Skikluna mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Yosh himoya chizigʻi oʻyin davomida oqsoqlangani Xabi Alonsoni ikkinchi boʻlimda asosiy tarkib futbolchilarini maydonga tushirishga majbur qildi.

Shunga qaramay, xatolar davom etdi. Estevaoning qoʻpol xatosi tufayli avan Lual Robert Sanches darvozasini yana bir bor ishgʻol qildi. Biroq Chelsi jamoasining hujum chizigʻidagi ulkan salohiyati va zaxiradan maydonga tushgan isteʼdodli Jeymey Gittensning gollari jamoani qutqarib qoldi.

Joao Pedro xet-triki va yakuniy gʻalaba

Uchrashuvning asosiy qahramoni braziliyalik hujumchi Joao Pedro boʻldi. U oʻyin oxirida qisqa fursat ichida ketma-ket uchta gol urib, xet-trikka erishdi va hisobni Chelsi foydasiga hal qildi. Bu gʻalaba Xabi Alonso uchun murabbiylik debyutini gʻalabali boshlash imkonini berdi.

Oʻyindan keyin Xabi Alonso matbuot anjumanida Joao Pedroning oʻyinidan mamnunligini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, braziliyalik futbolchi oʻta ochkoʻz va mavsumda koʻplab gollar urishga oʻta qatʼiy bel bogʻlagan. Shunga qaramay, APL boshlanishi oldidan Chelsi himoyasidagi teshiklar murabbiylar shtabini jiddiy oʻylantirishi aniq.

Xabi AlonsoChelsiJoao PedroFutbolAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiRuben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdiBugun, 20:52Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi