Chelsiks yovvoyi oʻyinda gʻalaba qozondi va Xabi Alonso muvaffaqiyatli boshladi
Xabi Alonso Londondagi faoliyatini juda esda qolarli va gʻayrioddiy oʻyin bilan boshladi. Goal.com xabar berishicha, uning boshqaruvidagi Chelsi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida Avstraliyaning Vestern Sidney Uonderers jamoasini 6:4 hisobida magʻlub etdi. Sidneydagi Accor stadionida boʻlib oʻtgan 10 ta gol urilgan bu shiddatli bahs muxlislarga haqiqiy teatrni taqdim etdi, biroq himoyadagi jiddiy kamchiliklar murabbiy uchun jiddiy boshqotirmani keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin oʻtkazilgan maydon avvalgi dam olish kunlarida oʻtkazilgan regbi oʻyinlari sababli bir muncha eskirgan va ogʻir holatda edi. Shunga qaramay, Chelsi yosh futbolchilar hamda Tosin Adarabioyo, Liam Delap va Dario Essugo kabi tajribali oʻyinchilardan iborat tarkibni maydonga tushirdi. Debyutant Dastan Satpayev londonliklarni erta hisobda oldinga olib chiqqan boʻlsa-da, avstraliyaliklar raqib xatolaridan unumli foydalanib, uchrashuvni chinakam tartibsiz va shiddatli toʻqnashuvga aylantirishdi.
Himoyadagi muammolar va besh marotaba oʻzgargan ustunlikQiziqarlisi shundaki, uchrashuv davomida hisobdagi ustunlik naqd besh marta oʻzgardi. Avstraliya klubi futbolchilari Entoni Pantsoopulos va Aydan Xammond Chelsi himoyasidagi qoʻpol xatolardan foydalanib gol urishdi, shuningdek, omadsiz qaytarilgan toʻpdan soʻng Dilan Skikluna mezbonlarni oldinga olib chiqdi. Yosh himoya chizigʻi oʻyin davomida oqsoqlangani Xabi Alonsoni ikkinchi boʻlimda asosiy tarkib futbolchilarini maydonga tushirishga majbur qildi.
Shunga qaramay, xatolar davom etdi. Estevaoning qoʻpol xatosi tufayli avan Lual Robert Sanches darvozasini yana bir bor ishgʻol qildi. Biroq Chelsi jamoasining hujum chizigʻidagi ulkan salohiyati va zaxiradan maydonga tushgan isteʼdodli Jeymey Gittensning gollari jamoani qutqarib qoldi.
Joao Pedro xet-triki va yakuniy gʻalabaUchrashuvning asosiy qahramoni braziliyalik hujumchi Joao Pedro boʻldi. U oʻyin oxirida qisqa fursat ichida ketma-ket uchta gol urib, xet-trikka erishdi va hisobni Chelsi foydasiga hal qildi. Bu gʻalaba Xabi Alonso uchun murabbiylik debyutini gʻalabali boshlash imkonini berdi.
Oʻyindan keyin Xabi Alonso matbuot anjumanida Joao Pedroning oʻyinidan mamnunligini yashirmadi. Uning taʼkidlashicha, braziliyalik futbolchi oʻta ochkoʻz va mavsumda koʻplab gollar urishga oʻta qatʼiy bel bogʻlagan. Shunga qaramay, APL boshlanishi oldidan Chelsi himoyasidagi teshiklar murabbiylar shtabini jiddiy oʻylantirishi aniq.
…