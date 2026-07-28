Hannah Xempton Chelsi bilan shartnomani uzaytirdi

·37·Sport
Hannah Xempton Chelsi bilan shartnomani uzaytirdi

Angliya terma jamoasi darvozaboni Hannah Xempton oʻz kelajagini Chelsi klubiga bogʻlab, jamoa bilan yangi ikki yillik shartnoma imzoladi. Goal.com xabar berishicha, mazkur kelishuv London klubi uchun tarkibdagi oʻtish davri va muxlislar xavotirlari fonida juda muhim qadam boʻldi va u gʻarbiy Londonda 2028-yil yozigacha qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Futbolchining avvalgi shartnomasi joriy mavsum oxirida yakuniga yetishi kerak edi. 2025–2026-yilgi mavsumdagi biroz qiyinchiliklardan soʻng, 25 yoshli posbon bilan yangi bitim tuzish klub rahbariyatining ustuvor vazifalaridan biri boʻlib turgandi. 2023-yilda Aston Villa safidan Chelsi safiga koʻchib oʻtgan darvozabon qisqa vaqt ichida jahon futbolining eng ishonchli posbonlaridan biriga aylandi.

Barqarorlik va yangi maqsadlar

Hannah Xemptonning klubda qolishi jiddiy oʻzgarishlarni boshdan kechirayotgan jamoaga zarur boʻlgan barqarorlikni taqdim etadi. London klubining rasmiy saytiga bergan intervyusida futbolchi oʻzining bu qaroridan nihoyatda mamnun ekanini yashirmadi va Chelsi uning uchun Angliyadagi orzusidagi jamoa ekanini taʼkidladi.

Midlenddan Londonga koʻchib oʻtish uning uchun ilk bor ota-ona uyidan uzoqlashish boʻlganini eslagan posbon, klubdagi muhit unga oʻzini uydagidek his qilishiga yordam berganini aytdi. U nafaqat oʻyinchi, balki inson sifatida ham oʻsishda davom etishini, jamoani avvalgi muvaffaqiyatli choʻqqilariga qaytarish uchun bor kuchini berishini bildirdi.

Sovrinlar va shaxsiy yutuqlar

Gʻarbiy Londonga kelganidan buyon Hannah Xempton beshta yirik sovrinni qoʻlga kiritdi. Ular orasida 2024–2025-yilgi mavsumdagi magʻlubiyatsiz ichki trebl hamda WSL Oltin qoʻlqop mukofotlari bor. Shuningdek, uning xalqaro maydondagi va terma jamoadagi yorqin oʻyinlari munosib eʼtirof etilib, oʻtgan yili Ballon d'Or marosimida nufuzli Yashin Trophy mukofoti bilan taqdirlangan edi.

OAVda tarqalgan ayrim xabarlar va qiyinchiliklarga qaramay, Hannah maydondagi oʻyin darajasini aslo tushirgani yoʻq. U oʻz shartnomasini uzaytirgan terma jamoadagi jamoadoshlari Lyusi Bronz va Agi Biver-Jons safiga qoʻshildi.

ChelsiHannah XemptonAngliyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi