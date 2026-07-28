Hannah Xempton Chelsi bilan shartnomani uzaytirdi
Angliya terma jamoasi darvozaboni Hannah Xempton oʻz kelajagini Chelsi klubiga bogʻlab, jamoa bilan yangi ikki yillik shartnoma imzoladi. Goal.com xabar berishicha, mazkur kelishuv London klubi uchun tarkibdagi oʻtish davri va muxlislar xavotirlari fonida juda muhim qadam boʻldi va u gʻarbiy Londonda 2028-yil yozigacha qoladigan boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Futbolchining avvalgi shartnomasi joriy mavsum oxirida yakuniga yetishi kerak edi. 2025–2026-yilgi mavsumdagi biroz qiyinchiliklardan soʻng, 25 yoshli posbon bilan yangi bitim tuzish klub rahbariyatining ustuvor vazifalaridan biri boʻlib turgandi. 2023-yilda Aston Villa safidan Chelsi safiga koʻchib oʻtgan darvozabon qisqa vaqt ichida jahon futbolining eng ishonchli posbonlaridan biriga aylandi.
Barqarorlik va yangi maqsadlarHannah Xemptonning klubda qolishi jiddiy oʻzgarishlarni boshdan kechirayotgan jamoaga zarur boʻlgan barqarorlikni taqdim etadi. London klubining rasmiy saytiga bergan intervyusida futbolchi oʻzining bu qaroridan nihoyatda mamnun ekanini yashirmadi va Chelsi uning uchun Angliyadagi orzusidagi jamoa ekanini taʼkidladi.
Midlenddan Londonga koʻchib oʻtish uning uchun ilk bor ota-ona uyidan uzoqlashish boʻlganini eslagan posbon, klubdagi muhit unga oʻzini uydagidek his qilishiga yordam berganini aytdi. U nafaqat oʻyinchi, balki inson sifatida ham oʻsishda davom etishini, jamoani avvalgi muvaffaqiyatli choʻqqilariga qaytarish uchun bor kuchini berishini bildirdi.
Sovrinlar va shaxsiy yutuqlarGʻarbiy Londonga kelganidan buyon Hannah Xempton beshta yirik sovrinni qoʻlga kiritdi. Ular orasida 2024–2025-yilgi mavsumdagi magʻlubiyatsiz ichki trebl hamda WSL Oltin qoʻlqop mukofotlari bor. Shuningdek, uning xalqaro maydondagi va terma jamoadagi yorqin oʻyinlari munosib eʼtirof etilib, oʻtgan yili Ballon d'Or marosimida nufuzli Yashin Trophy mukofoti bilan taqdirlangan edi.
OAVda tarqalgan ayrim xabarlar va qiyinchiliklarga qaramay, Hannah maydondagi oʻyin darajasini aslo tushirgani yoʻq. U oʻz shartnomasini uzaytirgan terma jamoadagi jamoadoshlari Lyusi Bronz va Agi Biver-Jons safiga qoʻshildi.
…