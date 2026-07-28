Milan transfer bozori: Matias Soule nomzodi koʻrib chiqilmoqda
Italiya A seriyasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Milan jamoasi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol izlanishlar olib bormoqda. Matye Moretto tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, shu kunlarda Rimning Roma klubi oʻzining iqtidorli hujumkor qanot futbolchisi Matias Souleni Milan rahbariyatiga taklif qilgan. 2003 yilda tugʻilgan va rimliklar bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilgacha moʻljallangan argentinalik futbolchining kelajagi hozircha soʻroq ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Milan bir necha haftadan buyon maydonda hujumchi ortida harakat qila oladigan, raqib darvozasiga xavf solib, golli uzatmalar ulashadigan chap oyoqli futbolchi izlamoqda. Dastlab jamoa Genk vakili Kos Karetsasni oʻz safiga qoʻshib olishga urinib koʻrgan edi, biroq yunonistonlik yosh iqtidor Borussiya Dortmund jamoasini tanlagach, milanliklar muqobil variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlishdi. Sobiq Yuventus va Frozinone futbolchisi boʻlgan Matias Soule ana shunday nomzodlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.
Roma talablari va transfer narxiRoma rahbariyati Matias Souleni transfer bozoriga qoʻygan boʻlib, futbolchi uchun belgilangan narx 35 million yevroni tashkil etadi. Bu summa Dortmund klubi Karetsas uchun toʻlagan mablagʻ bilan bir xil ekani eʼtiborga molik. Giallorossilar uni 2024 yilda Yuventusdan 25,6 million yevro va 4 million yevro miqdoridagi bonuslar evaziga sotib olgan edi. Shuningdek, turinliklar futbolchining keyingi savdosidan 10 foizlik ulush olish huquqini saqlab qolgan. Rimliklar ushbu transferdan moliyaviy foyda koʻrishni va auksion uyushtirishni maqsad qilishgan.
Hozirgi vaqtda argentinalik futbolchi uchun aniq takliflar faqat Saudiya Arabistonidan, jumladan Al-Ahli va Al-Ittihod klublaridan kelib tushgan. Yevropa miqyosida esa Shtutgart, Sanderlend va Fulhem kabi jamoalar faqatgina qiziqish bildirib, vaziyatga oydinlik kiritish bilan cheklanishgan. Milanning oʻzi uchun bu transfer ustuvor vazifa boʻlmasa-da, futbolchining nomi hamon kengaytirilgan roʻyxatda saqlanib qolmoqda.
Futbolchining maoshi va agentning munosabatiMatias Soulening yillik sof maoshi 2.5 million yevroni tashkil etadi va bu koʻrsatkich Milanning moliyaviy imkoniyatlari doirasiga toʻla mos keladi. Klub Kristian Pulisich va Nkunku kabi futbolchilar qatorini toʻldiradigan chap oyoqli hujumkor yarim himoyachi izlayotgan edi. Biroq taʼkidlash joizki, Roma uchun Pulisich va Nkunku sotilmaydigan futbolchilar sirasiga kiradi.
Iyun oyi oxirida Corriere dello Sport nashriga bergan intervyusida futbolchining agenti Martin Guastadisegno transfer mish-mishlarini qatʼiyan rad etgan edi. uning soʻzlariga koʻra, futbolchiga boʻlgan takliflar haqidagi xabarlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi va hech qanday aniq qadam tashlanmagan. Agent Soule Roma uchun muhim aktiv ekanini va klub ichidan tarqatilayotgan bunday asossiz xabarlar futbolchining faoliyatiga ziyon yetkazishini alohida taʼkidlagan.
…