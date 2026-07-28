Milan transfer bozori: Matias Soule nomzodi koʻrib chiqilmoqda

·35·Sport
Milan transfer bozori: Matias Soule nomzodi koʻrib chiqilmoqda

Italiya A seriyasining yetakchi klublaridan biri boʻlgan Milan jamoasi oʻz hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida transfer bozorida faol izlanishlar olib bormoqda. Matye Moretto tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, shu kunlarda Rimning Roma klubi oʻzining iqtidorli hujumkor qanot futbolchisi Matias Souleni Milan rahbariyatiga taklif qilgan. 2003 yilda tugʻilgan va rimliklar bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilgacha moʻljallangan argentinalik futbolchining kelajagi hozircha soʻroq ostida qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Milan bir necha haftadan buyon maydonda hujumchi ortida harakat qila oladigan, raqib darvozasiga xavf solib, golli uzatmalar ulashadigan chap oyoqli futbolchi izlamoqda. Dastlab jamoa Genk vakili Kos Karetsasni oʻz safiga qoʻshib olishga urinib koʻrgan edi, biroq yunonistonlik yosh iqtidor Borussiya Dortmund jamoasini tanlagach, milanliklar muqobil variantlarni koʻrib chiqishga majbur boʻlishdi. Sobiq Yuventus va Frozinone futbolchisi boʻlgan Matias Soule ana shunday nomzodlardan biri sifatida eʼtirof etilmoqda.

Roma talablari va transfer narxi

Roma rahbariyati Matias Souleni transfer bozoriga qoʻygan boʻlib, futbolchi uchun belgilangan narx 35 million yevroni tashkil etadi. Bu summa Dortmund klubi Karetsas uchun toʻlagan mablagʻ bilan bir xil ekani eʼtiborga molik. Giallorossilar uni 2024 yilda Yuventusdan 25,6 million yevro va 4 million yevro miqdoridagi bonuslar evaziga sotib olgan edi. Shuningdek, turinliklar futbolchining keyingi savdosidan 10 foizlik ulush olish huquqini saqlab qolgan. Rimliklar ushbu transferdan moliyaviy foyda koʻrishni va auksion uyushtirishni maqsad qilishgan.

Hozirgi vaqtda argentinalik futbolchi uchun aniq takliflar faqat Saudiya Arabistonidan, jumladan Al-Ahli va Al-Ittihod klublaridan kelib tushgan. Yevropa miqyosida esa Shtutgart, Sanderlend va Fulhem kabi jamoalar faqatgina qiziqish bildirib, vaziyatga oydinlik kiritish bilan cheklanishgan. Milanning oʻzi uchun bu transfer ustuvor vazifa boʻlmasa-da, futbolchining nomi hamon kengaytirilgan roʻyxatda saqlanib qolmoqda.

Futbolchining maoshi va agentning munosabati

Matias Soulening yillik sof maoshi 2.5 million yevroni tashkil etadi va bu koʻrsatkich Milanning moliyaviy imkoniyatlari doirasiga toʻla mos keladi. Klub Kristian Pulisich va Nkunku kabi futbolchilar qatorini toʻldiradigan chap oyoqli hujumkor yarim himoyachi izlayotgan edi. Biroq taʼkidlash joizki, Roma uchun Pulisich va Nkunku sotilmaydigan futbolchilar sirasiga kiradi.

Iyun oyi oxirida Corriere dello Sport nashriga bergan intervyusida futbolchining agenti Martin Guastadisegno transfer mish-mishlarini qatʼiyan rad etgan edi. uning soʻzlariga koʻra, futbolchiga boʻlgan takliflar haqidagi xabarlar haqiqatga toʻgʻri kelmaydi va hech qanday aniq qadam tashlanmagan. Agent Soule Roma uchun muhim aktiv ekanini va klub ichidan tarqatilayotgan bunday asossiz xabarlar futbolchining faoliyatiga ziyon yetkazishini alohida taʼkidlagan.

MilanRomaMatias SouleTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi