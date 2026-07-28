Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdi

·0·Sport
Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdi

Milan bosh murabbiyi lavozimiga kirishgan Ruben Amorim ingliz klubidagi faoliyati davridagi xatolari va yangi jamoasidagi rejalari haqida ochiq gapirdi. Portugaliyalik mutaxassisning taʼkidlashicha, Milan rahbariyati uni nafaqat erishgan yutuqlari, balki Manchester Yunaytedda duch kelgan muvaffaqiyatsizliklari va orttirgan boy tajribasi uchun ham tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, oʻtgan mavsum oxirida Chempionlar ligasiga chiqa olmagan Massimiliano Allegri isteʼfoga chiqarilganidan soʻng, iyun oyi oʻrtalarida Ruben Amorim Milan bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Yangi ustoz jamoaga kelgach, darhol Avstraliyaning Pert shahriga yetib bordi va u yerda Inter hamda Serie B vakili Palermo bilan oʻtkaziladigan oʻrtoqlik turniriga tayyorgarlikni boshladi.

Manchester Yunayted tajribasi va klub rahbariyati bilan muzokaralar

ixbt.com va boshqa sport manbalari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Ruben Amorim klub rahbariyati bilan boʻlgan uchrashuvlarda oʻz gʻoyalari va qarashlarini ochiq bayon etgan. Uning soʻzlariga koʻra, Milan xoʻjayini mister Kardinale va boshqalar uni aynan jamoada joriy etmoqchi boʻlgan oʻyin uslubi uchun munosib nomzod deb topishgan.

Amorimning eʼtirof etishicha, rahbariyat bilan suhbatlarda faqatgina ijobiy natijalar emas, balki Manchester Yunaytedda yoʻl qoʻyilgan xatolar ham muhokama qilingan. "Oʻylaymanki, bu muzokaralarda juda katta yordam berdi, chunki ular mening nafaqat avvalgi muvaffaqiyatlarimga, balki bosqichma-bosqich orttirgan tajribamga ham baho berishdi", – dedi murabbiy.

Milan shahri va yangi bosimdagi talablar

Italiya klubidagi muhit haqida gapirar ekan, tajribali mutaxassis Milan kabi buyuk shaharda ishlash oʻziga xos masʼuliyat talab qilishini alohida taʼkidladi. U murabbiylar shtabi tomonidan maʼlum bir bosimni his qilganini, chunki bu yerda jamoani boshqarish va oʻzini namoyon etish uslubi butunlay boshqacha ekanini tan oldi.

Milan moda markazi ekanligini eslatib oʻtgan murabbiy shaharni va klub tarixini munosib tarzda ifoda etish muhimligini qoʻshimcha qildi. Uning fikricha, jamoaning shonli tarixiga nafaqat yashil maydondagi koʻrsatkichlar, balki maydon tashqarisidagi madaniyat va tashqi qiyofa ham kiradi va u bu talablarga toʻla rioya qilishini bildirdi.

Ruben AmorimMilanManchester YunaytedA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Al-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiAl-Hilal transfer siyosati va yulduzlar taʼqibiBugun, 20:35Savinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaSavinyo Manchester Siti safidan ketishni istamoqdaBugun, 20:16Chelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaChelsi tajribali futbolchilarni transfer qilishni rejalashtirmoqdaBugun, 20:14Rasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiRasman: Roberto Manchini — Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyiBugun, 19:23Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Antonio Konte kelajagi: murabbiy qanday variantlarni ko'rib chiqmoqda?Bugun, 19:19Pirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiPirlo o‘rniga Budanov yoki Sirskiy: Italiyalik professor keskin piching qildiBugun, 19:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi