Ruben Amorim Manchester Yunayteddagi xatolari va Milanreja haqida gapirdi
Milan bosh murabbiyi lavozimiga kirishgan Ruben Amorim ingliz klubidagi faoliyati davridagi xatolari va yangi jamoasidagi rejalari haqida ochiq gapirdi. Portugaliyalik mutaxassisning taʼkidlashicha, Milan rahbariyati uni nafaqat erishgan yutuqlari, balki Manchester Yunaytedda duch kelgan muvaffaqiyatsizliklari va orttirgan boy tajribasi uchun ham tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, oʻtgan mavsum oxirida Chempionlar ligasiga chiqa olmagan Massimiliano Allegri isteʼfoga chiqarilganidan soʻng, iyun oyi oʻrtalarida Ruben Amorim Milan bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Yangi ustoz jamoaga kelgach, darhol Avstraliyaning Pert shahriga yetib bordi va u yerda Inter hamda Serie B vakili Palermo bilan oʻtkaziladigan oʻrtoqlik turniriga tayyorgarlikni boshladi.
Manchester Yunayted tajribasi va klub rahbariyati bilan muzokaralarixbt.com va boshqa sport manbalari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Ruben Amorim klub rahbariyati bilan boʻlgan uchrashuvlarda oʻz gʻoyalari va qarashlarini ochiq bayon etgan. Uning soʻzlariga koʻra, Milan xoʻjayini mister Kardinale va boshqalar uni aynan jamoada joriy etmoqchi boʻlgan oʻyin uslubi uchun munosib nomzod deb topishgan.
Amorimning eʼtirof etishicha, rahbariyat bilan suhbatlarda faqatgina ijobiy natijalar emas, balki Manchester Yunaytedda yoʻl qoʻyilgan xatolar ham muhokama qilingan. "Oʻylaymanki, bu muzokaralarda juda katta yordam berdi, chunki ular mening nafaqat avvalgi muvaffaqiyatlarimga, balki bosqichma-bosqich orttirgan tajribamga ham baho berishdi", – dedi murabbiy.
Milan shahri va yangi bosimdagi talablarItaliya klubidagi muhit haqida gapirar ekan, tajribali mutaxassis Milan kabi buyuk shaharda ishlash oʻziga xos masʼuliyat talab qilishini alohida taʼkidladi. U murabbiylar shtabi tomonidan maʼlum bir bosimni his qilganini, chunki bu yerda jamoani boshqarish va oʻzini namoyon etish uslubi butunlay boshqacha ekanini tan oldi.
Milan moda markazi ekanligini eslatib oʻtgan murabbiy shaharni va klub tarixini munosib tarzda ifoda etish muhimligini qoʻshimcha qildi. Uning fikricha, jamoaning shonli tarixiga nafaqat yashil maydondagi koʻrsatkichlar, balki maydon tashqarisidagi madaniyat va tashqi qiyofa ham kiradi va u bu talablarga toʻla rioya qilishini bildirdi.
…