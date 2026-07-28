Zinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdi

·62·Sport
Zinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdi

Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan afsonaviy Zinedin Zidan ushbu mas’uliyatli lavozimga kirishishi munosabati bilan o‘z taassurotlari, minnatdorchiligi va kelgusidagi rejalari haqida ilk bor ochiq-odin gapirdi.

Zamin.uz afsonaviy mutaxassisning shov-shuvli bayonoti, 14 yillik Desham davriga berilgan baho hamda Zidan boshchiligidagi Fransiya terma jamoasining ilk o‘yinlar jadvali tafsilotlarini taqdim etadi.

1. «Beqiyos quvonch va katta faxr»: Zidanning ilk murojaati

Zinedin Zidanning ta’kidlashicha, Fransiya terma jamoasini boshqarish u uchun nafaqat yuksak sharaf, balki beqiyos quvonch va ulkan mas’uliyatdir. U o‘ziga bildirilgan ishonch uchun federatsiya rahbariyatiga minnatdorlik bildirdi va 14 yil davomida terma jamoada muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan Dide Deshamning xizmatlarini alohida e’tirof etdi.

Zinedin Zidanning samimiy bayonotidan:

«Men ko‘p marta aytganman: Fransiya terma jamoasidan muhimroq narsa yo‘q. Shuning uchun men uchun milliy jamoaga bosh murabbiy etib tayinlanish — beqiyos quvonch va, albatta, katta faxr. Bu bilan birga juda katta mas’uliyat hamdir.

Prezident Filipp Diallo, Ijroiya qo‘mitasi va Fransiya futbol federatsiyasiga menga bildirgan ishonchlari uchun minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga, Dide va uning shtabi tomonidan o‘tgan o‘n to‘rt yil davomida qilingan mehnatni alohida e’tirof etmoqchiman. Bugun men o‘zimga ustozlik qilgan barcha murabbiylarimni ham alohida mehr bilan yodga olayapman.

Alohida ta’kidlash shart ham emas, Fransiya terma jamoasi bilan bog‘liq rejalarim va ambitsiyalarim juda katta!»

2. Shartnoma muddati va debyut bahslari kunt tartibida

Zidan bilan tuzilgan mehnat shartnomasi to‘rt yilga — 2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar mo‘ljallangan. Yangi bosh murabbiy rasman o‘z vazifasini 1 avgustdan boshlaydi. Murabbiylar shtabining po‘latdek tarkibi esa sentyabr oyi boshida jamoatchilikka e’lon qilinadi.

Zidan boshchiligidagi «le blyo»larning ilk rasmiy uchrashuvlari UYEFA Millatlar ligasi musobaqasiga to‘g‘ri keladi:

  • Debyut o‘yini: 25 sentyabr kuni safarda Turkiya terma jamoasiga qarshi kechadi.

  • Keyingi markaziy bahslar: Turkiyadagi safar o‘yinidan so‘ng fransuzlarni Belgiya va Italiya kabi Yevropa grandlariga qarshi murosasiz bellashuvlar kutmoqda.

Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasidagi tayinlovi bo‘yicha asosiy faktlar

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Yangi bosh murabbiy

Zinedin Zidan

Shartnoma muddati

4 yil (2030 yilgi Jahon chempionatiga qadar)

Ishni boshlash sanasi

1 avgust

Shtab e’lon qilinishi

Sentyabr oyi boshida

Ilk rasmiy o‘yin

25 sentyabr (UYEFA Millatlar ligasi, Turkiyaga qarshi safarda)

Keyingi raqiblar

Belgiya va Italiya

Sobiq murabbiy

Dide Desham (14 yillik faoliyat)

Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasi ruliga kelishi va uning katta ambitsiyalari dunyo futbolida yangi zafarli sahifani ochishi kutilmoqda.

Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bilan Millatlar ligasidagi ilk o‘yinlarida g‘alaba qozonib, 2030 yilgi JCHda chempionlikni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zinedine ZidaneDidier DeschampsFrench Football FederationPhilippe Diallo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi