Zinedin Zidan bosh murabbiylikka tayinlovdan so‘ng ilk bayonotini berdi
Fransiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlangan afsonaviy Zinedin Zidan ushbu mas’uliyatli lavozimga kirishishi munosabati bilan o‘z taassurotlari, minnatdorchiligi va kelgusidagi rejalari haqida ilk bor ochiq-odin gapirdi.
Zamin.uz afsonaviy mutaxassisning shov-shuvli bayonoti, 14 yillik Desham davriga berilgan baho hamda Zidan boshchiligidagi Fransiya terma jamoasining ilk o‘yinlar jadvali tafsilotlarini taqdim etadi.
1. «Beqiyos quvonch va katta faxr»: Zidanning ilk murojaati
Zinedin Zidanning ta’kidlashicha, Fransiya terma jamoasini boshqarish u uchun nafaqat yuksak sharaf, balki beqiyos quvonch va ulkan mas’uliyatdir. U o‘ziga bildirilgan ishonch uchun federatsiya rahbariyatiga minnatdorlik bildirdi va 14 yil davomida terma jamoada muvaffaqiyatli faoliyat yuritgan Dide Deshamning xizmatlarini alohida e’tirof etdi.
Zinedin Zidanning samimiy bayonotidan:
«Men ko‘p marta aytganman: Fransiya terma jamoasidan muhimroq narsa yo‘q. Shuning uchun men uchun milliy jamoaga bosh murabbiy etib tayinlanish — beqiyos quvonch va, albatta, katta faxr. Bu bilan birga juda katta mas’uliyat hamdir.
Prezident Filipp Diallo, Ijroiya qo‘mitasi va Fransiya futbol federatsiyasiga menga bildirgan ishonchlari uchun minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga, Dide va uning shtabi tomonidan o‘tgan o‘n to‘rt yil davomida qilingan mehnatni alohida e’tirof etmoqchiman. Bugun men o‘zimga ustozlik qilgan barcha murabbiylarimni ham alohida mehr bilan yodga olayapman.
Alohida ta’kidlash shart ham emas, Fransiya terma jamoasi bilan bog‘liq rejalarim va ambitsiyalarim juda katta!»
2. Shartnoma muddati va debyut bahslari kunt tartibida
Zidan bilan tuzilgan mehnat shartnomasi to‘rt yilga — 2030 yilgi Jahon chempionati yakuniga qadar mo‘ljallangan. Yangi bosh murabbiy rasman o‘z vazifasini 1 avgustdan boshlaydi. Murabbiylar shtabining po‘latdek tarkibi esa sentyabr oyi boshida jamoatchilikka e’lon qilinadi.
Zidan boshchiligidagi «le blyo»larning ilk rasmiy uchrashuvlari UYEFA Millatlar ligasi musobaqasiga to‘g‘ri keladi:
Debyut o‘yini: 25 sentyabr kuni safarda Turkiya terma jamoasiga qarshi kechadi.
Keyingi markaziy bahslar: Turkiyadagi safar o‘yinidan so‘ng fransuzlarni Belgiya va Italiya kabi Yevropa grandlariga qarshi murosasiz bellashuvlar kutmoqda.
Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasidagi tayinlovi bo‘yicha asosiy faktlar
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Yangi bosh murabbiy
Zinedin Zidan
Shartnoma muddati
4 yil (2030 yilgi Jahon chempionatiga qadar)
Ishni boshlash sanasi
1 avgust
Shtab e’lon qilinishi
Sentyabr oyi boshida
Ilk rasmiy o‘yin
25 sentyabr (UYEFA Millatlar ligasi, Turkiyaga qarshi safarda)
Keyingi raqiblar
Belgiya va Italiya
Sobiq murabbiy
Dide Desham (14 yillik faoliyat)
Zinedin Zidanning Fransiya terma jamoasi ruliga kelishi va uning katta ambitsiyalari dunyo futbolida yangi zafarli sahifani ochishi kutilmoqda.
Ushbu maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Zinedin Zidan Fransiya terma jamoasi bilan Millatlar ligasidagi ilk o‘yinlarida g‘alaba qozonib, 2030 yilgi JCHda chempionlikni qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…