AMD Radeon RX 9050 videokartasi taqdim etildi

·47·Texno
AMD Radeon RX 9050 videokartasi taqdim etildi

AMD kompaniyasi oʻzining yangi grafika kartasi — Radeon RX 9050 modelini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qurilma oʻrtacha narx segmentiga moʻljallangan boʻlib, uning boshlangʻich qiymati 280 dollarni tashkil qiladi va u ayrim tanlangan mintaqa bozorlarida sotuvga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Radeon RX 9050 videokartasi 16 ta hisoblash bloki va 1024 ta oqim protsessoriga ega zamonaviy GPU asosida yaratilgan. Grafik chipning bazaviy chastotasi 1920 MHz ni tashkil etib, Boost rejimida 2600 MHz gacha koʻtarilishi mumkin. Shuningdek, qurilma 32 MB hajmga ega Infinity Cache kesh-xotirasi bilan jihozlangan.

Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga xotira hajmi boʻyicha ikkita xil variantni taklif qilmoqda. Birinchi versiya 128-bitli shina va 18 Gbit/s tezlikdagi 8 GB GDDR6 xotirasi bilan taʼminlangan. Ikkinchi variant esa 64-bitli shina va 4 GB xotiraga ega boʻlib, mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday hajmda hatto Full HD ruxsatida ham zamonaviy oʻyinlarni oʻynash qiyin kechadi.

Quvvat va interfeyslar

Qurilmaning energiya isteʼmoli atigi 92 W ni tashkil etadi. Uni elektr tarmogʻiga ulash uchun bitta 8-kontaktli PCIe ulagichi talab etiladi va tavsiya etiladigan quvvat manbai quvvati 450 W etib belgilangan. Tasvirni chiqarish uchun esa zamonaviy DisplayPort 2.1a hamda HDMI 2.1b interfeyslari xizmat qiladi.

Dasturiy taʼminot yangilanishi

Radeon RX 9050 relizi bilan bir vaqtda AMD kompaniyasi AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1 deb nomlangan yangi drayver versiyasini ham chiqardi. Ushbu dasturiy taʼminot nafaqat yangi videokartani toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, balki Gears of War: E-Day va Runaway Evolution loyihalarining beta-versiyalari uchun optimizatsiyalarni ham oʻz ichiga oladi.

Yangi drayver, shuningdek, Blender hamda Maxon Cinema 4D dasturlarida render qilish va barqarorlik bilan bogʻliq muammolarni hal qildi. Fortnite oʻyinidagi tasvir xatolari, shuningdek, Windows 10 muhitida AMD FSR 4.1 texnologiyasidan foydalangandagi nosozliklar bartaraf etildi.

Sotuvga chiqarilish hududlari

Qiziq jihati shundaki, 280 dollarlik narxga ega ushbu yangi videokarma global miqyosda emas, balki faqatgina ayrim bozorlarda sotiladi. ixbt.com xabariga koʻra, Radeon RX 9050 Yaponiya, Lotin Amerikasi hamda Osiyo-Tinch okeani mintaqasi mamlakatlarining isteʼmolchilariga moʻljallangan.

AMDRadeon RX 9050VideokartaTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiZebronics 60 dollarlik yangi aqlli proyektorni taqdim etdiBugun, 00:51Ozlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiOzlo Sleepbuds 2 quloqchinlari taqdim etildiBugun, 00:24NASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaNASA Nancy Grace Roman kosmik teleskopini toʻldirdi va uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 00:24Waymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaWaymo va boshqa avtonom taksi operatorlari qattiq nazorat ostidaBugun, 00:21eBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydieBay tahririyatga uyushtirilgan tazyiq ishi boʻyicha $56 mln toʻlaydiKecha, 23:57Oppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiOppo Find X9 Ultra flagmani DxOMark reytingida kuchli uchlikka kirdiKecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob