AMD Radeon RX 9050 videokartasi taqdim etildi
AMD kompaniyasi oʻzining yangi grafika kartasi — Radeon RX 9050 modelini rasman namoyish etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yangi qurilma oʻrtacha narx segmentiga moʻljallangan boʻlib, uning boshlangʻich qiymati 280 dollarni tashkil qiladi va u ayrim tanlangan mintaqa bozorlarida sotuvga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarRadeon RX 9050 videokartasi 16 ta hisoblash bloki va 1024 ta oqim protsessoriga ega zamonaviy GPU asosida yaratilgan. Grafik chipning bazaviy chastotasi 1920 MHz ni tashkil etib, Boost rejimida 2600 MHz gacha koʻtarilishi mumkin. Shuningdek, qurilma 32 MB hajmga ega Infinity Cache kesh-xotirasi bilan jihozlangan.
Ishlab chiqaruvchi foydalanuvchilarga xotira hajmi boʻyicha ikkita xil variantni taklif qilmoqda. Birinchi versiya 128-bitli shina va 18 Gbit/s tezlikdagi 8 GB GDDR6 xotirasi bilan taʼminlangan. Ikkinchi variant esa 64-bitli shina va 4 GB xotiraga ega boʻlib, mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday hajmda hatto Full HD ruxsatida ham zamonaviy oʻyinlarni oʻynash qiyin kechadi.
Quvvat va interfeyslarQurilmaning energiya isteʼmoli atigi 92 W ni tashkil etadi. Uni elektr tarmogʻiga ulash uchun bitta 8-kontaktli PCIe ulagichi talab etiladi va tavsiya etiladigan quvvat manbai quvvati 450 W etib belgilangan. Tasvirni chiqarish uchun esa zamonaviy DisplayPort 2.1a hamda HDMI 2.1b interfeyslari xizmat qiladi.
Dasturiy taʼminot yangilanishiRadeon RX 9050 relizi bilan bir vaqtda AMD kompaniyasi AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1 deb nomlangan yangi drayver versiyasini ham chiqardi. Ushbu dasturiy taʼminot nafaqat yangi videokartani toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi, balki Gears of War: E-Day va Runaway Evolution loyihalarining beta-versiyalari uchun optimizatsiyalarni ham oʻz ichiga oladi.
Yangi drayver, shuningdek, Blender hamda Maxon Cinema 4D dasturlarida render qilish va barqarorlik bilan bogʻliq muammolarni hal qildi. Fortnite oʻyinidagi tasvir xatolari, shuningdek, Windows 10 muhitida AMD FSR 4.1 texnologiyasidan foydalangandagi nosozliklar bartaraf etildi.
…