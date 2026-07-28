Germaniya 2038 yilgi yoki 2042 yilgi Jahon chempionatini qabul qilmoqchi!

·37·Sport
Germaniya 2038 yilgi yoki 2042 yilgi Jahon chempionatini qabul qilmoqchi!

Germaniya futbol ittifoqi (DFB) kelgusi Jahon chempionatlaridan birini mamlakatda o‘tkazish bo‘yicha grandioz rejalarini oshkor qildi. Nemis futbol mutasaddilari 2038 yoki 2042 yilgi mundial mezbonligi uchun rasmiy ariza topshirishni rejalashtirmoqda.

Zamin.uz Germaniyaning Jahon chempionatini o‘tkazish imkoniyatlari, infratuzilma tayyorgarligi va FIFA turnirlari mezbonligi bo‘yicha tafsilotlarni taqdim etadi.

1. Infratuzilma tayyor va to‘liq stadionlar kafolati

DFB boshqaruvi a’zosi Aksel Xellmannning ta’kidlashicha, Germaniyada dunyoning eng yirik futbol turnirini munosib tarzda qabul qilish uchun barcha infratuzilma sharoitlari allaqachon shakllangan va yuqori darajada ishlab turibdi.

Germaniya tomoni stadionlar, transport tizimi hamda mehmonxona logistikasi bo‘yicha hech qanday muammo bo‘lmasligiga va har bir o‘yin to‘liq muxlislar bilan o‘tishiga ishonch bildirmoqda.

DFB boshqaruvi a’zosi Aksel Xellmannning bayonotidan:

«Biz ushbu turnirni mamnuniyat bilan qabul qilardik. GFI ham, uning prezidenti Bernd Noyendorf ham 2042 yil, ehtimol 2038 yil uchun ham ariza topshirishni istaydi. Barchasi FIFA reglamentiga bog‘liq.

Germaniyada stadionlar, transport va mehmonxona infratuzilmasi tayyor. Har bir bahs to‘liq stadionlarda o‘tadi. Bu juda muvaffaqiyatli turnir bo‘ladi. Mamlakatimizda buning uchun zarur barcha sharoit mavjud.»

Germaniyaning JCH da’vogarligi va yaqin yillardagi mundiallar xaritasi

Aspekt / Mezzon

Tafsilotlar

Da’vogar mamlakat

Germaniya (Germaniya futbol ittifoqi / DFB )

Nishonlanayotgan yillar

2038 yoki 2042 yilgi Jahon chempionati

DFB prezidenti

Bernd Noyendorf

Asosiy ustunlik

Mukammal stadionlar, tayyor transport va mehmonxona tizimi

2030 yilgi JCH mezbonlari

Ispaniya, Portugaliya, Marokash (Urugvay, Argentina, Paragvay)

2034 yilgi JCH mezbonligi

Saudiya Arabistoni

2. Yaqin yillardagi Jahon chempionatlari mezbonlari kimlar?

FIFA tomonidan tasdiqlangan rejalarga ko‘ra, yaqin o‘n yillikdagi Jahon chempionati geografiyasi allaqachon aniqlab olingan:

  • JCH-2030: Musobaqaning asosiy qismi Ispaniya, Portugaliya va Marokash maydonlarida bo‘lib o‘tadi. Shuningdek, mundialning 100 yillik yubileyi munosabati bilan ayrim ramziy bahslar Janubiy Amerikada — Urugvay, Argentina va Paragvayda o‘tkaziladi.

  • JCH-2034: Ushbu Jahon chempionati mezbonligi Saudiya Arabistoniga topshirilgan.

Shu sababli, Yevropa qit’asi va xususan Germaniya uchun navbatdagi real imkoniyat aynan 2038 yoki 2042 yilgi turnirlarga to‘g‘ri kelmoqda.

Germaniyaning Jahon chempionatini qabul qilish bo‘yicha ambitsiyalari futbol dunyosida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Ushbu qaynoq va qiziqarli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Germaniya 2038 yoki 2042 yilgi Jahon chempionati mezbonligini qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

GermanyFIFAGerman Football AssociationAxel HellmannBernd Neuendorf
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi