Germaniya 2038 yilgi yoki 2042 yilgi Jahon chempionatini qabul qilmoqchi!
Germaniya futbol ittifoqi (DFB) kelgusi Jahon chempionatlaridan birini mamlakatda o‘tkazish bo‘yicha grandioz rejalarini oshkor qildi. Nemis futbol mutasaddilari 2038 yoki 2042 yilgi mundial mezbonligi uchun rasmiy ariza topshirishni rejalashtirmoqda.
Zamin.uz Germaniyaning Jahon chempionatini o‘tkazish imkoniyatlari, infratuzilma tayyorgarligi va FIFA turnirlari mezbonligi bo‘yicha tafsilotlarni taqdim etadi.
1. Infratuzilma tayyor va to‘liq stadionlar kafolati
DFB boshqaruvi a’zosi Aksel Xellmannning ta’kidlashicha, Germaniyada dunyoning eng yirik futbol turnirini munosib tarzda qabul qilish uchun barcha infratuzilma sharoitlari allaqachon shakllangan va yuqori darajada ishlab turibdi.
Germaniya tomoni stadionlar, transport tizimi hamda mehmonxona logistikasi bo‘yicha hech qanday muammo bo‘lmasligiga va har bir o‘yin to‘liq muxlislar bilan o‘tishiga ishonch bildirmoqda.
DFB boshqaruvi a’zosi Aksel Xellmannning bayonotidan:
«Biz ushbu turnirni mamnuniyat bilan qabul qilardik. GFI ham, uning prezidenti Bernd Noyendorf ham 2042 yil, ehtimol 2038 yil uchun ham ariza topshirishni istaydi. Barchasi FIFA reglamentiga bog‘liq.
Germaniyada stadionlar, transport va mehmonxona infratuzilmasi tayyor. Har bir bahs to‘liq stadionlarda o‘tadi. Bu juda muvaffaqiyatli turnir bo‘ladi. Mamlakatimizda buning uchun zarur barcha sharoit mavjud.»
Germaniyaning JCH da’vogarligi va yaqin yillardagi mundiallar xaritasi
Aspekt / Mezzon
Tafsilotlar
Da’vogar mamlakat
Germaniya (Germaniya futbol ittifoqi / DFB )
Nishonlanayotgan yillar
2038 yoki 2042 yilgi Jahon chempionati
DFB prezidenti
Bernd Noyendorf
Asosiy ustunlik
Mukammal stadionlar, tayyor transport va mehmonxona tizimi
2030 yilgi JCH mezbonlari
Ispaniya, Portugaliya, Marokash (Urugvay, Argentina, Paragvay)
2034 yilgi JCH mezbonligi
2. Yaqin yillardagi Jahon chempionatlari mezbonlari kimlar?
FIFA tomonidan tasdiqlangan rejalarga ko‘ra, yaqin o‘n yillikdagi Jahon chempionati geografiyasi allaqachon aniqlab olingan:
JCH-2030: Musobaqaning asosiy qismi Ispaniya, Portugaliya va Marokash maydonlarida bo‘lib o‘tadi. Shuningdek, mundialning 100 yillik yubileyi munosabati bilan ayrim ramziy bahslar Janubiy Amerikada — Urugvay, Argentina va Paragvayda o‘tkaziladi.
JCH-2034: Ushbu Jahon chempionati mezbonligi Saudiya Arabistoniga topshirilgan.
Shu sababli, Yevropa qit’asi va xususan Germaniya uchun navbatdagi real imkoniyat aynan 2038 yoki 2042 yilgi turnirlarga to‘g‘ri kelmoqda.
Germaniyaning Jahon chempionatini qabul qilish bo‘yicha ambitsiyalari futbol dunyosida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Ushbu qaynoq va qiziqarli maqolani do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Germaniya 2038 yoki 2042 yilgi Jahon chempionati mezbonligini qo‘lga kirita oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…