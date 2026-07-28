Milan Avstraliya turnesiga yo‘l olmoqda: tarkibdagi o‘zgarishlar va reja
Italiyaning Milan klubi Avstraliyadagi navbatdagi mavsumoldi turnesi va bosh murabbiy qo‘l ostidagi tayyorgarlik jarayonini jadal davom ettirmoqda. Jamoa oldida turgan Chelsi hamda Inter qarshisidagi o‘rtoqlik uchrashuvlari, shuningdek, transfer bozoridagi faollik jamoatchilik e’tiborida bo‘lib turibdi. Goal.com xabar berishicha, murabbiylar shtabi tarkibdagi yetakchilar bilan ishlashni boshlashga shaylanmoqda va futbolchilarning Avstraliyaga safar qilish hamda bazaga qaytish rejalari to‘liq tuzib chiqildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Transferlar va Pert safari
Jamoaning yangi a’zosi sifatida e’tirof etilayotgan Gonkalo Ramos ertaga, yani 29-iyul kuni Pert shahrida qolgan jamoa a’zolariga qo‘shiladi va Milan safidagi o‘z sarguzashtini rasman boshlaydi. U bilan birgalikda Rafayel Leao ham transfer bozoridan keladigan yangiliklarni kutgan holda Avstraliyadagi tarkib safiga yo‘l oladi. Ushbu futbolchilarning holati va ularning harakatlari mavsumoldi o‘yinlarida jamoa uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Shu bilan birga, jamoaning ayrim futbolchilari jarohatdan tiklanish jarayoni sababli Avstraliyaga bormasligi ma’lum qilindi. Xususan, 29-iyul kuni Santiago Gimenez hamda Kristian Pulishich Milanelloda bo‘lishi kutilmoqda. Jahon chempionatida olgan jarohatlaridan keyin tiklanish bosqichini o‘tayotgan bu ikki hujumchi Italiyadagi baza sharoitida individual shug‘ullanishni boshlaydi.
Kelgusi haftadagi qo‘shilishlar
Tayyorgarlik rejasiga ko‘ra, 2-avgust sanasi ham muhim o‘zgarishlarga boy bo‘ladi. Belgiyalik futbolchilar De Vinter va Sayelemayekers, shuningdek, Shveysariya terma jamoasi sharafini himoya qiluvchi Jashari Pertdagi yig‘inga kelib qo‘shilishadi va tarkibdagi raqobatni kuchaytirishadi.
Jahon chempionatining so‘nggi bosqichlarida ishtirok etgan futbolchilarning taqvimi esa biroz keyinroqqa belgilangan. Eslatib o‘tamiz, Fransiya terma chempionatining uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsida Angliyaga imkoniyatni boy berib, musobaqani yakunlagan edi. Ushbu terma jamoa tarkibidagi Adriyen Rabiot va Mike Maignan to‘g‘ridan to‘g‘ri Milanelloga kelib, 12-avgustdan boshlab murabbiy qo‘l ostidagi mashg‘ulotlarga kirishadilar.
…