Milan Avstraliya turnesiga yo‘l olmoqda: tarkibdagi o‘zgarishlar va reja

·40·Sport
Milan Avstraliya turnesiga yo‘l olmoqda: tarkibdagi o‘zgarishlar va reja

Italiyaning Milan klubi Avstraliyadagi navbatdagi mavsumoldi turnesi va bosh murabbiy qo‘l ostidagi tayyorgarlik jarayonini jadal davom ettirmoqda. Jamoa oldida turgan Chelsi hamda Inter qarshisidagi o‘rtoqlik uchrashuvlari, shuningdek, transfer bozoridagi faollik jamoatchilik e’tiborida bo‘lib turibdi. Goal.com xabar berishicha, murabbiylar shtabi tarkibdagi yetakchilar bilan ishlashni boshlashga shaylanmoqda va futbolchilarning Avstraliyaga safar qilish hamda bazaga qaytish rejalari to‘liq tuzib chiqildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Transferlar va Pert safari

Jamoaning yangi a’zosi sifatida e’tirof etilayotgan Gonkalo Ramos ertaga, yani 29-iyul kuni Pert shahrida qolgan jamoa a’zolariga qo‘shiladi va Milan safidagi o‘z sarguzashtini rasman boshlaydi. U bilan birgalikda Rafayel Leao ham transfer bozoridan keladigan yangiliklarni kutgan holda Avstraliyadagi tarkib safiga yo‘l oladi. Ushbu futbolchilarning holati va ularning harakatlari mavsumoldi o‘yinlarida jamoa uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, jamoaning ayrim futbolchilari jarohatdan tiklanish jarayoni sababli Avstraliyaga bormasligi ma’lum qilindi. Xususan, 29-iyul kuni Santiago Gimenez hamda Kristian Pulishich Milanelloda bo‘lishi kutilmoqda. Jahon chempionatida olgan jarohatlaridan keyin tiklanish bosqichini o‘tayotgan bu ikki hujumchi Italiyadagi baza sharoitida individual shug‘ullanishni boshlaydi.

Kelgusi haftadagi qo‘shilishlar

Tayyorgarlik rejasiga ko‘ra, 2-avgust sanasi ham muhim o‘zgarishlarga boy bo‘ladi. Belgiyalik futbolchilar De Vinter va Sayelemayekers, shuningdek, Shveysariya terma jamoasi sharafini himoya qiluvchi Jashari Pertdagi yig‘inga kelib qo‘shilishadi va tarkibdagi raqobatni kuchaytirishadi.

Jahon chempionatining so‘nggi bosqichlarida ishtirok etgan futbolchilarning taqvimi esa biroz keyinroqqa belgilangan. Eslatib o‘tamiz, Fransiya terma chempionatining uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsida Angliyaga imkoniyatni boy berib, musobaqani yakunlagan edi. Ushbu terma jamoa tarkibidagi Adriyen Rabiot va Mike Maignan to‘g‘ridan to‘g‘ri Milanelloga kelib, 12-avgustdan boshlab murabbiy qo‘l ostidagi mashg‘ulotlarga kirishadilar.

MilanGoncalo RamosRafael LeaoAvstraliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayAndreas Kristensen Barselona safida oʻz mavqeini tiklashga shayBugun, 00:30«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildi«Real»dan yirik g‘alaba: ushbu o‘rtoqlik bahsida «Leganes» tor-mor etildiBugun, 00:06Umarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiUmarali Rahmonaliyevning «Sabah»i Chempionlar ligasida keyingi bosqichga chiqdiKecha, 23:30Neymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyNeymar faoliyatini yakunlashi mumkin: uchta ehtimoliy ssenariyKecha, 23:12Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Superliga: Vodiy derbisida jangovar durang va Urganchdagi muhim g‘alaba!Kecha, 22:21Superliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiSuperliga 14-tur. 82-daqiqadagi zarba: «Nasaf» g‘alabani ilib ketdiKecha, 22:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi