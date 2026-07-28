74 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildi

·96·Dunyo
74 yillik sir ochildi: Atlantika tubidan samolyot qoldiqlari topildi

Air/Sea Heritage Foundation, Deep Sea Vision hamda Discovery Channel'ning Expedition Unknown hujjatli loyihasi tadqiqotchilari Atlantika okeani tubidan 1952 yilda halokatga uchragan Clipper Endeavor (Douglas DC-4) samolyoti qoldiqlarining ilk tasvirlarini qo‘lga kiritdi. Bu haqda Meduza nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Pan American Airways aviakompaniyasiga tegishli samolyot 1952 yil 11 aprel kuni Puerto-Rikodan Nyu-Yorkka parvoz qilayotganda o‘ng qanotidagi ikki dvigatel ishdan chiqishi oqibatida halokatga uchragan. Kapitan Jon S. Byorn favqulodda signal berib, samolyotni suvga qo‘ndirishga uringan, ammo kuchli shamol sababli qo‘nish muvaffaqiyatsiz kechgan va havo kemasi cho‘ka boshlagan.

Fojia vaqtida bortdagi barcha tirik qolgan bo‘lsa-da, ko‘plab yo‘lovchilar sarosima tufayli samolyotni o‘z vaqtida tark etmagan. Natijada bortdagi 69 kishidan atigi 17 nafari omon qolgan.

Mazkur halokat aviatsiya xavfsizligi sohasida muhim o‘zgarishlarga sabab bo‘lgan. Aynan shu voqeadan keyin har bir parvoz oldidan yo‘lovchilarga favqulodda vaziyatlarda harakat qilish tartibi, chiqish eshiklari va qutqaruv jiletlaridan foydalanish bo‘yicha yo‘riqnoma berish amaliyoti joriy etilgan.

Tadqiqotchilar samolyot qoldiqlarini Puerto-Riko shimoliy sohillari yaqinida, 610 metr chuqurlikdan gidrolokatorli dron yordamida aniqladi. Ekspeditsiya 2024 yilda ham ushbu samolyotni izlashga uringan, biroq noqulay ob-havo bunga imkon bermagan. 2026 yil iyun oyida esa dron Pan American logotipi saqlangan bo‘laklarni topishga muvaffaq bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydi«SMЕRSH» bo‘linmasi tashkil etildi: Qrim va Novorossiyada yangi maxsus otryad ish boshlaydiBugun, 00:01Qamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiQamoqdan qutulish uchun urushda qatnashgan qashqadaryolik jarohat bilan O‘zbekistonga qaytdiKecha, 23:20Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Jarlikdan sakragan 17 yoshli yigit og‘ir jarohat oldi (video)Kecha, 22:39Kelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKelin to‘yni bekor qilib, o‘sha kuniyoq boshqasiga turmushga chiqdiKecha, 22:20Zelenskiy Tramp bilan Oq uydagi kutilmagan uchrashuvni yakunladiZelenskiy Tramp bilan Oq uydagi kutilmagan uchrashuvni yakunladiKecha, 21:16Shifokorlar xatosi ayolga 17 million dollar keltirdiShifokorlar xatosi ayolga 17 million dollar keltirdiKecha, 18:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda