Job Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdi
Borussiya Dortmund yarimhimoyachisi Job Bellingem Germaniyadagi murakkab va sinovlarga boy o'tgan debyut mavsumidan so'ng, yangi chempionatda muxlislarga ulkan natijalarni taqdim etishga vaʼda berdi. Goal.com xabar berishicha, 20 yoshli ingliz futbolchisi Signal Iduna Park stadionida o'tkazilgan ilk yilidan keyin jamoada yetakchilik vazifasini o'z zimmasiga olishga to'la tayyorligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dortmund klubi rahbariyati yosh futbolchida uning akasi Jud Bellingem Real Madrid safiga o'tib ketganidan keyin bo'shab qolgan muhim o'rinni to'ldira oladigan kelajakdagi asosiy figirani ko'rmoqda. Osiyo bo'ylab tashkil etilgan safar chog'ida yigit endilikda o'zini shunchaki istiqbolli yosh o'yinchi sifatida emas, balki shakllangan professional sifatida ko'rsatishni istashini qat'iy ta'kidladi.
Yangi mavsum va yangi maqsadlarMatbuot vakillari bilan muloqot chog'ida Job Bellingem o'zining yoshi borasida fikr bildirarkan, faoliyati davomida yetarlicha uchrashuvlarda maydonga tushgani va jamoada undan ham yoshroq o'yinchilar talaygina ekanini qayd etdi. U endi o'zini yosh bola deb hisoblamasligini ochiqchasiga aytdi.
Borussiya Dortmund jamoasining kelgusi o'yinlarida yarim himoya markazida Job Bellingem hamda Feliks Nmecha juftligining harakatlari jamoa muxlislari va murabbiylar shtabi e'tibor markazida bo'ladi. Ushbu ikki futbolchi maydonning ikki jarima maydonchasi oralig'ida zarur dinamika va barqarorlikni taʼminlashi kutilmoqda.
Intizom va yozgi tayyorgarlikInglizistonlik futbolchi jamoaviy o'yin sifati sezilarli darajada yaxshilanganini, xususan, so'nggi haftalarda sherigi Feliks Nmecha bilan maydondagi o'zaro tushunishi yanada kuchayganini mamnuniyat bilan taʼkidladi. Bellingemning so'zlariga ko'ra, muxlislar ularning birgalikdagi harakatlaridan juda katta ijobiy o'zgarishlarni kutishlari mumkin.
Bo'lajak mavsumda jismoniy holatni yuqori darajada ushlab turish maqsadida futbolchi uzaytirilgan yozgi taʼtilni qisqartirib, bor eʼtiborini jismoniy tayyorgarligini kuchaytirishga qaratdi. Bu kabi professional yondashuv uning Bundesligada va Yevropa sahnasida chinakam muvaffaqiyatga erishish borasidagi qat'iy niyatidan dalolat beradi.
Yosh yarimhimoyachi yozgi taʼtil davomidagi mashg'ulotlar dasturiga to'xtalib o'laroq, Birmingem shahriga borib, o'zi uzoq yillardan beri tanish bo'lgan mutaxassislar bilan ishlaganini bildirdi. U klub tomonidan berilgan dasturni to'liq bajaribgina qolmay, o'z ustida qo'shimcha ravishda ham ishlay olgan.
…