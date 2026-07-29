Job Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdi

·24·Sport
Job Bellingem Borussiya muxlislariga katta vaʼdalar berdi

Borussiya Dortmund yarimhimoyachisi Job Bellingem Germaniyadagi murakkab va sinovlarga boy o'tgan debyut mavsumidan so'ng, yangi chempionatda muxlislarga ulkan natijalarni taqdim etishga vaʼda berdi. Goal.com xabar berishicha, 20 yoshli ingliz futbolchisi Signal Iduna Park stadionida o'tkazilgan ilk yilidan keyin jamoada yetakchilik vazifasini o'z zimmasiga olishga to'la tayyorligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dortmund klubi rahbariyati yosh futbolchida uning akasi Jud Bellingem Real Madrid safiga o'tib ketganidan keyin bo'shab qolgan muhim o'rinni to'ldira oladigan kelajakdagi asosiy figirani ko'rmoqda. Osiyo bo'ylab tashkil etilgan safar chog'ida yigit endilikda o'zini shunchaki istiqbolli yosh o'yinchi sifatida emas, balki shakllangan professional sifatida ko'rsatishni istashini qat'iy ta'kidladi.

Yangi mavsum va yangi maqsadlar

Matbuot vakillari bilan muloqot chog'ida Job Bellingem o'zining yoshi borasida fikr bildirarkan, faoliyati davomida yetarlicha uchrashuvlarda maydonga tushgani va jamoada undan ham yoshroq o'yinchilar talaygina ekanini qayd etdi. U endi o'zini yosh bola deb hisoblamasligini ochiqchasiga aytdi.

Borussiya Dortmund jamoasining kelgusi o'yinlarida yarim himoya markazida Job Bellingem hamda Feliks Nmecha juftligining harakatlari jamoa muxlislari va murabbiylar shtabi e'tibor markazida bo'ladi. Ushbu ikki futbolchi maydonning ikki jarima maydonchasi oralig'ida zarur dinamika va barqarorlikni taʼminlashi kutilmoqda.

Intizom va yozgi tayyorgarlik

Inglizistonlik futbolchi jamoaviy o'yin sifati sezilarli darajada yaxshilanganini, xususan, so'nggi haftalarda sherigi Feliks Nmecha bilan maydondagi o'zaro tushunishi yanada kuchayganini mamnuniyat bilan taʼkidladi. Bellingemning so'zlariga ko'ra, muxlislar ularning birgalikdagi harakatlaridan juda katta ijobiy o'zgarishlarni kutishlari mumkin.

Bo'lajak mavsumda jismoniy holatni yuqori darajada ushlab turish maqsadida futbolchi uzaytirilgan yozgi taʼtilni qisqartirib, bor eʼtiborini jismoniy tayyorgarligini kuchaytirishga qaratdi. Bu kabi professional yondashuv uning Bundesligada va Yevropa sahnasida chinakam muvaffaqiyatga erishish borasidagi qat'iy niyatidan dalolat beradi.

Yosh yarimhimoyachi yozgi taʼtil davomidagi mashg'ulotlar dasturiga to'xtalib o'laroq, Birmingem shahriga borib, o'zi uzoq yillardan beri tanish bo'lgan mutaxassislar bilan ishlaganini bildirdi. U klub tomonidan berilgan dasturni to'liq bajaribgina qolmay, o'z ustida qo'shimcha ravishda ham ishlay olgan.

Job BellingemBorussiya DortmundBundesligadaFutbol yangiliklariGermaniya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBavariya transfer oynasini yopdi: Maykl Olise va Alfonso Devis taqdiri hal etildiBugun, 18:59Robert Levandovskiy Saudiya Arabistonidan kelgan 200 million yevrolik taklifni rad etdiRobert Levandovskiy Saudiya Arabistonidan kelgan 200 million yevrolik taklifni rad etdiBugun, 18:56Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Markus Reshford «Al-Nasr» klubi bilan transfer bo‘yicha muzokara boshladi!Bugun, 18:38Tottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiTottenxem mavsumoldi oʻyinda Sidney ustidan penaltilar seriyasida gʻalaba qozondiBugun, 18:15Arsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaArsenal Vinisius transferidan voz kechib, yangi nomlarni qidirmoqdaBugun, 18:11Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaYuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi